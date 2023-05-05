第四屆全球微粵曲創作賽掠影（一）港人作品《街坊廚神》奪得金曲一席

Presented by：WAW Creation

創作者馬家祥：興趣支持終獲認同

馬家祥可以說是粵劇粵曲「發燒友」，喜歡唱歌的他，接觸粵曲創作僅三四年的時間，「最初想試試舊曲新詞，後來就正式學 習寫粵曲。」他形容遇見粵曲，就像認識「夢中人」。

自第一屆開始，馬家祥便參與了比賽，「陪跑」了三年，終於以《街坊廚神》在第四屆收穫果實，除了在十大金曲中佔有一席；同時，還有一首《我愛廣東話》亦入選十首「優秀作品」。 一次過將兩個獎盃攬入囊中，他謙虛地說這是幸運使然。

對於選擇以食和廚神入曲，他解釋「我鍾意美食，粵菜有很多 精妙的東西，烹調方法多樣。我就想大家能留意一些平常的廚房 事物和相關的事物。」

微粵曲鼓勵創作，也因此，在內容創作上，馬家祥亦獨創一 格，從首次參賽開始，他便嘗試打破傳統 粵劇一定要有起承轉合以及要有故事的寫 法，今次成功以「片段式」的作品，呈現 了烹調方式如蒸、灼、焓、燒、烤、燉、 煲、炸、爆、焗，加上菜式如「蒸番隻 雞、先灼鯪魚球、焓花蜆、燒乳鴿…… 」 的吟唱，得到評審和觀眾的認同和共鳴。

演唱者麥嘉：有創意利傳承

負責以平喉獨唱來演繹《街坊廚神》的是廣東粵劇藝術大劇院副院長麥嘉，當晚他一身廚師裝扮登台，唱作俱佳，引來滿堂掌聲。

他直言，向來鮮見《街坊廚神》這類題材的粵曲，覺得很有特色，便欣然答應出演。「想不到短短四分多鐘可以介紹這麼多內容，而且節奏歡快，老少咸宜。」

從事教育的麥嘉指出，「微粵曲」的形式對發展粵劇粵曲有很大幫助，因為學生學習一首傳統至少需要一個星期，耗時長；同時微粵曲的唱腔並不複雜，容易學習；有助吸引年輕人進入粵劇粵曲的世界。同時他亦坦言，對於「微粵曲」，粵劇界和老戲迷普遍存在兩種看法，一種認為傳統的更有韻味和情感；另一派則覺得微粵曲有新鮮感。而他認為，有人聽有人唱才能有更廣泛地傳播，「我傾向多一點新意，要先爭取中青年的喜歡，聽眾、表演者和創作者都需要他們接班呢！ 」

喜見青少年參與

「微粵曲」的出現，是粵曲創新發展的探索和嘗試，亦希望能吸引更多的年輕一代喜愛和關注這個嶺南優秀傳統文化藝術。

在第四屆的頒獎晚上，你會發現其中一首金曲的表演者，有一群總角之年的演員。他們當晚和粵劇講師、國家二級演員白慶賢同台表演的《戲曲迷》，講述的便正正是粵劇代代承傳的故事。

其實他們來自「中國曲藝之鄉」——東莞市道滘鎮的青少年粵劇曲藝培訓中心。據該中心粵劇導師黃彩燕介紹，道滘粵劇氛圍濃厚，並十分注重粵劇藝術傳承，十幾年前便開展「粵 劇曲藝進校園」等活動，「從娃娃抓起」。

而有興趣學習粵劇的小學生，在中心經過專 業老師從聲、形、色、藝等方面綜合考評挑選 後，便會接受科學、系統的培養，迄今已培育 出不少人才。