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大灣區青年基金「創明天獎學金」得獎者：我這樣看灣區

【Presented by：WAW Creation】為表揚品學兼優，以及熱心服務社會的本地大學生，大灣區共同家園青年公益基金（下稱大灣區青年基金）連續三年推出「創明天獎學金」。據知今年收到本地13間院校超過210名優秀學生踴躍申請。

經評審團選拔，15位來自11間本地院校的學生脫穎而出，每人獲發五萬元獎學金。其中三位獲獎者鄭旭洋（Laughing）、郭軒慈（Haley）、詹培炫（Sammy）在接受採訪時均表示獎學金將用於學業深造，也紛紛表達了對未來的願景。對於大灣區，他們又是怎樣看的呢？

 

採訪：駱丹

編輯：鄭會強

Presented by：WAW Creation

 

教育市場：需要香港教師

人如其名的Laughing，一直笑容可掬，他就讀於香港教育大學科學教育系五年級，一年級暑假參加學校組織的環境考察團前往東北三省，在13天中深深體會到生態保育的重要性，由此愛上了生態研究。

課餘時間，Laughing一直投身環境義務工作，例如擔任海洋公園保育助理、教大生態園農夫及生物多樣性調查員、香港戶外生態學會保育員、為不同中小學生講述環境保育信息等，並曾獲得2020年海洋公園傑出保育大使、2021年濕地公園義工計劃金獎、2022年香港大學Take Action計劃傑出導師等榮譽。他認為這些既可以令他獲得知識上的成長，亦能收穫成就感。

對於未來個人發展，Laughing有志投身教育，「近兩三年，整個大灣區的教育市場比較大」，他表示平時會關注大灣區的教育資訊，準備碩士研究

生申請的同時，也在尋找就業機會，「我想大灣區內的國際學校、港人子弟學校應該都需要香港教師」。

大灣區青年基金今年將首次帶領得獎者到灣區多個城市體驗交流，Laughing認為會是一次難得拓寬視野的經驗，可以參觀很多新型科技企業，這是

他鮮少有機會接觸到的領域。

 

創科企業：參與交流尋找機會

來自香港理工大學工業及系統工程學系的Haley，三年前入學時，便申請加入工業及系統工程學系兼人工智能數字化服務團隊（RAIDS），研究工業

場景中的數碼化問題。現正研究如何利用物聯網、人機協作、虛擬實境等科技，例如指揮機械人拆解電動車電池，以提高生產力。

Haley所參與的「基於人機互認知的人－機械人協作系統」項目屢獲殊榮，包括香港工程師學會的論文比賽（本科生界別）冠軍、香港大學生創新及

創業大賽二等獎、香港資訊及通訊科技獎金獎，以及第二十一屆亞太資訊及通訊科技大獎（APICTA）。作為團隊中唯一的本科生，Haley謙虛地表示，「多得教授的指導和師兄的幫助。」

Haley並憶述，四五年前曾參加就讀中學組織的深圳一日交流團，對「高鐵速度」印象深刻。現時，Haley尤其對參訪灣區一些創科企業表示期待。「以創科環境來說，從材料採購環節以至其他方面，香港和灣區內地城市有很多交流合作。」她說，大灣區創科是比較主流的發展方向，自己也想透過實地考察尋找成長機會。未來希望可以學以致用，解決社會上、產業上的難題。

 

期待了解中國及世界

香港中文大學環球商業學三年級學生Sammy在校園被愈來愈多人認出，緣於他從大一開始於IG成立知識分享平台，免費分享應試心得和升學資訊，又邀請各科的大學同學，舉辦工作坊分享學習內容。對於三年間陸陸續續幫助學弟妹升學、度過艱難時刻，他直言感到欣慰。

Sammy成立平台的初衷，正正是因為他以過來人的經歷，明白基層學生學習資源少，教育機會分配不公的處境。

中大環球商業學被譽為「神科」，高材生雲集，Sammy當初以DSE 四科5** 成績考入， 至今亦保持GPA3.9的好成績，並考取校內外獎學金合共超過40萬港元，以支付交學費和學術交流之用。

Sammy步履不停，除了到海外交流學習之外，在香港期間也會利用交通之便利和資訊之發達，背包到大灣區城市乃至內地其他省市遊走，對於所到之地的衣食住行如數家珍。

去年春季，Sammy參加花旗集團首屆「大灣區人才計劃」項目，並獲得今年的暑期實習名額，屆時有機會到內地交流學習。另一方面，Sammy還是一個超級書迷，尤愛閱讀歷史書，相對同齡人更熟悉中國的古代及近代史。他表示，「正所謂鑑古知今，這些歷史都有助於我了解今天的中國和世界局勢。」

至於畢業後的打算，Sammy希望成立一個社會企業，致力於提供價錢相宜的文化交流機會給基層中學生，幫助青年向上流動。

 

大灣區青年基金：將安排大灣區體驗之旅

大灣區青年基金主席黃永光在頒授禮上表示：「『創明天獎學金』是對各位同學在學業上的努力和對社會付出的肯定。這些優秀同學，令我們對香港青年人充滿希望，相信日後同學將會在不同行業中大放異彩，成就超卓，並期望他們不忘初心，繼續回饋社會，一起建設美好的香港。」

為了持續支持「創明天獎學金」所有得獎同學，大灣區青年基金亦正式成立了「創明天獎學金」同學會，希望藉此平台鼓勵同學們自主策劃並執行不同項目，以施展抱負，發揮所長，並加強同學之間的互動和聯繫。

此外，據悉為了支持獎學金得主未來的發展，探索更多機會，大灣區青年基金即將為他們安排大灣區體驗之旅。透過走訪不同地方，例如前海、南沙、橫琴等自貿區，參觀科創企業、大學及文化古跡等，讓同學探索灣區內地城市的魅力，加深對大灣區的了解。

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更新時間:2023-05-05 13:29 資料延遲最少15分鐘
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