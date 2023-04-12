【遊走大灣區】觀瀾湖卡魯冰雪世界 深圳「滑雪館+滑冰館」一日遊

卡魯冰雪世界是「廣東省冰雪運動訓練基地」，既可以用於運動員的日常訓練、專業比賽，也可以進行大眾冰雪娛樂。場館佔地面積約1.2萬平方米，由滑雪館、滑冰館和綜合服務館組成，目前滑雪館和綜合服務館已開放使用。

據卡魯冰雪世界常務副總經理藍曉羲介紹，卡魯冰雪世界的三個場館均由無樑無柱的新型氣膜結構技術建設而成，突破傳統室內滑雪館的高度限制，氣膜內部可以提供23米無樑無柱的超高空間，令視野更開闊，該技術在內地屬首例。

滑雪館面積約5,400平方米，內部空間近20萬立方米。室內模擬造雪技術，雪質接近天然粉雪，溫度保持在-3℃至-5℃，室內冰雪娛樂更加「原生態」。藍曉羲特別提到，「我們在深圳有二十多年的製冷經驗，在這個過程中研發出了造雪技能。因此卡魯冰雪世界場館內所有的造雪機還有製冷劑均出自原創，保溫技術也已經申請專利。」

「原生態」的體感和觸感，無論是運動員進行日常訓練、專業比賽，還是大眾進行休閒冰雪運動，都可以獲得絕佳的馭雪體驗。藍曉羲指，滑雪是一項高危運動，為了能及時正確地救援摔倒的滑雪者，冰雪世界培養了多位雪道救援人員，為滑雪者的安全保駕護航。

運動+娛樂+拓展訓練

滑雪館特色為「運動滑雪+雪地娛樂+拓展訓練」，內分為滑雪區、娛雪區和遊樂區。滑雪道寬20米，長近120米，落差約10米，雪道表面平整，坡度緩，可乘魔毯直達出發平台。適合初次體驗滑雪，或滑雪經驗較少的滑雪愛好者。

娛雪區還設有瑞士少女峰、「斯芬克斯」觀景台、威尼斯聖馬可鐘樓、芬蘭獵人小屋等仿景，構成了娛雪區頗具異國特色的童話小鎮。場景設置豐富， 可以滿足不同人群需求。滑雪道下方的夾層設有DIY區、兒童遊樂設施等，不同年齡層的小朋友都能在父母的陪伴下找到適合自己的娛樂方式。

卡魯冰雪世界二期滑冰館籌建在即，項目佔地面積約4,000平方米，具備「冰上運動+特色活動」特色，內設450個席位看台，設有滿足NHL（國家冰球聯盟）專業比賽要求的1,560平方米冰面，配套LED大屏和音響系列，可開展冰球、花樣滑冰、速滑等專業運動訓練和比賽活動，也可舉辦各種會議、演出、特色展覽。

約2,800平方米的綜合服務館連接滑雪館和滑冰館，設客戶服務中心、滑雪學校、裝備租賃區、醫務室、餐飲服務區、紀念品商店等，提供與滑雪和娛雪有關的服務。

獨有定制化冰雪研學課程

此外，由專業的青少年研學機構基於冰雪文化開發出卡魯冰雪世界獨有的冰雪研學課程，讓孩子在趣味學習和實操中鍛煉科學的思維方式和動手能力。

卡魯冰雪世界還運用場地優勢及原創IP，開發出融合冰雪特色的雪地拓展體系——《重走長征路》、《卡魯歷險記》，為學校、企事業單位等多種群體提供愛國教育、員工團建、客戶答謝活動等定制化服務。

卡魯冰雪世界以滑雪館+滑冰館雙「館」齊下的策略為深圳及周邊城市居民帶來新奇有趣的冰雪文化，推動冰雪運動在深圳乃至嶺南地區的開展，其冰雪技術、商業模式和體育場館建設等在業內起到了行業創新示範的作用。藍曉羲指，目前屬於淡季，平日一天大概開三場，一場約600人，周末會加開一場。相信未來卡魯冰雪世界將成為深圳新地標和熱門旅遊打卡地！

深圳卡魯冰雪世界

地址：深圳市龍華區高爾夫大道1號觀瀾湖生態運動公社內

交通：深圳地鐵4號線觀瀾湖站A出口

營業時間：10:30- 21:30

卡魯的由來

卡魯，來自兩個滑雪能手的名字——卡卡和魯魯，這是卡魯冰雪世界的原創IP。在氣候嚴寒、常年下雪的雪之國，威嚴聳立的阿爾卡斯山腳下，有一個卡魯小鎮，作為一個滑雪勝地，卡魯小鎮居民們享受着與雪為伴的樂趣。

卡卡擅長單板，魯魯擅長雙板。它們常常結伴在山間無拘無束地滑雪，還因此結交了許多朋友。

一天，卡卡和魯魯在經過雪洞時，不小心觸動了被封印在洞裏的雪怪阿謨。阿謨因此覺醒，叫嚷着要毀了卡魯小鎮。

卡卡和魯魯歷經了重重困難，最終成功把阿謨吸引到到卡魯堡中，並共同啟用「冰晶玉石」將阿莫驅逐出卡魯小鎮，保護了小鎮上的居民，卡魯小鎮又回復昔日的寧靜。

卡魯滑雪大師學院

滑雪教學服務是冰雪運動產業鏈中的一環，卡魯冰雪世界亦開設滑雪大師學院，向不同基礎及各年齡段人群提供專業的滑雪教學服務。據了解，滑雪大師學院採用全球四大滑雪教學體系之一的英國BASI (British Association Snowsport Instructors)教學體系，是國際滑雪教學體系中公認為對初級滑雪者比較簡單明確的課程。BASI於2015年8月正式進入中國，卡魯滑雪大師學院則是BASI的中國教練基地、愛丁堡公爵國際獎中國推薦獎項服務提供方，亦是卡魯滑雪大師學院為國內稀缺的國家CSA+英國BASI雙認證機構。卡魯滑雪大師學院編制了全套中文教學滑雪課程，由經驗豐富的 BASI 2 級認證中文教官執教，經考核可獲得相應的等級證書。

「團隊核心成員有近20年的青少年體育教育經驗及滑雪學校運營經驗，在全國培養了超過600名優秀的BASI教練員，籌辦過多項滑雪營地、團體教學、滑雪比賽等活動。」藍曉羲介紹道，教練員從對學員的基本功訓練，到培養個人風格，最終讓滑雪成為學員的畢生運動愛好。「我們的目標是讓更多人能持久、快樂的滑雪。」藍曉羲亦坦言，希望循序漸進發展成為「滑雪界的海底撈」！