【遊走大灣區】天空美術館開館大展《氣象萬千》 歐洲藝術大師傳世真跡首次大量集中深圳展出

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

坐落福田區CBD廣電金融中心48至49樓的天空美術館是少有的高空美術館，總面積近5,000平方米，設有3個專業展廳和3個功能分區。據悉，該館之所以取「天空」之名，不僅因其位於高聳如雲的摩天大樓之上，更因取「開放、自由、廣闊的藝術之境」之寓意。館方計劃未來將其打造成涵蓋國際頂尖當代藝術、數字藝術、時尚設計、科普教育、休閒娛樂等功能複合的視覺文化綜合體。由開館大展《氣象萬千—意大利國家現當代美術館精粹展》的規格便可見其「雄心」。

「銜遠山，吞長江，浩浩湯湯，橫無際涯；朝暉夕陰，氣象萬千。」展覽名稱《氣象萬千》承載了天空美術館對藝術形式包容開放的態度，也蘊含了對藝術內容俱收並蓄的期待。本次展覽致力於展示19世紀中期以來，近一百五十年間現當代多重藝術文化運動與浪潮中的精選藝術作品。梵高（Vincent van Gogh）、畢加索（Pablo Picasso）、馬諦斯（Henri Matisse）、莫迪利亞尼（Amedeo Modigliani）、德加（Edgar Degas）、德·基里科（Giorgio de Chirico）、莫蘭迪（Giorgio Morandi）……當這些藝術史上如雷貫耳的名字匯聚於此，真跡帶來的視覺盛宴一一呈現。

「翡冷翠的餘暉——永恆之美最後的榮光」

第一章節名為「翡冷翠的餘暉——永恆之美最後的榮光」。有9件作品，其中一副《羅斯福·呂塞侯爵夫人》吸引了眾人的目光，作者喬瓦尼· 博爾迪尼（Giovanni Boldini）善於描繪中上流社會女性的優雅迷人，他靈動瀟灑的繪畫風格，使其迅速躋身為巴黎上流社會的肖像畫家。

「巴黎的黃金時代——烏托邦與名利場」

「巴黎的黃金時代——烏托邦與名利場」這一章節中展出了6件作品，其中便包括了梵高的《園丁》。作品創作於1889年，是梵高逗留普羅旺斯期間創作肖像畫的代表作，也是他早期得到托斯卡納文化節欣賞的重要見證。此外，還有埃米爾·克勞斯（Emile Claus）的巨幅《朝露》。克勞斯是比利時印象派和光色主義的重要代表人物。他嘗試對風景畫進行創新，將印象派理論和技術疊加在更傳統的自然主義上。

「觀看 切換 快進——狂人的造型變革」

「觀看 切換 快進——狂人的造型變革」中安東尼奧·科波拉（Antonio del Pollaiolo）以斑點主義抽象藝術風格著稱。創作於1949年的《漁船豐收》，正值藝術家後立體主義創作的黃金時期。從這時開始，科波拉的作品顯示出對立體主義抽象派的逐步拋棄。還有畢加索的《佛朗哥的夢想與謊言》，該組作品與畢加索的名作《格爾尼卡》密切相關，被認為是其第一件具有明顯政治批判意味的作品。

「慶祝現實——戰後陰雲中的人文覺醒」

第四章節為「慶祝現實——戰後陰雲中的人文覺醒」，16件作品中令人印象深刻的是德·基里科的《赫克托告別安德洛瑪刻》。德·基里科出生於希臘，儘管他自童年時期就離開了希臘，但希臘的歷史與古典美學給他留下了深刻的印象。這幅作品是古希臘悲劇《赫克托與安德洛瑪刻》的眾多藝術描繪之一。此外，還有莫蘭迪的《風景》與《靜物》。靜物是莫蘭迪作品中永恆的主角，畫面中的靜物雖被簡化至最基本面貌，卻克制而真誠，具有超越時間的經典形態，永恆不朽。

「抽象與構成——形式的無盡迴圈」

第五章「抽象與構成——形式的無盡迴圈」則展出了朱塞佩·卡波格羅西（Giuseppe Capogrossi）的《335號表面》。卡波格羅西是一位元研究符號的專家。他將自己所有的抽象作品都稱為「表面」，並按照個人的方式系統地對它們分類和編號，但他從未透露過這種符號的含義。

「突破畫布——重組的材料與心靈」

展覽的最後一章節為「突破畫布——重組的材料與心靈」。其中阿爾貝托·馬涅利(Alberto Magnelli)的《明確的目的地》令人賞心悅目。馬涅利的創作歷經野獸主義、未來主義和具體抽象主義風格，他的作品以表現破碎的形狀、粗壯的輪廓、統一顏色背景為特徵，讓人再次感受到關於二戰後立體主義影響的爭論。

當參觀完展覽時，你會發現整個展覽章節劃分並非根據作品的時代或流派去嚴格界定，而是如同小說敘事般彼此聯繫，伏脈千里。天空美術館期待能夠通過這種藝術「探索」模式的設計，激發和鼓勵觀者去不斷發現流派間的鏡像與沿革。

百年不過彈指間，19世紀早已不在，大師去而瑰寶存。「灰燼證明那曾經是火。」惟願天空美術館的星星之火，帶來氣象萬千。

深圳天空美術館開館大展——《氣象萬千》

地址：深圳市福田區廣電金融中心西座48F

交通：深圳市地鐵11號線福田站32號出口

營業時間：10:00-20:00 周二至周四及周日

10:00-21:00 周五至周六

（逢周一閉館，節假日除外）

展覽日期：3月25日至6月25日