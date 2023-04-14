縱橫宏基：香港需要新血 提供一站式移民服務

以「幫助移民順利適應新生活，為新移民提供全方位的服務」為口號的縱橫宏基顧問（香港）有限公司，其行政總裁黃祺峰和公司創辦人、縱橫百富集團創始人賴國強不約而同指出，香港需要「新血」，而引入人才的同時，「新香港人」能否融入社區，發揮所長，亦是能否留下人才的重心所在。

香港是國際都市，除了發展四大產業，正積極融入粵港澳大灣區，加上諸如北部都會區的建設、打造國際創新科技中心等大計，在在需才。

為了引進人才、留住人才，早前特區政府已採取了一系列利好措施，例如取消優才配額、對高才全面開放、延長IANG簽證有效期等等，甚至「財爺」陳茂波亦曾放話，表示將重啟投資移民。

採訪、編輯：鄭會強

Presented by：WAW Creation

樂見重啟投資移民 期待落實

事實上，上述政策已有一定見效。勞工及福利局局長孫玉菡日前在報章撰文指出，截至今年3月底，當局已收到超過2萬宗申請，約1.2萬宗獲批，認為受歡迎程度遠超預期。而根據入境處回覆立法會特別財委會提問的資料顯示，截至2月28日的獲批宗數當中，年薪超過250萬的申請人有2,766人，當中逾千萬年薪的有216人。

與此同時，為吸引人才留港，去年施政報告公布，合資格的外來人才購買物業，並於居港7年成為永久居民後，可退還其持有的首個物業、涉及樓價共30%的買家印花稅及新住宅印花稅（一般印花稅仍需繳付）。

至於政府計劃重推的「資本投資者入境計劃」，亦即俗稱的投資移民計劃，希望可以搶人才、搶資金，甚至可以搶生意。據知相關政策局正研究細節，以豐富人才庫及吸引更多新資金落戶香港，預計申請人須將一定金額的資產，投放在本地市場，但不包括物業投資。陳茂波更指，今年內一定會推出，目標吸引資金會比之前的1千萬元倍計。

同時，本港現正修例，為家族辦公室提供稅務優惠，以吸引更多新資金來港。對此賴國強坦稱，樂見投資移民計劃的重啟。相信有助公司業務的推動。

融入社會更重要

黄祺峰從事移民行業逾15年，過往處理超過500多宗移民個案，擅長處理移居香港、美國及歐洲申請，亦曾任「中原移民」董事一職。

他強調，作為移民，要融入香港社會，其實有多方面需要顧及，由於其團隊成員有着多方面的經驗，能夠提供一站式在港安家服務，諸如房產租賃買賣、銀行開戶、保險及金融諮詢、生活證件辦理、成人就業輔導以及孩子就讀安排等。

精準為本 服務年期不少於七年

由於每個人的專才和情況都有所不同，他會以「精準」為目標，根據客戶需求打造個人化移民方案和解決方案。 而更重要的是，該公司對客户的服務，並不單止是取得簽證便算，而是以成為香港永久居民，也就是說，年期不少於七年。

適逢政策推動 成立公司

縱橫宏基於3月31日成立，是縱橫百富旗下首家香港合夥人公司。賴國強表示，早有推動該方面業務的想法，加上任職中原時對黃祺峰知之甚詳，適逢各方配合，於是成功啟動相關業務。

同時，由於團隊經驗豐富，能為客戶提供全流程和高效率的便捷服務，他相信能有助於提高新移民的生活品質和適應程度，助力香港人才入境計劃實施落地。

至於目前為香港引入的移民目標，該公司將以內地北方人才為主。

公司簡介

縱橫十六集團

縱橫百富母集團縱橫十六集團成立於2022年6月，由前中原地產大陸區總裁賴國強創立，旨在挖掘另類資產投資機會。 公司下設中國房地產產業投資基金（簡稱中房投）和縱橫百富企業管理（深圳）集團兩大業務板塊。 中房投主要負責投資、融資業務，而縱橫百富則專注於資產運營與管理。

縱橫百富

縱橫百富以「特殊機遇資產收併購」、「資產升級解決方案」、「行銷服務平台」、「諮詢及股權投資」四大業務板塊組成的BAFS模式 為核心，背後有中國房地產產業投資基金（LPF）強大的境內外資金支援，創始人賴國強為香港人，紮根內地房地產市場三十餘年，港資、中資開發商資源雄厚，在全國一二線城市具備強大的行銷管道資源，同時與多個深耕數位科技與智慧行銷的互聯網公司為戰略合作夥伴，團隊成員紮根中國房地產交易服務都逾20年。

中房投

中國房地產產業投資基金（簡稱中房投），是一個處置另類資產的投資平台，投資標的包括不動產和優質公司股權，依託核心團隊強大的資源網路，把握恰當的投資機會，採用包括房地產銷售、品牌升級、運營管理等方式，提升專案的收益水準。

移居香港的途徑

目前移居香港的途徑有一般就業政策（適用於非內地居民）、輸入內地人才計劃、科技人才入境計劃、非本地畢業生留港／回港就業安排、優秀人才入境計劃、輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃、企業家來港投資、高端人才通行證計劃（「高才通計劃」）八種。

自2022年12月28日實施的高才通計劃旨在吸引世界各地具備豐富工作經驗及高學歷的高端人才到香港探索機遇。這些高端人才在提出申請時無須已在香港特別行政區覓得工作。他們只須符合一般的入境規定，便可獲准在港逗留 24 個月而不受其他逗留條件限制。每位申請人根據高才通計劃只可獲批此項「初次逗留安排」一次。

申請人可選擇下列其中一個類別提出申請：

（A類申請）：在緊接申請前一年，全年收入達港幣250萬元或以上（或等值外幣）的人士；

（B類申請）：獲全球百強大學頒授學士學位、並在緊接申請前五年內累積至少三年工作經驗的人士；

（C類申請）：在緊接申請前五年內，獲全球百強大學頒授學士學位、但工作經驗少於三年的人士；此類申請並不適用於在香港特區修讀全日制經本地評審課程而獲得學士學位的非本地學生。

（資料來源：香港入境事務處）

詳情查詢

電話：2824 6111

電郵：enquiry@immd.gov.hk

網址：https://www.immd.gov.hk/hkt/useful_information/admission-schemes-talents-professionals-entrepreneurs.html