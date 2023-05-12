寧夏葡萄酒來港參展 16酒莊佳釀紛陳

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

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寧夏是中國葡萄酒的重要產區，目前寧夏註冊的酒莊有228家，建成的有116家，葡萄園面積共有58.3萬畝，種植面積約佔全國三分之一，已是全國最大釀酒葡萄的種植基地，年產量達到1.35億瓶。近年寧夏的酒莊更在布魯塞爾國際葡萄酒大獎賽、「Decanter」世界葡萄酒大賽等贏得逾千個獎項。

冀經香港對接世界

寧夏產區首次組團到香港進行宣傳推廣，16間酒莊帶來30多款不同風味的葡萄酒。寧夏賀蘭山東麓葡萄酒產業投資發展集團副總經理劉正指，這次帶到香港進行宣傳推廣的酒莊，都有獨立的酒莊及葡萄園，擁有內地的生產許可證及出口備案，更重要是有意願開拓香港市場。當中部分酒莊甚至在香港已有銷售代理、合作單位或自設銷售公司等。他強調，香港是全世界非常重要的葡萄酒貿易基地及集散地，寧夏酒莊來港參展不僅放眼香港，與國際對接，也為今年及未來寧夏葡萄酒出口市場爭取產品外銷的生意。

寧夏葡萄酒除了在香港銷售外，亦已在全球33個國家和地區銷售。但劉正坦言，對於整個行業來說，中國葡萄酒行業所佔份額仍然較少，希望通過對外宣傳和推廣，將寧夏葡萄酒賣到更多地方，並期望通過葡萄酒向外傳遞中國葡萄酒行業及中國文化。

大品牌與精品酒莊 各具特色

目前寧夏產區有大大小小的酒莊，出品各有不同，劉正表示，主要可分為兩個類型，其一是精品小酒莊，例如在國際揚名的賀蘭晴雪酒莊，在2011年便獲得「Decanter」世界葡萄酒大賽國際大獎，是中國葡萄酒首次在該賽事贏得最高殊榮。另外還有留世酒莊、長和翡翠酒莊、美賀莊園及嘉地酒園等，都讓專業消費者及高端消費者知道中國有很好的葡萄酒。另一類是大品牌，就如賀蘭紅酒莊（全資國有企業）也在打造屬於寧夏葡萄酒產區「大單品」的賀蘭紅葡萄酒。他解釋，放眼國際，其實每一個葡萄酒產區都很依靠產區本身的大品牌，就像「奔富」之於澳洲、「拉菲」之於法國，都是通過品牌令消費者認識產品，認識相關產區可以生產十分優質的葡萄酒。

未來目標：在世界舞台發亮

目前全球葡萄酒行業發展非常成熟，無論法國、澳洲、意大利等皆有捧場客。劉正不諱言，國際上有很多知名酒莊擁有非常深厚的歷史文化、市場渠道及品牌的沉澱，但是寧夏葡萄酒在葡萄酒行業還是一個小孩。對於行業而言，中國是一個很大的消費市場，大家對中國品牌的認同感也愈來愈強。未來會重點打造中國自己的知名品牌，也要不停挖掘及增潤文化內涵。同時亦要不斷提升技術水平，讓中國葡萄酒品質愈來愈好、文化愈來愈深厚，品牌愈來愈知名。此外，中國葡萄酒產業發展獲國家政策支持，加上產區的努力，相信可在國際上發揮競爭力。

今年是寧夏葡萄酒產區的「市場營銷年」，寧夏葡萄酒也已在國際上取得逾千獎項，葡萄酒品質已達到國際水平。劉正強調，現在欠缺的是品牌的知名度，這次參加ProWine、寧夏葡萄酒大師班和品鑑推介會，都是未來會繼續在香港市場進行的大型宣傳，並且通過香港走向國際市場。

同時，他亦指出，葡萄酒目前在中國市場的份額仍然較少，但隨着中國經濟發展，人們生活水平提高，葡萄酒勢必是一個更加健康及新穎的選擇，未來中國葡萄酒市場也一定會有良好發展。