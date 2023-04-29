立足灣區飄香全球 微粵曲領銜傳承創新之路 「全球微粵曲大賽」第五屆作品創作賽啟動！

與此同時，大會亦進行了「全球微粵曲大賽第四屆作品創作賽」頒獎典禮，截至昨日早上7時零7分，全平台分發直播總觀看量超過930萬，可見關注粵劇粵曲傳承和微粵曲創新之路的有心人，實在不是少數。

編輯、製作：WAW Creation

「全球微粵曲大賽」第五屆作品創作賽

指導單位：廣東省文學藝術界聯合會、廣東廣播電視台

主辦單位：南方生活廣播、廣州市振興粵劇基金會、珠江經濟台、廣東省曲藝家協會、廣東省流行音樂協會、香港電台第五台、澳門廣播電視股份有限公司、明報

聯合主辦單位：廣州市荔灣區文化廣電旅遊體育局、香港粵劇演員會、中國戲劇曲藝家協會澳門聯誼會

協辦單位：廣東省各地市曲協、粵劇藝術博物館、香港日興文化發展促進會、香港愛心傳送、加中文化藝術協會

參賽方式

電郵：wyq936@qq.com

信件郵寄：中國廣東省廣州市人民北路686號南方生活廣播「微粵曲大賽」組委會，郵編510012

內地投稿：加微信SLR936

創辦於2015年的「全球微粵曲大賽」，至今已成功舉辦五屆演唱賽和四屆作品創作賽，其中「全球微粵曲大賽作品創作賽」以高品質的曲藝創作，

為粵劇曲藝在傳承中融合創新注入新動力。

推動題材多元

大賽運用「互聯網+融媒體+傳統平台」的立體傳播模式，通過傳統傳播方式加上現代多媒體科技，充分運用融媒體多平台、多方式推廣宣傳粵劇曲藝文化，開賽至今總計吸引近3000萬+人次線上收聽觀看，成績斐然，有效推動粵劇曲藝的融合創新與傳承。

「微粵曲大賽」組委會表示，「全球微粵曲大賽第五屆作品創作賽」徵集的作品題材廣泛，重點是徵集展示大灣區建設和嶺南文化特色，以及廣大人民群眾對美好生活的嚮往和追求的題材為主。

增設港澳籌備小組

組委會又透露，本屆大賽將增設港澳籌備小組，專責大賽在港澳地區的作品徵集、宣傳、作品初評等重要工作，促使大賽的參與範圍更廣，作品品質更上一層樓；此外，大賽將邀請港澳地區知名演員及歌手參與，進一步擴大粵劇曲藝文化在大灣區的號召力和影響力；評委陣容方面，將增加港澳地區的專業人士作為評委，組成本屆的評委陣容，進一步擴大粵劇粵曲在大灣區文化領域的專業性和權威性。

料五六月徵集作品

本屆大賽賽程緊密，在「全球微粵曲大賽第五屆作品創作賽」啟動儀式後；五月至六月將分別在中國內地、香港、澳門，及海外地區徵集參賽作品（投稿詳情可留意粵港澳三地各主辦方的最新通報）。

及至七月，組委會便會組織中國內地、香港、澳門的專業評委，對作品進行初評，首先選出20首入圍作品，其後在初評入圍的20首作品當中，再評選出10首金曲作品和10首優秀作品。

年尾舉行頒獎典禮

八月，組委會將對最終選出的10首金曲進行編配、錄製；九月，將在粵港澳三地的廣電媒體、海外地區的音視頻平台，分別通過「傳統媒體+融媒平台」，對10首金曲作品進行更廣泛的展播宣傳。此外，還會邀請作者、演唱者或專家評委作客直播室，對入圍的10首微粵曲精品新作進行點評和賞析；及至11月或12月，便將會在大灣區內城市正式舉辦「全球微粵曲大賽第五屆作品創作賽頒獎典禮」。

評審的話 任重道遠

每屆「全球微粵曲作品創作賽」，由粵劇曲藝界著名編劇撰曲家和演奏藝術家、流行音樂界著名音樂人組成的評委會，都會對參賽作品在題材、曲詞、內容、形式、創新等方面綜合評分，從而評選出優中之優。

對於發掘和培養粵劇粵曲傳承人的急切性，一眾評委都異口同聲，也因此樂見透過「全球微粵曲大賽」的開展，湧現出一批批新的創作者，可見活動的意義十分大，特別是可以彌補培養創作人才方面的空白。

著名編劇撰曲家、原廣東粵劇院藝術室主任潘邦榛

已連續4年參與評選的潘邦榛指出，評審上有兩個最根本的要求，便是短小精幹和富有新意。

「粵曲需要變化！」他強調，「微粵曲大賽是一次粵曲的變革，把粵曲和流行歌、新的曲藝形式結合起來，會有新光彩。」

每年看着大賽和創作者們的成長，潘邦榛期待下一屆的參賽作品，可以在內容上更精練、立意更新鮮。

廣東粵劇院藝委會委員陳錦榮

雖已耄耋之年，但至今仍創作不斷，她笑言自己既是評委，也是「學生」。「每屆比賽都有新作者湧現出來。由於是全球徵稿，參賽者來自各個階層，他們的題材廣泛、思維鮮活、手法新穎，這些都是新作者的優點。」

陳錦榮表示，「一曲之本，一劇之本，沒有人寫就談不上傳承。」她支持大賽的模式應該延續下去，為創作者們提供平台，令粵劇粵曲薪火相傳，更加繁榮。

廣東舞蹈戲劇職業學院（原廣東粵劇學校）高級講師崔德鑾

作為音樂唱腔設計領域的專家，崔德鑾直言：「優秀作品很多，難以取捨。」

他強調，感受到創作者的積極性一年高過一年，「大賽連續舉辦幾屆，各平台點擊率比較多，對創作者也是一種鼓勵。」

崔德鑾並指出，其實微粵曲並不容易創作，「在小容量、短時間內，既能體現粵曲的特點，又不單調。」

他希望下一屆參賽者能繼續創新，待多年以後，相信「微粵曲」可以走出一條路出來。