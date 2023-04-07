香港保協灣區交流團 考察南沙 探索跨境保險

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依託廣州南沙建設粵港澳全面合作示範區的有利條件，南沙率先探索跨境保險服務新模式，積極有序地推動粵港澳大灣區保險服務中心建設，多個互聯互通創新試點有序開展，有效帶動了航運保險機構、人才、資金、資訊等要素資源的集聚。這次香港保協一行重點考察明珠金融創新集聚區，圍繞香港保險業與內地保險、金融業互通互融方式及推動南沙設立香港保險售後服務中心等相關事宜進行交流探討。

南沙作為國家戰略集中承載地、廣州城市新核心區，其發展機遇前所未有。依託《南沙方案》的企業優惠及政策體系，能有助深入推進粵港澳三地金融監管規則銜接，研究探索「跨境保險通」，支持引入經營穩健、資質優良、專業特色的外資保險機構。

推進南沙後援基地落地

廣東交通集團是廣東省內資產規模最大的國有企業之一，主力承建的「南沙大橋」已成為珠江東西兩岸重要交通要道，還有世界級工程「深中通道」及「獅子洋通道」，以促進大灣區基礎設施互聯互通，強化南沙樞紐功能。

在廣東交通集團引領下，旗下全資子公司廣東城交投‧利通發展圍繞高品質發展目標，在專案品質、服務和企業效益上實現質和量的提升，並成功開發多個標杆項目，包括廣州CBD中軸地標的利通廣場，目前已有多家世界500強企業和知名機構進駐；集團進駐南沙自貿區總部經濟專案的利通金融中心，還有利通大廈、南沙國家級自動駕駛測試基地、南沙智慧交通產業園先導區項目等，已然成為灣區建設的新生力量。

此次香港「保協灣區啟航交流團」重點考察的利通金融中心，位於自貿區唯一金融商務板塊——明珠灣起步區靈山島CBD核心位置，致力於聯合大灣區以及全球優秀平台，引入更多國內外金融、科創企業和優秀企業總部進駐。與此同時，利通金融中心正推進與香港保協溝通金融大灣區（南沙）後援基地落地專案的相關事宜，將以高標準的營商環境和服務，聚引粵港澳高精尖金融科創企業、資金、人才入駐，為構建南沙金融科技企業總部集群、推動大灣區高品質發展貢獻力量。