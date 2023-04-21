傳承推廣粵劇曲藝文化 「微粵曲」立足灣區 輻射全球

撰文：駱丹

編輯：鄭會強

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其中，始自2015年的「微粵曲」創新概念，便顯得相當吸睛，亦讓普羅市民和年青人更容易接觸粵劇粵曲，並催生了大灣區粵劇曲藝界的一大文化品牌盛事——「全球微粵曲大賽」，於全球華人中帶來相當大的反響。而今年4月27日(下周四)，「全球微粵曲大賽第四屆作品創作賽頒獎典禮」暨「第五屆作品創作賽」啟動儀式，便將於廣東廣州粵劇藝術博物館舉行。

粵曲歷經變遷

粵曲源自粵劇清唱，是一種以音樂伴奏、唱說戲文的表演藝術。根據撰曲家吳志滔著的《粵劇與粵曲同源不同流》一文，粵劇和粵曲的關係是：曲同源，詞同類，唱同音。但是二者同源卻不同流，各有各的發展軌跡。

看粵曲的前世今生，自清朝同治初期至今，經歷了由盛而衰，由衰而興的幾個階段。每一次新生都伴隨着曲藝工作者的改造與創新，例如有撰曲家將粵劇中的主要唱段剪成供唱家演出的單曲，從而令唱段更廣泛傳唱；亦有改編自粵劇情節和唱段的短粵劇和曲藝混合體，演出時既可表演，也可單曲演唱。

需要年輕人的推廣傳承

雖然粵曲是嶺南地區流傳最廣、影響最大的曲藝品種，遠播海內外。但亦面臨猛烈衝擊，隨着娛樂方式的多元化，粵曲這門傳統藝術的生存空間大為萎縮。另一方面，隨着老一輩藝人殞落及隱退，粵曲從業者和創作者正面臨後繼乏人的困境。因此，粵曲文化極需更多人特別是年輕一代來推廣和傳承。

正如文首所述，創辦於2015年的「全球微粵曲大賽」，是以融媒體為傳播手段，以粵曲藝術為紐帶，推廣傳播嶺南粵曲文化，吸引粵港澳乃至全球各地的知音樂迷積極參與，目前已累計超過3,000萬人次觀看賽事視頻直播，在全球華人中反響極大。

「微」的奧妙在哪裏？

大賽首創的「微粵曲」新概念，「微」字有兩點奧妙，一是賽事自始運用新媒體手段，從徵集參賽選手、推廣賽事、互動投票到比賽展演，突破時空限制，在全球範圍傳承和弘揚優秀傳統文化；二是將傳統嶺南文化融入時代創新元素，創作、演唱短小精悍的作品、選段，鼓勵詞、曲、唱和演繹風格大膽突破與創新。

創辦以來，大賽不僅在嶺南開花結果，更推廣至世界上有華人的地方，對繁榮傳統文化意義深遠。

為挖掘更多優秀的粵曲從業者和創作者，「全球微粵曲大賽」分為演唱賽和作品創作賽，演唱賽由2015年至2019年已舉辦五屆；作品創作賽則創辦於2018年，分別於2018、2019、2021、2023年舉辦了四屆，至今面向海內外徵集了超過400多首的微粵曲作品，不斷激發嶺南曲藝創作的新熱潮。儘管受限於疫情期間的種種不便，去年，粵港澳三地文化界聯手舉辦了一場「全球微粵曲大賽作品創作賽優秀作品雲直播」，吸引一眾粵曲愛好者支持。第五屆作品創作賽也即將啟動。

參賽者由四歲到八十歲

大賽始創，眾多粵劇曲藝表演藝術家積極參與，或擔任專業評委，或擔任表演嘉賓，或親自教授技藝，帶來權威性和影響力。大賽不僅在廣東、廣西具有廣泛的群眾基礎，在港澳地區乃至世界各地都有影響，更吸引了來自美國、加拿大、紐西蘭、法國、英國、澳洲、荷蘭、匈牙利、比利時、尼日利亞、日本、新加坡、馬來西亞等地選手參加，過百萬粉絲熱心關注。

值得一提的還有，每年大賽中，從四、五歲孩童到八十歲的長者，可以見到各年齡層的參賽者，不少獲獎選手已成為粵劇粵曲舞台上的佼佼者和中堅力量。

「全球微粵曲大賽第四屆作品創作賽頒獎典禮」暨「第五屆作品創作賽」啟動儀式

時間：4月27日晚上7：30

地點：廣東廣州粵劇藝術博物館

指導單位：廣東省文學藝術界聯合會、廣東廣播電視台

主辦單位：珠江經濟台、南方生活廣播、廣東省曲藝家協會、廣東流行音樂協會、廣州市振興粵劇基金會、香港電台第五台、澳門廣播電視股份有限公司、明報

協辦單位：廣東省各地市曲協、粵劇藝術博物館、香港日興文化發展促進會、香港愛心傳送、澳門曲藝家協會

粵曲與民眾生活密不可分

綜合史料可見，近代粵劇曲藝的發展與民眾的生活密不可分。最初的歌壇（或稱歌台）設於遊樂場，屬於街頭藝術的一種，非常受市民大眾歡迎。後於天氣因素和消費模式轉變而轉移到茶樓等室內場所。

從1862至1917年的近60年時間，是粵曲發展史上的「師娘」時期，也是粵曲發展的普及期。少數聲、色、藝較佳者，受聘到茶樓演唱，或受邀請登門演唱。二十世紀初，廣州寶華路的「初一樓」茶樓開創出「一几兩椅」的演唱形式，在茶樓中用木板搭起平台，台上設一茶几，兩旁各置一椅，每日邀請兩名「師娘」自彈自唱，頗受聽眾歡迎。

由此，香港、澳門的一些茶樓也紛紛效仿。自「師娘」時代起，粵曲有了自創的曲目，並開創用小曲作為曲牌填詞演唱的先例。

1920年代，廣州、佛山、新會、香港等地湧現很多茶樓、茶館、茶室、涼茶店，譬如佛山的芳園茶室、富如樓，皆是表演場所。到了1930年代，茶樓酒館的「茶座」女伶，賦予粵曲以茶樓藝術的特質，使粵曲與粵語方言區的生活、娛樂、休閒方式緊密聯繫在一起。當時香港的茶樓競爭激烈，為吸引茶客，茶樓晚上也開設歌壇，長期邀請伶人演唱粵曲。後來附設歌台的茶樓多達30幾家，譬如如意、富隆、平春、添男、大觀、蓮香樓、高陞等等。女伶梁瑛曾受聘於高陞大茶樓演唱粵曲，並且另聘樂師伴奏。

小資料

粵曲是用廣州方言（粵語）演唱的漢族傳統曲藝，是廣東地區最大的地方曲種。主要流行於廣東、廣西、香港、澳門等廣州方言區域，並流傳到東南亞、北美等粵籍華僑及華人聚居的地區，凡粵方言區及有粵籍華僑聚居的世界各地均有粵曲的演唱。

粵曲起源於清道光年間以清唱粵劇為業的八音班。同治初期，經失明女藝人「師娘」繼承發展趨於成熟。民國以後，在茶樓歌台上逐漸出現了「女伶」演唱粵曲，改「戲棚官話」為廣州方言，改假嗓為真嗓，並劃分為大喉、平喉、子喉三種唱腔，粵曲進入了鼎盛時期。

粵曲音樂性強，注重唱功，不長念表，表演基本屬於戲曲清唱範疇。主要有合尺、士工、乙反三種調式。唱腔分別有大喉、平喉、子喉三大類。「大喉」又稱「霸腔」或「左撇」，它的唱腔高亢激越，威武雄壯，本屬小武和武生的專用唱腔。「平喉」是小生的唱腔，一般男角都用此唱腔。「子喉」即花旦用假聲來唱的唱腔，一般女角通用。粵曲演唱中要達到「字清腔純、叮板準確、以情帶聲、問字取音，以字生腔」。

粵曲的唱詞大多數是使用偶句，即一句上句接著一句下句，周而復始，組成一段或一首唱詞。體裁屬韻文體，唱詞必須押韻，往往習慣一韻到底。主要格式有七字句、十字句、八字句、長句、自由句等。 （綜合廣東省文化館資料）