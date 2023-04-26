【遊走大灣區】蘭。心。慧。志：盛裝玳慕香檳的首批800克酒瓶 料2026年面世

但你可知道，香檳酒瓶需要承受的氣壓是汽車胎壓的兩倍。所以，盛裝香檳的酒瓶如何能在如此大的壓力下盛裝酒液並順利完成酒液在瓶中的二次發酵就顯得尤為重要。

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

全球第三大玻璃容器製造商的突破

法國Verallia玻璃製造品牌一直都在研發更輕更安全的香檳瓶，作為全球第三大玻璃容器製造商，年產160億個玻璃容器，是法國本土香檳及干邑白蘭地包裝瓶的主要供應商。

早在十年前，Verallia已經成功將香檳瓶的重量從原有的900克減少至835克。

去年春天，法國玳慕（Telmont）香檳與Verallia合作，宣佈開啟800克酒瓶試驗——比現行香檳酒瓶標準重量低35克。在不削弱酒瓶氣壓承受能力的情況下，再減掉35克的酒瓶重量，需要極先進的技術配合。在與Verallia成功測試輕質酒瓶後，玳慕香檳將逐步採用僅重800克的酒瓶，這或許將成為香檳酒瓶的新標準。

「大地甄選特釀香檳」成為先行者

由玳慕酒莊開展的3,000個輕質香檳酒瓶的測試成功了，一個全新階段已經開啟——首批3萬瓶玳慕香檳將在800克的酒瓶中進行陳釀。玳慕首款經過有機認證的香檳——大地甄選特釀香檳（Réserve de la Terre）將在經歷至少3年陳釀後，成為首款受益於這一創新之舉的佳釀。因此，自2026年起，消費者們將可以在市場上購買到首批由更輕質酒瓶裝載的玳慕香檳。

有助減低碳排放

玻璃酒瓶的生產是玳慕香檳碳排放的主要來源之一，其生產所帶來的碳排放達到了玳慕酒莊碳排總量的24%。更輕質的酒瓶意味更少的玻璃用量，因此在玻璃熔製和生產過程中將會產生更少的碳排放量——生產單個酒瓶所產生的二氧化碳排放將減少約4%。此外，這些更輕質酒瓶也將降低成品香檳在上下游運輸過程中燃料的消耗，從而進一步減少玳慕香檳的能源消耗，擴大環境效益。

逐步應用800克酒瓶將成為玳慕酒莊「以自然之名」可持續發展專案中向目標邁進的一大步——在釀造非凡香檳的同時，酒莊努力減少給環境帶來的影響。品牌計劃於2030年實現氣候正效益，並在2050年實現淨正效益。

Verallia行銷與市場總監Axel Guilloteau指：「這項酒瓶創新是在法國位於香檳葡萄園中心的Oiry工廠進行設計與研發的，是我們第二次降低香檳酒瓶的標準重量——這符合我們設定的『2030年前將二氧化碳排放量減少46%』的環保目標……希望這一標準能夠獲得更廣泛的應用。」

蘭晶 Stacey

‧葡萄酒品酒師，遊歷中港，負笈英倫，品味人生。

．不折不扣灣區人，看山玩水逛商場、雲淡風輕。

．冀以舌尖上的溫柔，感受灣區的飲食風流。

．透過雙眼，發掘九城的生活價值。

．透過雙手，書寫灣區文化藝術的傳承創新。

．透過雙腳，踏遍灣區不一樣的時空。