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樓盤點睛：大灣區珠海

大灣區珠海：國維中央廣場 拱北灣未來新地標 配套齊全

 

【Presented by：WAW Creation】珠海是粵港澳大灣區核心城市之一，通關後樓市看高一線，來自內地及港澳的「睇樓團」絡繹不絕。近期，位於珠海「國維中央廣場」項目正式委託美聯中國作為香港區的銷售代理，為隆重其事，雙方更於日前舉行簽署儀式。

Presented by：WAW Creation

 

無論從地理位置、自然條件，還是城市規劃等方面，珠海都享有得天獨厚的優勢。亦是依託港珠澳大橋唯一與港珠陸路相連的城市，優先承接港澳外溢資源。

由國維集團最新開發的項目「國維中央廣場」，位於珠海拱北商貿中心之上，是拱北灣未來的魅力新地標。據悉，該項目已榮升珠海主城區新規劃的重要聚焦點，坐享珠海發展規劃的眾多利好，市場認為極具潛力。

國維中央廣場四通八達，可通過桂花北路直達珠海輕軌站和拱北口岸，接駁珠三角各地和澳門；經過前山立交，直通珠海西區和橫琴，相接港珠澳大橋，銜接大灣區；向東可到達吉大片區。周邊配套齊全且成熟，全方位地滿足業主的教育、醫療、生活所需。

項目屬於集寫字樓、酒店式辦公、住宅的大型高端城市綜合體，彙聚商業、娛樂和教育於一體化的頂級城市服務。總佔地面積約7.6萬平方米，建築面積約65萬平方米，綠化率25%，停車位2,413個。

國維中央廣場分為9棟，2、3、5號樓為酒店式辦公樓，其中3號及5號樓已售罄。另6、7、8、9號樓均為住宅，在售洋房面積為138-148平方米（1,485-1,593平方呎），為罕有三套房兩廳設計戶型。

是次於香港推售的50套精選現樓單位，送全屋傢俬及65吋大電視，單價約每平方米3.8-4萬元（人民幣，下同）。據知展銷會期間，一次性付款折扣為97折，按揭付款折扣為98折，美聯客戶可尊享額外98折優惠，入場費由498萬起。另，發展商將在港首次推出1號樓的收藏家會客廳，面積為208-798平方米，靈活多功能設計，可滿足客戶不同的訂製需求。

此外，是次所推出10-21樓單位，是以每平方米3.3萬元開售，入場費由686萬元起。

 

 

國維中央廣場

地址：廣東省珠海市香洲區拱北桂花北路115號

發展商：國維集團

總戶數：2,866

住宅車位：2,413

在售洋房面積：138-148平方米（1,485-1,593平方呎），三套房兩廳

產權：住宅70年；酒店式辦公單位40年

層高：住宅3.1米；酒店式辦公單位3.9米

交樓標準：精裝

入伙日期：即買即收樓

項目代理：美聯中國

查詢電話：6027 2213

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更新時間:2023-04-07 05:09 資料延遲最少15分鐘
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