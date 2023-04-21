灣區速遞：胡潤發佈全球獨角獸榜 63家來自灣區

《2023全球獨角獸榜》顯示，今年的全球獨角獸比一年前增加303家（29%），比新冠疫情開始前增加867家（175%）。美國以666家領先，比一年前增加179家，佔全球總數49%；中國以316家位居第二，比一年前增加15家，比疫情前的206家增加了50%。

榜單顯示，過去一年全球共誕生508家新獨角獸，其中美國最多，有250家，其次是中國107家。自疫情開始以來，有1,323家新獨角獸，每天都有一家，是歷史上最快的獨角獸創造時期。

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政府擬支援灣區港人深圳看病 每人補貼2千

特區政府擬於5月10日推出先導計劃，讓居於大灣區的合資格香港市民可於香港大學深圳醫院接受資助診症服務，考慮方式包括向每名合資格病人的帳戶存入人民幣2千元，使用期至2024年3月31日，超出資助額的費用須由病人直接向港大深圳醫院繳付。

該項計劃其實是政府在2020年11月推出的特別支援計劃，在疫情期間委託港大深圳醫院為居於大灣區、已預約醫管局指定專科門診或普通科門診覆診的病人提供受資助的跟進診症服務。截至今年2月底，計劃已服務逾54,000人次，反應正面。由於特別支援計劃將完結，政府建議緊接推出支援大灣區醫院管理局病人先導計畫，讓合資格人士可繼續於港大深圳醫院接受資助診症服務。

駐粵辦主辦「在閩高校港生職業沙龍講座」

特區政府駐福建聯絡處與福建省香港商會及香港工會聯合會福建諮詢服務中心於日前共同主辦「在閩高校香港學生職業沙龍講座–泉州站」。活動在福建省泉州市華僑大學（泉州校區）莊為烜報告廳舉辦，向即將畢業及有興趣在閩高校就讀的港籍學生介紹香港特區政府招募公務員的資訊、2023年大灣區青年就業計劃、泉州市人才港灣計劃，同時涵蓋福建當地的金融服務、文化旅遊、品牌商業設計的不同業態概況、前景及入行須知。講座反應熱烈，有逾150位香港學生出席。