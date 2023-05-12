第四屆全球微粵曲創作賽掠影（二） 金曲《航天驕子》成功演出中的「一夜救場」故事

在全球微粵曲大賽第四屆作品創作賽的參賽作品中，不少創作者以時下熱點話題為靈感，用粵曲唱出新題材。其中一首金曲的創作者李淑群便是以中國航天事業的矚目成績為題，並以此曲獻給航天英雄。

按照慣例，獲獎作品在頒獎典禮上，會由老中青三代表演嘉賓現場演繹，而這首《航天驕子》也早早確定了演唱嘉賓——著名粵劇表演藝術家小神鷹和倪惠英；更據知「無數倫叔和英姐的粉絲早早知道他們要共同演繹這首《航天驕子》……等到頸都長啦！」

但當這首金曲演唱時，有細心的觀眾發現，當晚演唱者和節目單上的名字並不一致。現場演出的，是小神鷹和廖綺，心思敏銳的觀眾直接聯想到，一定是有事發生了。

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連夜排演 一唱功成

原來在演出前夜，倪惠英患重感冒導致無法演出。但演出則是萬事俱備。事出緊急又棘手，大會幾番探討後決定，邀請廖綺「救場」。

難得的是，在如此緊急和突然的情況下，廖綺接到訊息後，毫不猶豫地答應「哪怕通宵也會將曲詞熟記，全身心投入這首曲的排演中，將這首曲練好、唱好」，為確保演出效果，她還馬上通過電話與「倫叔」（小神鷹）探討、練唱。據悉，為此她忙到凌晨兩點多才休息。

經過連夜和小神鷹溝通、練唱、排練。在正式演出時，廖綺和小神鷹配合無間，以《航天驕子》的深情曲詞和嘹亮激昂的旋律，成功感動無數觀眾！