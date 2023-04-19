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【遊走大灣區】蘭。心。慧。志：淄博燒烤「火」起來的連鎖反應

【Presented by：WAW Creation】要說內地最近甚麼最火？那一定是淄博燒烤！

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

 

連續多日登上各大平台熱搜榜，刷着刷着手機就能看到網友在山東淄博「擼串」的視頻，不少網友調侃：「淄博上次這麼熱鬧還是在齊國」，對，就是春秋戰國時期的那個齊國。

 

原來與疫情有關

為甚麼淄博的燒烤突然就火出圈了？

那是因為最開始有大學生組團去淄博吃燒烤。

為甚麼會有大學生組團去淄博吃燒烤？

那是因為組團去的這群大學生在去年疫情期間於淄博市的臨淄隔離。當時臨淄的工作人員悉心照顧隔離的七八千大學生，隔離結束離開時，工作人員覺得大學生們隔離期間吃盒飯太清苦，所以臨走前特意盤下全城的燒烤店請大家一起去吃燒烤餞別，還真誠邀請他們疫情結束後來年再回臨淄。

於是這個春天，心懷感激的大學生們帶着同學和朋友們一起回臨淄吃燒烤，由此引爆了火遍全國的「去淄博吃燒烤」事件。

 

對淄博人善意的反饋

也許所謂「愛出者愛返，福往者福來」就是這樣，淄博人一個善意的舉動，竟然像漣漪一樣傳開，最後引來了排山倒海般的人潮，在這個春天洶湧澎湃。

儘管燒烤被看作是不太健康的食物，但仍抵擋不住人潮湧入淄博。據鐵路系統資料顯示，近3日來淄博搜索量排在第八位，「五一」預計將有12萬人前往淄博。

 

文旅產業的一部分

然而在這個春天，內地不止有淄博的燒烤，還有雲南潑水節、廣西壯族三月三歌圩節、河北廊坊風箏節……而這些節日慢慢都成為當地文旅產業的一部分，吸引了不少遊客前往遊玩體驗。疫情後跟隨這個春天一起到來的還有文旅產業的復蘇，相信淄博燒烤不是一時火爆，而能成為當地的文化名片，持續造福當地百姓。

話說大灣區的荔枝馬上就要成熟了，讓蘇軾「不辭長作嶺南人」都要「日啖三百顆」的至味，要不要也為它辦個熱鬧的節日？

 

蘭晶 Stacey

‧葡萄酒品酒師，遊歷中港，負笈英倫，品味人生。

．不折不扣灣區人，看山玩水逛商場、雲淡風輕。

．冀以舌尖上的溫柔，感受灣區的飲食風流。

．透過雙眼，發掘九城的生活價值。

．透過雙手，書寫灣區文化藝術的傳承創新。

．透過雙腳，踏遍灣區不一樣的時空。

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更新時間:2023-04-19 13:29 資料延遲最少15分鐘
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