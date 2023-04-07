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市場信息：華潤置地 去年多項經營指標居行業前列

【Presented by：WAW Creation】面對內地房地產行業深度調整的挑戰，絕大部份房企在2022年的銷售額、營收和利潤，難免下滑。但華潤置地卻成功保持了自2006年上市以來連續17年增長，更實現核心淨利潤270億元（人民幣，下同），同比增長1.5%，位居去年房地產行業的首位，成為行業新的「利潤之王」。

事實上，2022年是地產行業新舊模式轉換之年，華潤置地董事會主席李欣在年業績發佈會上，便直指高負債、高杠杆、高周轉的傳統模式已不可持續，房企要更加注重商業模式的創新、業務結構的優化以及管理效率的提升和改善。

Presented by：WAW Creation

 

核心淨利潤270億 成同行「利潤之王」

據華潤置地的2022年業績報告顯示，實現綜合營業額2,070.6億元，其中，華潤置地向經營困難的租戶提供租金減免計劃，年內減租25.2億元，實現剔除減租影響租金收入193億元；錄得股東應佔淨利潤281億元，核心淨利潤270億元，綜合毛利率為26.2%，宣派全年每股股息港幣1.602元。這些指標，都處於行業前列。

由於該公司財務指標持續表現優異，穩居「三道紅線」綠檔水準，2022年平均融資成本僅為3.75%，位居行業低位。

 

定位「城市投資開發運營商」

一直以來，華潤置地以「城市投資開發運營商」的戰略定位為指引，構建了開發銷售型業務、經營性不動產業務、輕資產管理業務三大主營業務與生態圈要素型業務有機聯動的「3+1」一體化業務組合模式，打造城市投資開發運營生態圈。在去年，該公司落實戰略引領投資和生產運營精細化管理兩大支撐體系，持續做優組織變革、金融創新、科技賦能三大發展引擎，針對制約企業高品質發展的重難點工作，採用「攻堅戰」方法突破解決。公司的戰略定力、組織能力、發展動力、產業實力、文化張力充分彰顯並不斷強化，各項工作取得了顯著提升。

華潤置地堅持「調結構、調節奏、調佈局」，聚焦高能級城市，做到精準投資。2022年新獲取項目71個，一二線城市投資佔比92%，並在深圳、南京等地獲取優質商業綜合體項目。同時，在市場化原則下，開發銷售型業務斬獲優質收並購專案；萬象生活高品質並購禹洲物業服務有限公司、江蘇中南物業服務有限公司和四川九洲千城物業服務有限公司，物管規模挺進行業前十。

 

發揮先發優勢 持續轉型創新

華潤置地堅持「自主經營、自負盈虧、自建能力、自建品牌」的原則，發展生態圈要素型業務。依託大型場館、大型基礎設施及保障房建設的實踐經驗，積極拓展代建代運營業務，年內成功中標「深圳後海智慧城市運營服務商」，服務片區佔地面積達3.5平方公里，向「城市運營商」的轉型邁出了實質性步伐。同時，華潤置地亦設立內地首批產業園Pre-REITs基金，進一步探索了產業地產輕重並舉之路。透過落實租購並舉，推動保障性租賃住房建設，長租業務已進駐15座城市，在管56個專案5.6萬間房，成功發行內地首單市場化機構運營的保障性租賃住房公募REIT。

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更新時間:2023-04-07 05:09 資料延遲最少15分鐘
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