市場信息：香港國際授權展今日閉幕 灣區創新創意成果豐

Presented by：WAW Creation

今年香港國際授權展展出超過500個品牌及授權項目，參展商包括全球頂尖授權商及授權代理商如CAA-GBG Global Brands Management Group、羚邦集團及Wildbrain CPLG等。展覽設有九大展館，其中「中國內地館」為最大展館。「澳門創意館」匯聚多個澳門原創IP形象，亮麗的顏色搶人眼球，據悉，此次是由澳門特別行政區政府文化局首次組織10家澳門文創品牌參加，以推廣澳門文化創意品牌。廣東省則有廣州、深圳、汕頭、梅州等城市的創意品牌參展，足見大灣區的創新成果和文創力量。

授權展現場亦見多個中國內地省市組團參展，一眾參展商將當地的特色品牌帶到香港。據貿發局副總裁張淑芬透露，是次展覽項目有約七成非本地參展商。

同場舉行的亞洲授權會議有近30名業界翹楚擔任演講嘉賓，探討環球授權業務市場概況、疫後的新消費模式，以及影響行業發展的關鍵因素。