【遊走大灣區】秋冬時裝潮流 盡在深圳時裝周

作為中國三大國際時裝周之一的深圳時裝周，2023秋冬系列（A / W 2023深圳時裝周）已於4月開幕。恰逢今年是深圳榮獲「設計之都」稱號15周年，本屆深圳時裝周登場，也為「深圳設計」添上濃墨重彩的一筆。

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

深圳時裝周自2015年開始舉辦，至今已經是第八屆。本屆時裝周以「FutureX未來之上」為主題，以多維角度不斷拓寬時尚的邊界，圍繞國際化、專業化、商業化三大亮點，助力深圳打造「時尚之都」和國際消費中心城市。

躋身內地三大時裝周

服裝行業是深圳時尚產業的典型代表。目前，深圳已成為中國時裝業最發達的城市之一，全行業經濟總量名列前茅。依託深圳時尚產業優勢，短短八年時間，深圳時裝周快速發展，組織規模不斷提升，現已成為內地三大時裝周之一，並已進入國際時裝周序列。

據悉，來自深圳海關的統計資料顯示， 2022年前三季度，深圳市紡織服裝出口512.2億元（人民幣，下同），較上年同期增長9.8%。此外，深圳市時裝設計師協會統計資料顯示，截至2021年年底，深圳已經擁有超過2,500家的服裝品牌企業，其中90%以上為自主品牌，在全國大中城市一線商場、購物中心的佔有率超過60%，年銷售總額近2,700億元。預計到2025年，深圳時尚產業增加值將超過6,000億元，時尚產業集聚優勢將躋身全球城市前列。

三大會場各自各精彩

本屆深圳時裝周由深圳市人民政府主辦，深圳市商務局組織、深圳市服裝行業協會承辦，時裝周活動設置主會場和福田、南山、羅湖三個平行會場，開展時裝發布秀、靜態展、主題論壇、時尚嘉年華等一系列活動。

時裝周是傳播城市形象、引領潮流趨勢、拉動時尚消費、促進產業發展的重要平台。本屆深圳時裝周，海外元素持續加強。來自十多個國家和地區的時尚先鋒品牌和設計師舉行時裝發布秀和靜態展，數百位時尚領域權威專家學者、買手、商業領袖、設計師、時尚媒體、時尚機構參與創意設計、走秀發布、論壇沙龍、趨勢分享等環節，超過50家權威媒體加入時尚傳播矩陣。

此外，本屆時裝周首次開闢「高級定制」、「中國文化（非遺活化）」、「國際品牌」三個時裝發布專場，首次推出Showboom Showroom、And Showroom、CMYK LAB品牌實驗室等多個官方Showroom，創立首屆中國（深圳）時尚消費高峰論壇。同時，由深圳時裝周全球首創的「邊走秀邊確權」即時確權系統也在本屆深圳時裝周期間全面升級及應用。

推動「邊走秀邊確權」系統

「邊走秀邊確權」的走秀實時確權系統由深圳市服裝行業協會推出，並特別設立「知識產權保護工作站」。在A / W 2023深圳時裝周期間，「第三屆時尚產業只是產權保護論壇：服裝侵權鑑定標準討論會」同期舉辦，「邊走秀邊確權」實時確權系統迭代，通過最新技術手段同「灣區時尚產業知識產權備案平台」完成對秀款服裝的版權確認，為首個服裝行業「訴源治理非訴解紛中心」提供強有力的司法保障。

深圳時裝周創新打造「時尚嘉年華」主題活動，形成「深圳時裝周」與「時尚嘉年華」兩大IP互生互促。深圳時裝周時尚嘉年華活動聯動全城超過60個大型購物中心，開展一系列豐富多彩的時尚體驗和促消費活動，強化時裝周的全民狂歡屬性，將品牌流量轉化為商業價值。