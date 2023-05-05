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深圳內望：小陽春後四月市場高位回落

【Presented by：WAW Creation】4月深圳新房住宅網簽量為3,505套，環比上升9.6%；二手住宅過戶3,192套，環比下滑19.2%。從資料反映，春節後升溫的小陽春市況，已經結束了，市場回歸正常。

原因無他，因為沒有甚麼利好消息出台，市場缺乏刺激，小陽春的火熱沒有條件延續，4月份從月初開始，市況從高位逐步回落。

Presented by：WAW Creation

 

新盤成交上升9.6%

新房市場方面，開發商普遍認為今年市況平穩發展，沒有甚麼旺季淡季的市況，所以更多會根據自身情況，去制定銷售策略。4月份市況雖然有點回落，但是不影響開發商的推售節奏，同時在限價的政策下，新盤定價還是有一定的競爭力。在推盤量增加的情況下，新盤去化雖然不是「日光」那麼火爆，但銷售情況還可以，所以最終4月份新房成交量還是增長9.6%。

 

小陽春的背後

二手市場方面，之前小陽春的火熱背後，一方面是春節期間積壓的購買力釋放，另一方面是市場上還有不少性價比高的房源。小陽春市況去到4月份，購買力回復到正常水準，因為沒有利好消息刺激，新增加的購買力不足夠。另外，當市場上的筍盤消耗過後，潛在客戶不願意去追價，同時小業主對後市轉趨樂觀，議價空間減少，買賣雙方進入博弈階段，導致二手房成交量結束連續二個月的上升勢頭，掉頭回落。

 

市場共識：最壞情況已過

4月份總體市況雖然回落，但比較去年仍有所改善，所以說市場最壞的情況已經過去，應該是市場的共識。至於今年市場表現可以有多少的增長，則是議論紛紛，看漲與看跌的兩股力量在博弈，市場進入到好淡爭持局面。在房住不炒的基調下，房價的上升空間還是被壓制。同時，隨疫情過去，經濟復常，房價再跌的概率也不大，相信房價橫向發展是博弈結果。

市場最關注的，也就是政策，所以市場一有風吹草動，大家就很容易被觸動神經。4月中，曾有江湖傳聞二手房指導價取消，即使沒有任何官方文件及公佈，自媒體已經炒作熱鬧，最終發現只是傳聞而已，指導價政策並沒有取消。此外，銀行是否會改變房產貸款的審批政策，會不會與指導價解綁，同樣也沒有任何官方文件及公佈；大家只有拭目以待。

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更新時間:2023-05-05 13:29 資料延遲最少15分鐘
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