【遊走大灣區】蘭。心。慧。志：權力無法征服的傲骨

就算如此，他生命中也有一個無法征服的人物。你覺得會是誰呢？

策劃：蘭晶

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無視曹操的「次一等名士」宗承

這要從曹操15歲離開家鄉當時的沛國譙縣走進洛陽太學說起。

能進入當時的全國最高學府的洛陽太學都是天之驕子，宦官家庭出生的曹操想要出人頭地，便想方設法結識當時的名流，以求舉薦。

在還沒有科舉制而是察舉制的東漢時期，察舉顧名思義就是觀察考察舉薦。朝廷的官員任命全憑觀察人才的品德才華等方面自下而上的推薦，因此當時也就出現了一個全國人才排名榜。榜首是為「三君」，以下是「八俊」，再往下則為八顧、八及、八廚等等。如果可以得到榜上有名者的好評，就算原本不入流的人可以躋身排行榜；本在榜上的排名亦會提升。是不是像極了現在的「打榜」？

曹操想要從太學生中脫穎而出就得找人幫忙打榜。於是他便選中一位還算夠得着的次一等名士——宗承。雖然他沒有資格進入全國人才榜，但在地方上的影響力頗大。

於是曹操便懷着天之驕子太學生的自信去拜見這位當時屬二三流的社會名流。哪知到了宗承家門口可謂是門庭若市，賓客盈門，來者也多半與曹操的來意相同。曹操見宗承被簇擁着與各路人士談笑風生，便在一處角落蹲下以待時機上前搭訕。

好不容易等到宗承起身離開去洗手間的機會。曹操也跟了出去，在外候着，等宗承從洗手間出來，他便上前把在心中默念了無數遍的話脫口而出：「我是曹操，字孟德，沛國譙縣人，我爺爺是曹騰，爹地是曹嵩。我非常仰慕您，想和您交個朋友。」

一邊說一邊伸出手去想行「捉手禮」，也就是現在的「握手」。

哪曾想，宗承看了曹操一眼，便擦乾手拂袖離去。留下曹操伸出一隻手尷尬得站在原地……

即使位高權重也改變不了

儘管結識宗承遇阻，但並不妨礙他一路披荊斬棘走到了當時權力的核心位置。當曹操高居廟堂位高權重之時，曾找到早已老態龍鍾的宗承，並得意得問他：「現在可以與我交往了吧？」

可以想像，曹操當時頗有些「昨日的我你愛答不理，今天的我你高攀不起」的心態。

然而宗承卻是梗着脖子黑着臉說：「松柏之志猶存！」大有你還是當年那副模樣，我還是當年那種態度的意味。曹操也無可奈何，只能再次大失所望，拂袖而去。

可以說宗承兩次令曹操下不了台，是曹操一生不可征服的人。

權力無法征服的傲骨，就是中國歷史的脊樑。

蘭晶 Stacey

‧葡萄酒品酒師，遊歷中港，負笈英倫，品味人生。

．不折不扣灣區人，看山玩水逛商場、雲淡風輕。

．冀以舌尖上的溫柔，感受灣區的飲食風流。

．透過雙眼，發掘九城的生活價值。

．透過雙手，書寫灣區文化藝術的傳承創新。

．透過雙腳，踏遍灣區不一樣的時空。