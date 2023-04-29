曲藝聯通世界 粵韻傳揚四海 名家唱演十大金曲 精彩紛呈

編輯、製作：WAW Creation

作為溝通海內外炎黃子孫的知音語言與文化使者，嶺南文化瑰寶的粵劇粵曲是團結和凝聚華人華僑親情鄉情的文化紐帶。「全球微粵曲大賽作品創作賽」以藝術聯通世界，讓這個優秀傳統文化在全球各地有華人的地方傳承發展。據知第四屆的作品創作賽，在全球徵集了135首體現時代精神，講述時代故事，展示時代風貌，描繪豐富多彩美好生活的微粵曲優秀作品。而優中取優的十大金曲和十大優秀作品，亦充滿時代氣息、內容短小精美、演繹方式新穎有創意，是粵曲在新時代的積極探索，同時亦吸引年輕一代對傳統文化藝術的關注。

形式題材創意滿滿

在此次公開展演的十大金曲作品中，作品題材多樣、形式創新，既有歌唱家國情懷、灣區風貌的《粵韻歡歌》《醉美家鄉》《月滿濱江街》，也有致敬航天英雄、援藏教師的《航天驕子》《遲到的結婚證》，更有讚揚粵劇粵曲傳承的《聽見一束光》《戲曲迷》，同時也不乏傳統粵劇題材的《情繫「搜書院」》。其中，融合了粵劇、川劇、流行音樂的創新作品《川粵千年》更是讓人眼前一亮、耳目一新。

粵劇曲藝界名伶名家小神鷹、梁玉嶸、曾慧、陳玲玉、崔玉梅、麥嘉、李偉驄、司馬祥、廖綺、白慶賢現場演繹了微粵曲十大金曲新作。馬來西亞著名的R&B王子張智成也參與了此次展演，以流行音樂為微粵曲增資添彩。此外，東莞市道滘鎮文化服務中心、道滘鎮青少年粵劇曲藝培訓中心、東莞粵劇發展中心、東莞市厚街鎮少兒戲曲培訓基地的小演員也參與了晚會演出。

《川粵千年》 粵劇＋川劇＋流行演唱

作詞：張波、余楚杏 作曲：羅耀

因荔結緣、因愛相遇、穿越千年、打破壁壘的最美遇見，是傳統文化和流行音樂融合運用的一次新嘗試，包含粵劇演唱、川劇演唱和流行演唱，無論是念白還是唱腔，都盡可能保留地方傳統戲劇特有的魅力。作曲方面以流行方向為主，節奏上考慮中國風禪意元素，副歌旋律上保留有一些戲曲的風格。編曲方面亦以流行音樂為主，同步融入少許民樂和戲曲打擊樂，屬於戲曲、中國古風和流行的融合音樂。

《航天驕子》 獻給華夏航天英模

撰曲：李淑群 音樂唱腔：卜燦榮

中國的航天事業備受世人矚目，微粵曲《航天驕子》是獻給華夏航天英模的讚歌，運用多種板腔和小曲，從當年科研人員在酒泉基地的艱苦創業，到如今神舟系列飛船載人返回、建立太空空間站等喜人捷報，深情謳歌了眾多秉持初心、無私奉獻的科研人員，最後以「華夏奮飛，摩星追鬥探碧天」振起全曲，寓意中國航天科研向宇宙不斷探索，必將邁向更輝煌燦爛的明天。

《街坊廚神》 活在美好煙火中

撰曲：馬家祥（中國香港） 音樂唱腔：崔德鑾

《街坊廚神》以輕鬆小曲「賭仔自歎」入曲，通過小曲中內嵌的十二款家常小菜烹調方法，以及九個與飲食烹飪相關的動作姿態，充分展現中國民間多元化的烹調藝術和飲食文化。

《戲曲迷》 頌唱小戲曲迷求藝明理

撰曲：周志雄 音樂唱腔：趙毅生

近些年粵劇進校園活動方興未艾，吸引了無數的小戲曲迷學習，戲劇曲藝事業得到了蓬勃發展。作者有感於此，特以戲曲迷辛勤學習，不懼挫折，求藝明理，放飛夢想的題材編寫成微粵曲，藉此頌唱南國紅豆發新枝。

《月滿濱江街》當咸水歌遇上流行歌

作詞：梁天山作曲：陳輝權

《月滿濱江街》既包含有咸水歌、流行歌的元素，還有口白、子喉等元素，通過男女對唱的方式，以小見大地展現廣州人民幸福美好的生活，以及人們對未來的期許與嚮往。

《聽見一束光》 讓失明少年在粵曲中活出精彩

撰曲：蘇雋 音樂唱腔：陳玲玉、趙毅生

歌頌的是曲藝帶給人們希望的故事。展現了一位失明少年接受粵曲教育的心路歷程，表現了不向命運低頭，勇敢面對人生的精神。真實故事原型來自2016年，以粵曲省級非遺傳承人沈小梨為首的數位曲藝老師義務為佛山啟聰學校的失明少年，教授粵曲演唱與演奏，努力為他們拓寬謀生就業技能的同時，也為他們點燃了一束希望的光。曲藝讓他們戰勝了悲觀，戰勝了膽怯。他們的感人故事，還曾被搬上銀幕，感動了無數人。

《粵韻歡歌》謳歌珠江家國情

作詞、作曲：梁小明

粵語同聲，粵歌同詠，用微粵曲傾盡心中情。主旨是讚揚為弘揚粵曲文化，傳承經典，樂於創新，默默堅守和無私奉獻的紅伶新秀，謳歌悠悠的珠江情，暖暖的紅船情與濃濃家國情。

《情繫「搜書院」》以創意向傳統致敬

撰曲：鄧偉堅 音樂唱腔：卜燦榮

取材自粵劇戲寶《搜書院》，將粵曲板腔、牌子、小曲和流行曲「上海灘」進行了有機融合，通過對劇中「初遇訴情」「柴房自歎」「步月抒懷」「書房相會」等情節的回顧，以及對馬、紅兩位粵劇大師精湛唱做的傳神賞析，謳歌翠蓮不畏權貴、敢於追求真愛和謝寶老師淡泊名利、見義勇為的高尚品格。

《遲到的結婚證》援藏支教好故事

撰曲、音樂唱腔：陳松富

講述的是一個援藏支教的故事。男主人公志華原定援藏支教四個月後便回去履行婚約，但由於未有新老師到任，他不忍孩子們荒廢學業而抽身離去。未婚妻靜怡也同樣願意為此而等那一張遲到的結婚證。作品用一封信為切入點，不同空間的兩人以此對話。

《醉美家鄉》 喜看窮鄉改新貌

撰曲：陳映荷 音樂唱腔：何克寧

抒發的是暢遊東江碧道，醉心家鄉美景，喜看家鄉人民靠勤勞智慧發家致富，昔日窮鄉改新貌的歡欣喜悅之情。同時鼓舞人們團結向上，為大灣區建設共同奉獻自己的熱血青春，把建設家鄉得更美好。