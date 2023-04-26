【遊走大灣區】卡地亞「尋蹤豹影」 演示百年源起變遷

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

兩個展覽各有側重，前者圍繞女性生活方式、創造力與影響力為主題，後者則是展示其標誌性的動物形象 — 獵豹在一個世紀中的風格變遷。儘管主角是獵豹，展覽亦與女性主題休戚相關。

獵豹高貴、不羈、敏捷、無拘無束，是力量、無畏、獨立和自由精神的代名詞。作為品牌標誌性動物形象，獵豹早在1914年即出現在卡地亞（Cartier）的動物世界中。

隨後，這一獨具神秘氣息的貓科動物在「獵豹女士」貞·杜桑（Jeanne Toussaint）極具開創性的引領下，成為卡地亞的經典設計之一。獵豹的種種特質歷經時光，亦成為卡地亞永恆的靈感之源，不斷演變，風靡至今。

卡地亞獵豹主題展覽完整展示出一百多年來獵豹風格的源起和變遷，透過全感官互動、多視角表達和沉浸式體驗引領來訪者探尋歷久彌新的風格傳奇，感受獵豹精神的摩登演繹。

品牌大使張震揭開序幕

揭開尋蹤豹影之旅序幕的是卡地亞品牌大使、演員張震，他以全息投影的形式虛擬現身獵豹沙龍，講述自己與這一經典形象的淵源和感悟。在時光長廊中，參觀者可以回顧獵豹風格編年史。從當代融合多種美學風格和精湛工藝而成的珠寶、腕表佳作，回溯至1914年抽象豹斑圖案的首次呈現。貞·杜桑工作室再現了貞·杜桑位於卡地亞巴黎和平街13號精品店樓上的辦公室，以致敬這位塑造了卡地亞標誌性風格的傑出女性。

揭示獵豹風格美學密碼

美學迴廊和風格空間則共同揭示了獵豹風格的美學密碼。前者使用誇張放大的獵豹斑紋意象為主體，後者運用影像展示和珠寶陳列，全方位闡述了獵豹風格中三種美學語言的運用，每一件獵豹風格佳作的誕生都是工與藝的融合。

在大師工坊內，珠寶的複雜創作流程逐一展現寶石選擇、手稿設計、蠟模鑄形、寶石雕刻、寶石鑲嵌、珠寶固定、拋光打磨，每一步皆為了真實還原獵豹的靈動形態。

經典和最新佳作匯聚風尚廳

獨屬於獵豹香水的香水感官空間裏，卡地亞專屬調香師瑪蒂爾德·勞倫（Mathilde Laurent）以獵豹為靈感，帶來獵豹系列全新香水，帶來野性且優雅的迷人香調。獵豹風格擁不斷推陳出新，眾多經典設計和最新創作的珠寶、腕表佳作匯聚於獵豹風尚廳，與其他獵豹系列皮具、生活藝術和絲巾等，共同展示出這一形象美學的豐沛生命力。

獵豹語彙索引，26個字母代表26個獵豹風格關鍵字。在這一區域內，點擊任意字母，探尋不為眾人所知的獵豹語彙。放映廳持續展映由雲妮莎·卻比（(Vanessa Kirby）演繹的全新廣告影片，以及《獵豹女士：貞·杜桑》、《中國情緣》等卡地亞風格史詩系列影片。此外，來訪者還可透過互動裝置定格自己的獵豹風格瞬間，亦可挑選一張展覽專屬明信片，為本次尋蹤豹影之旅畫下句點。

小資料

貞·杜桑（1887-1976）出生於布魯塞爾的一個商人家庭，童年際遇不順，18歲隻身前往巴黎發展，迅速闖入藝術和設計界，早期以設計製作手提包而備受關注。1913年末，杜桑獲聘為卡地亞手袋、配飾和藝術品部總監。1933年被卡地亞任命為高級珠寶創意總監，是卡地亞首位女性創意總監， 1970年退位讓賢。貞·杜桑是美洲豹這一元素的重要推手，被視為20世紀的時尚先驅和典範。

「尋蹤豹影」卡地亞獵豹主題展覽

地址：廣州市荔灣區沿江西路43號廣州郵政博覽館

交通：廣州市地鐵8號線文化公園站A出口

展覽時間：10:00-20:00（4月20日至5月21日）