蓮塘口岸「東海富滙豪庭」香港首推30單位 發展商：宜早着先鞭 料5年可跑贏「香港樓」

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

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該個樓盤發展商東海集團副董事長兼董事總經理李治民指，大灣區各城市中，深圳為經濟核心引擎，是港人融入大灣區的橋頭堡。「東海富滙豪庭」作為集團近年精心打造的高端豪宅項目，更已取得入伙紙。由於項目位處蓮塘，鄰近香港，是港人熟悉的地區，而在規劃整個項目時，更是以港式豪宅和配合港人生活為設計理念，因此在封關期間已決定要將樓盤帶來香港發售。

他和東海俊兆實業（深圳）首席營銷顧問賴國強更不約而同地認為，這個樓盤相當適合港人購買，但必須親身視察。又指目前價格屬於「低水」，對樓盤前景相當看好。

第二批將會提價

東海集團在深圳發展房地產業務其實超過20多年經驗，更一直追求高質量建築，曾打造不少知名豪宅。

據知「東海富滙豪庭」早前已於深圳開售，並售出2百多個單位，餘下700個單位將會在中港兩地發售。就是次來港開售，特別為香港買家精選了首批30套單位，不但送裝修、車位，更以優惠價發售。以呎價計，每平方呎由6,351元起（人民幣，下同），至於首批單位入場總價則由647萬元起，可以說是「五一黃金周」的優惠禮物。

李治民強調，項目佔據深圳市中心的優越地理位置，兩站地鐵即到蓮塘口岸，便捷通達香港各地，加上項目委託香港著名的王歐陽建築設計事務所擔任建築設計，可說是地道港式豪宅。項目採「Hotel at Home」概念設計，以高水準的規劃、燈光及裝修建造，住客仿如在酒店居住。

羅湖將力爭上游 蓮塘擁地利優勢

李治民又指，港人如有意灣區置業，應首選深圳，因為深圳GDP是全國第三，大灣區第一，無論高科技、科研及金融都極具發展前景。同時他續稱，深圳過往發展以羅湖為重點，後來則是福田及南山「跑出」。羅湖目前正欲急起直追，達至三頭馬車並列，肯定會支持作為市中心蓮塘的發展。現時福田區物業售價已達每平方米15萬元，而「東海富滙豪庭」以每平方米6至7萬元推售，價格「低水」。他還舉例，集團旗下的東海花園在20年前開盤時，售價最平的單位僅63萬元，現在售價1,800餘萬元。

由於未來中港兩地將加快融合，深圳及香港可互補不足，互惠互利。而港人融入大灣區亦是大勢所趨，由於蓮塘為市中心，加上其他舊改項目，將有力支持該區樓市升值。李治民期望大家能把握機會，早着先鞭；他更不諱言，下一批單位肯定會提價。

相對其他口岸物業 呎價「低水」

東海俊兆實業（深圳）首席營銷顧問賴國強亦在記者會上指出，「東海富滙豪庭」會是香港人喜歡的樓盤，甚至可稱為香港盤，因為無論戶型及設計都適合香港人，所以通關後即帶來香港推售。賴國強指東海集團多年來在深圳推出的產品都能獲利，更曾有物業升值二十倍。由於現時中國地產市場仍未全面復蘇，相信現在買入將有獲利空間，他預測五年計可「跑贏香港樓」，保守估計可以有50%升幅。

安排專車「睇樓」

就是次在港首次推售的30套精選單位，除了以優惠價發售，還送裝修、車位，賴國強透露，還有客戶成交金蛋禮品最高金額價值5萬元。是次推售總價最低單位是位於3幢B座的一個992平方呎單位，折實價為647萬元。而呎價最平單位，是2棟的一個1,041平方呎單位，呎價僅6,351元。

他強調，項目適合香港人購買，也所以，發展商會與地產代理攜手合作推售項目，並安排專車，方便代理接載客人到項目現場睇樓。

東海集團

深圳東海集團有限公司始創於1994年，在過去20年發展出多個多港人熟悉的項目，包括東海花園、東海城市廣場、東海君豪閣、東海朗庭酒店等，成績斐然，東海國際公寓更是獲獎無數，馳名國際，東海集團品牌已然成為投資者的信心保證。

近年，集團致力發展航空事業，旗下的大灣區航空總部設於香港，自2022年7月啟航以來，飛行網絡不斷擴展，現時提供往返曼谷、台北、東京及首爾的航班服務，已成為香港人喜愛的航空公司之一。

一步關口 一半價錢

「東海富滙豪庭」由四棟高低有層次的現代建築組合而成，是蓮塘區內近年罕見的大型豪宅項目，由知名建築設計事務所王歐陽建築設計事務所設計。項目秉持東海集團嚴謹建築風格，每個細節一絲不苟，採用港式交樓標準，媲美香港豪宅。

發展商致力為項目打造Hotel At Home酒店式大堂及電梯廳，裝修用料及設施設備精選考究，提供酒店式精裝品質。項目將由東海安保物業管理，大堂專設管家，並引入高智能化的指揮系統，為住戶提供一站式禮賓服務。

2020年蓮塘口岸正式開通，令蓮塘成為連接香港北部都會區的橋頭堡，聯動深港緊密互動發展。「東海富滙豪庭」地理位置優越，鄰近蓮塘站，兩站地鐵即可連接深圳蓮塘口岸。住戶只需8分鐘可達蓮塘口岸、15分鐘到羅湖口岸、35分鐘到福田口岸、20分鐘到粉嶺、35分鐘到大圍、50分鐘到中環，實現50分鐘暢享大灣區生活圈。

項目鄰近蓮塘梧桐山、仙湖植物園的同時，又與羅湖著名商圈緊密相連，15分鐘可直達羅湖萬象城、書城、金光華等商圈，吃喝玩樂一應俱全，置身城市中心，卻可享翠綠山林風景。此外，區內的著名中小外語學校——羅湖外語小學九年制已投入使用，鄰近還有羅湖中醫院及深圳人民醫院，配套一應俱全。

東海富滙豪庭

地址：深圳市羅湖區蓮塘街道畔山路99號

發展商：東海集團

佔地面積：逾21萬平方呎

容積率：7.9倍

總建築面積：逾258萬平方呎

綠化率：逾40%

土地用途：住宅

使用年限：70年（2018年7月起計）

可售單位總數：911套

可售單位面積：建築面積由762至2,540平方呎

可售單位間隔：2房至4房，另外設有複式單位

車位總數：1,220個

首推30個精選單位

樓層：3至15樓

單位面積：992至1,281平方呎

最平入場總價：647萬元人民幣

最平均價：6,351元人民幣/平方呎起

預計交樓日期：2023年8月（毛坯）

2023年12月（精裝）