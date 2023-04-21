市場信息：香港國際授權展今日閉幕 灣區創新創意成果豐

【Presentedby：WAW Creation】香港國際授權展及亞洲授權會議自19日起，一連三日在香港會議展覽中心舉行，是香港貿發局同時舉辦的七項創意活動之一。
Presented by：WAW Creation
今年香港國際授權展展出超過500個品牌及授權項目，參展商包括全球頂尖授權商及授權代理商如CAA-GBG Global Brands Management Group、羚邦集團及Wildbrain CPLG等。展覽設有九大展館，其中「中國內地館」為最大展館。「澳門創意館」匯聚多個澳門原創IP形象，亮麗的顏色搶人眼球，據悉，此次是由澳門特別行政區政府文化局首次組織10家澳門文創品牌參加，以推廣澳門文化創意品牌。廣東省則有廣州、深圳、汕頭、梅州等城市的創意品牌參展，足見大灣區的創新成果和文創力量。
授權展現場亦見多個中國內地省市組團參展，一眾參展商將當地的特色品牌帶到香港。據貿發局副總裁張淑芬透露，是次展覽項目有約七成非本地參展商。
同場舉行的亞洲授權會議有近30名業界翹楚擔任演講嘉賓，探討環球授權業務市場概況、疫後的新消費模式，以及影響行業發展的關鍵因素。
|商品
|買入
|賣出
|倫敦金
|1999.5
|2000.0
|港金
|18551
|18558
|倫敦銀
|25.160
|25.200
|鈀金
|1584.5
|1604.5
|鉑金
|1091.3
|1099.3
|美電
|7.8481
|7.8486