市場信息：佛山「中交·瀧灣雲城」 三軌雙站交滙 一小時暢遊港澳

中交·瀧灣雲城位於佛山市南海區，是中交城市投資控股有限公司投資開發的第一個軌道建設及運營一級土地開發聯動，並以「大城市」「大交通」戰略發展的標誌性項目，總投資額超過108億元（人民幣，下同），建築面積約70萬平方米，涵蓋8.6萬平方米雙公園、2.6萬平方米商業社區和9年一貫制學校等優越配套設施。美聯中國獲委託為項目的香港區指定營銷策劃代理。

「中交·瀧灣雲城」共有30幢，合共約4,096戶，此次香港首推20套精選單位，建築面積約為915至1,496平方呎，入場費由208萬元起，平均呎價約為2,590元，所有單位附帶精裝修，一次性付款享有98折及香港促價額外98折，預計在本年第3季度開始交樓。

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開發商實力雄厚

中交城市投資控股有限公司是世界500強企業中交集團的城市綜合開發運營專業投資平台，堅持以「城市綜合開發運營」為發展主綫，以「區域開發和特色地產協同」為基本路徑，著力培育產業投資新動能，持續提升價值投資能級，目前已在9省19城落地實施項目超60個，總合同額超過4,000億元，完成投資額、實現利潤、總資產、淨資產快速增長，在中交集團經營業績考核中實現「6連A」，連續5年榮獲中交集團優秀企業，連續4年榮獲中交集團質量效益優勝企業，成為中交集團高質量發展的排頭兵。

中交城市投資控股有限公司充分發揮中交集團在一體化服務、投融資能力、創新能力、國際化能力、運營品質等方面的獨特優勢，大力推進投融資方式創新、商業模式創新、金融創新和管理創新，為城市綜合開發提供價值策劃、規劃設計、投資建設、產業導入、資產運營等一攬子解決方案，科學合理地提升開發區域的價值和城市品質。

落戶未來科創風口

「中交·瀧灣雲城」項目從規劃設計到建設運營，從項目配套到客戶體驗都以最高要求、最高標準嚴格落實。項目位處「靚區靚位」，超3,500億投資，擁廣佛科創中軸（佛山中央科創區CTD），對標舊金山灣區的矽谷、深圳南山區、東莞松山湖；將聚集超5萬名內地高新科技企業與尖端科創人才，是佛山的最強大腦，也是未來佛山十年發展的重要風口。

三軌交匯TOD 通勤便捷

項目以優化城市能級、提升生活品質為目標。美聯中國珠海、中山、江門、香港大灣區總部董事總經理林世昌指出，隨著高鐵恢復通車，及滿足快捷出行需求，加上近期內地樓市回復升軌，港人對鐵路接駁樓盤的查詢量大增。

項目位於佛山地鐵2號線林岳西站正上蓋，設有30米「風雨連廊」無縫接駁屋苑。住戶從林岳西站出發，2站即可到廣州南站。每天約28趟列車，最快約45分鐘可由廣州南站到達香港西九龍站，兩地生活無縫對接。

住戶不僅可通過南海新交通一號直達佛山CBD，項目旁的佛山地鐵2號林岳東站更為佛山地鐵2號線、11號線（規劃中）及南海新交通換乘站，將來通過地鐵11號線接駁廣州地鐵及轉接佛山4號線（建設中），可實現30分鐘可直達佛山及廣州核心城區，加速廣佛雙城融合。

配套雙公園、學校及商業街

項目的生活配套完善，自帶約8.6萬平方米社區雙公園（中央綠軸園林、瀧灣體育公園），現已對外開放，項目周邊還有文翰湖公園、三山森林公園、高鐵公園環繞，是空氣清新的生態宜居地，可滿足全齡段休閑需求。

項目還配建有佛山市南海區龍灣實驗學校，按照省一級建造標準，由南海外國語學校集團管理，屬九年一貫制公辦名校。學校建築面積約3.05萬平方米，規劃小學班級36個，初中班級24個，總體提供約3,000個學位，預計2023年9月首次開學，打造粵港澳大灣區的標杆式學校。此外，還規劃配建約2.6萬平方米一站式精品商業街，預計在2023年6月左右完成外立面建設。投入使用後，將給予市民近距離、開放式、安全性高的消費居住體驗，尊貴性及舒適性更勝於大型綜合體。

中交·瀧灣雲城

投資商：中交城市投資控股有限公司

發展商：佛山南海中衡置業有限公司

總佔地面積：約23.69萬平方米

總建築面積：約70萬平方米

戶數：4,096戶

容積率：2.2

綠化率：30%

單位建築面積：約85至139平方米（約915至1,496平方呎）

間隔：三至五房

車位配比：1：1.12

物業服務：綠城物業

物業管理費：2.7元/平方米/月

項目推介活動

日期：4月29日

地點：旺角康得思酒店

長期展銷廳：尖沙咀科學館道14號新文華中心B座7樓717室

查詢：2388 7800