【遊走大灣區】蘭。心。慧。志：資源錯置的迷思

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

然而，史上昏君的代名詞不是他們兩位，是東漢末年的漢桓帝與漢靈帝父子。因此，往往在文學作品中，我們常常看到暴君的代名詞是「桀紂」，昏君的代名詞就是「桓靈」。

喜愛賣官的漢靈帝

話說漢靈帝劉宏，是東漢的第十二位皇帝，他十二歲即位，但對治國理政沒有太多興趣，反倒是喜歡「做小買賣」。他特意在宮中搭建了一個集市，命令太監宮女穿上平民的衣服，扮作市集上的小商販，他扮作市民去趕集，與「商販」討價還價，做買賣。當然，這還不是他最「拿手」的，他最喜歡的買賣竟然是「賣官」。

賣官鬻爵，在歷史上的一些朝代也是出現過的，一般多是高階一點的官員為斂財將政府的一些閒職出售給願意出錢買官的人，都是些虛銜，並無實權。但漢靈帝的賣官卻是前無古人，後無來者的離譜。上至掌握丞相實權的三公之位（太尉、司空、司徒），下至地方縣令，他都明碼標價，除了他本人的皇位不能出售，其他官位都可以售賣。就算有人一時不能全款付清，還可以「分期付款」，等上任之後搜刮到民脂民膏再付清其餘款數。

這樣的行為可以說是古往今來的「一騎絕塵」。靈帝賣官所得便投入到他的享樂之處——西園的建設中。當昏君比亡國之君快樂，車如流水馬如龍，花月正春風，哪管它死後洪水滔天，在位時絕不能改朝換代。漢高祖劉邦要是知道後世子孫如此昏庸，恐怕他的棺材板是要壓不住了。

但正是因為漢靈帝這般「離大譜」的昏庸行為，令舉國上下民不聊生，甚至出現人吃人的現象，終於在漢靈帝的任期內爆發了著名的農民起義——「黃巾起義」。這股力量為後來顛覆漢室起到了重要作用。好在漢靈帝只活到33歲便撒手人寰，而他的兒子劉協卻成了史上最出名的傀儡皇帝——漢獻帝，曹操挾天子以令諸侯，被挾的那位天子就是漢獻帝劉協。當然，這是後話。

歷史揭示的真相與規律

有時，會不由得心生感慨，如果徽宗、後主、甚至靈帝，不是出生在帝王家，或許他們會是流芳百世的書法大家、文學巨匠、商賈貴胄，因為世界上沒有垃圾，只有放錯了位置的資源。讀史明見，歷史就像一面鏡子，鏡中相同的人物事件，由於看鏡人的角色立場姿態不同，所照出的人性光輝與晦暗亦不同。

歷史從來都不介意揭示真相與規律，只有聰明的人才能聽得見那些振聾發聵的黃鐘大呂。時光不語，卻早已給出了答案……