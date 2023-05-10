【遊走大灣區】蘇式庭院享精緻潮汕菜

隨着食客對食物品質要求提高，近年來陸續出現一些專攻「精細潮州菜」的中高端餐廳。今期遊走大灣區便為大家介紹這樣一家餐廳——錦繡庭苑。

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

錦繡庭苑是一間大隱隱於市的蘇式庭院精細潮菜餐廳，位於深圳八景之一的錦繡中華旁（原蘇州街），可以稱之為「城市中的世外桃源」、「心靈養吧」。

該餐廳由深圳市庭苑餐飲策劃斥鉅資打造，以「傳承中華潮汕美食」為本，選料精細，匠心製作。錦繡庭苑主打精緻潮汕菜，同時提供早茶，在市中心找到這麼一個幽靜地，實屬不易。

一進門就可以感受到蘇式園林之美，布局精巧，注重細節。竹石倚牆，竹林深深，芭蕉映窗，一步一景，體現一種悠然的美感。「隔斷城西市語嘩，幽棲絕似野人家」，不出城廓而獲山水之怡 ，身居鬧市而得林泉之趣。在這樣的環境裏用餐，本身就是一種享受。

美食伴美景

是日一朝早，我們便來到錦繡庭院喝早茶，中式卡座復古優雅，心情大好。在店員的推薦下，我們點了比手臂還粗的香酥油炸鬼，口感酥脆鹹香。還有潮汕地區的特色美食厚合烙等茶點，味道中規中矩。如果是晚上去用餐，店員便會推薦碳烤大澳鮑、金華灼響螺、鮑肚胡椒湯、薑茨湯圓等招牌美食。

用餐完畢，在蘇式園林中漫步，是難得的放鬆。繁華幽靜處，鬱鬱蔥蔥裏一片悠然。瀑布下跌，錦鯉戲水，獨舟自橫，古典優雅的園林布局，精美別致。安靜的小院落，獨立安靜的閣樓間宜靜宜鬧。

近賞魚樂 遠觀繁華

但見一席客人臨水而坐，近看鯉魚暢遊，遠看城市繁華。在自然裏品四季之鮮 ，味蕾綻放，對酒當歌，深處見喜悅，別有一番趣味。

和錦繡庭苑相依的是深圳的熱門景點錦繡中華民俗村，這裏由錦繡中華和中華民俗村兩部分組成。錦繡中華內有眾多中國著名景觀的縮影，比如迷你版的萬里長城、秦兵馬俑、敦煌莫高窟、黃果樹瀑布等。中華民俗村則有二十四個村寨的建築可以體驗民俗風情，還可以觀賞五十六個民族的民俗表演；不必行萬里路，便可先領略大江南北風光。

錦繡庭苑，山水輝映，泛舟湖上，品嘗時令美味。得閒就來華僑城的綠蔭裏，在小橋流水、亭台樓閣間，找尋蘇州園林裏的悠閒與雅趣吧！

錦繡庭苑·精細潮菜食府

地址：深圳市南山區深南大道9001-3號

交通：深圳市地鐵1號線華僑城站D出口

營業時間：10:00-22:00

深圳八景

「深圳八景」是2004年8月評選出爐的，包括：大鵬所城（大鵬所城）、蓮山春早（深圳蓮花山公園）、僑城錦繡（華僑城）、深南溢彩（深南大道）、梧桐煙雲（梧桐山）、梅沙踏浪（大梅沙、小梅沙）、一街兩制（中英街）和羊台疊翠（羊台山）。據知此八景乃經深圳市民、專家歷時半年精心評選，從31處候選景觀中脫穎而出的。你去過哪幾個呢？