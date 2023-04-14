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深圳內望：三月住宅成交顯著增長 熱度下滑

【Presented by：WAW Creation】住建局資料顯示，3月深圳新房住宅網簽3,199套，環比上升56.7%；二手住宅過戶3,949套，環比上升57.4%，為近23個月新高。

從全國房地產市場來看，3月份市場熱度較2月份有點回落跡象，深圳從資料看是增長的，但從前線同事反映，熱度有所降溫，只不過深圳回檔的時間點較其他城市要晚一些，其他熱點城市3月初就開始往下走，而深圳到3月中才開始出現回落現象。

當然，這一輪自2月開始的回暖，深圳市場的反彈力度也沒有其他城市那麼強，成交量上升的幅度遠不及其他城市。因此，深圳市場回落的速度、幅度也相對沒那麼明顯。

分析3月份房地產市場回落的主要原因，一方面是經濟前景的不樂觀，全球經濟尚處於慢慢恢復過程中，疫情、俄烏戰爭、貿易爭端升級、美國持續加息等不利因素破壞了全球經濟復蘇。加上美國矽谷銀行破產引發的金融危機，大家對未來經濟形勢更為悲觀一點。經濟大環境不佳，市場信心低落，買房的決策也會慢一點，謹慎一點。因此，樓市只是短暫火了一把，但很快又消退下去，整體看反彈力度還是不夠。

Presented by：WAW Creation

 

大量人才房吸引剛需市場

另一方面，3月新房市場吸引了市場的關注度。3月大規模人才房集中推出，價格只是市場價的六折，申請條件也大幅放寬。南山、光明、寶安等位置不錯的人才房關注度高，申請人數創新高，銷售情況也不錯。人才房吸引了很多剛需關注，分流了部分商品房市場需求。

還有，3月份部分紅盤推出，如華潤北站項目，位置好，配套完善，關注度高，最後銷售成績也不錯。當市場有個別焦點專案出來後，客戶紛紛認籌，鎖定了很多購買力，需要等這些焦點盤開完盤後，資金才會解放出來，購買力才會重新釋放。因此，3月份市場主要關注度集中在人才房和焦點盤上，其他新盤被搶客，總體成交量有所回落，銷售情況環比2月份還是要差一點。

二手房方面，2月份市場消化了很多筍盤，當時業主叫價低一些，也更容易成交。隨著便宜的房源消化的差不多了，客戶的猶豫度增加，二手房成交遇到了瓶頸。只是以前成交過於低迷，導致現在成交量還是繼續放大，實際二手成交量距離回到正常水準還有不小的差距。

 

市場期待取消指導價

不像全國其他主要城市，成都、上海、北京、杭州等近期成交量已經回復到正常時期的七八成了，成都二手房成交量甚至創了歷史新高。深圳到現在還沒有出台任何政策，增加了市場的不確定性，市場缺乏信心，觀望情緒轉趨濃厚。關於政策放鬆的傳言很多，比如取消指導價等。如果取消指導價，大家可能會憧憬，二手房價格是不是有機會上漲了。純粹居住性質的樓市是火不起來的，必須要讓客戶看到價格存在上升的趨勢，市場才能真正火起來。現在市場缺的就是一把火，取消指導價的話，大家會認為二手房價格有機會漲起來，市場才能恢復正常。

一岸之隔的香港，通關後市場的表現，與深圳截然不同。香港市場表現火熱，特別是一手。一方面，通關之後，深港往來人次穩步增長，單日入港人次更是突破10萬。愈來愈多的人和資金回到香港，對香港經濟起到刺激作用。另一方面，美國加息周期進入尾聲，港幣是和美元掛鉤的，美元不加息了，香港利率也有機會見頂，香港房地產市場對於利率還是比較敏感的，利率有望見頂，對樓市是絕對利好。利好因素疊加之下，香港樓市持續升溫，新盤銷情火爆。

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更新時間:2023-04-14 13:24 資料延遲最少15分鐘
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