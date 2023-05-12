市場信息：深圳五項目開盤

位置：龍崗區龍鳳路與龍坪路交叉口東北角

交通狀況：臨近地鐵3號線東延線（在建中），21號快速線（規劃中）雙軌交匯站新生站，3號線可直達主城區，也可沿途換乘地鐵14、16、21號線和深大城際；道路交通方面主要有鹽龍大道，可接駁水官、外環等高速，快速直達主城區。

商業狀況：2公里範圍內分佈多個商業區，水岸新都商業、今日百盛國際廣場、萬達廣場（在建）等。

教育狀況：片區分佈九年一貫制學校仙田外國語、東興外國語學校、華中師範大學附屬龍園學校、德邦高級學校等多所中小學，具體學區劃分見教育局官網。

Presented by：WAW Creation

萬科未來之光

備案住宅282套，住宅建面約73-99㎡，均價約8.52萬/㎡，單價區7.78-9.39萬/㎡，總價區間約575-923萬/套。

位置：寶安區新安街道廣盛路與廣泰路交匯處

交通狀況：周圍分佈5號線興東站、12號線上川站、15號線寶安公園站（規劃中），緊挨京港澳高速入口，西鄉大道、留仙大道、寶石路等路網環繞，貫通全城。

休閒狀況：所處尖崗山片區樹木環繞，空氣清新，寶安公園、尖崗山公園等多處休閒場所。

教育狀況：片區分佈南科大附屬寶安學校（在建）、寶安中學實驗學校、新安中學外國語學校等多所中小學。

傳承啟元

備案住宅426套，住宅建面約69-119㎡，均價約3.75萬/㎡，單價區3.28-5.65萬/㎡，總價區間約228-1127萬/套。

位置：坪山區科技路與翠景路交匯處西南

交通狀況：周圍分佈地鐵16號技術大學站，19號線聚龍站（規劃中）和深大城際（建設中）；道路交通方面主要有南坪快速等主幹道。

教育狀況：專案配建18班幼稚園+1所36班小學，周邊有坪山同心外國語學校、坪山外國語文源學校、南科大附屬坪山學校、坪山東部灣區實驗學校、坪山錦繡實驗學校5大學校，具體學區劃分見教育局官網。

商業狀況：項目自帶約3.2萬㎡集中商業，3公里範圍內有嘉鄰中心商業廣場、沃爾瑪等商業場所。

深業雲築

本次備案住宅794套，住宅建面約89-143㎡，均價約4.70萬/㎡，單價區4.06-5.30萬/㎡，總價區間約364-753萬/套。

位置：光明區馬田公明南環大道與長春路交匯處東側

交通狀況：周圍分佈地鐵公明廣場站，在建地鐵13號線二期（北延）公明南站；東面臨近松白路和龍大高速，西面臨近南光高速，道路出行便利。

教育狀況：項目自帶公立幼稚園，周圍分佈有深圳市科教院實驗小學、光明高級中學、深外高中園（光明高中園）等。

休閒狀況：尖崗湖公園、紅花山公園、石家北街心公園（規劃中）。

天宸

備案住宅143套，住宅建面約127-787㎡，均價約10.35萬/㎡，單價區8.41-12.58萬/㎡，總價區間約1162-9892萬/套。

位置：福田中心區濱河大道和中心二路交匯處

交通狀況：周圍分佈地鐵購物公園站，可快速換乘1/3號線，向東一站可直達1/4號線的會展中心站，軌道交通便捷；臨近濱河大道，自駕出行方便。

文體狀況：地處福田中心區，文化配套齊全，市級圖書館、音樂廳、少年宮、博物館等豐富文化設施。

商業狀況：項目周邊大型商圈較多，北側有福田星河coco park，周圍分佈皇庭廣場、連城新天地等購物中心，生活便利。

碧桂園再獲中債增全額擔保 發行17億中票！

碧桂園地產日前正式公布，成功發行兩期中期票據，並由中債信用增進公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保。

公開資料顯示，2023年度第一期（23碧桂園MTN001）票據額度為8億元（人民幣，下同）、2023年度第二期（23碧桂園MTN002）票據額度為9億元，發行期限均為2年，最終票面利率分別為3.80%、3.95%。

為了增強投資人信心，監管部門自去年8月以來加大了對民營房企發債的支持力度，碧桂園作為示範性民營房企首批完成中債信用增進全額擔保發債。此次發行，中債信用增進再次為公司提供「全額擔保」，可見監管層對優質民營企房企的支持。

隨着「金融16條」、「三支箭」等利好政策接連落地，信貸、債券、股權等管道全面開閘，優質民營房企融資持續回暖。在政府監管部門和金融機構的支持下，碧桂園在2022年合計發行公司債、中票、ABS、可轉債等直接融資產品折合人民幣近百億元，並於今年1月31日獲批200億儲架式中期票據發行額度，成為2023年春節後獲批儲架式註冊發行的首家房企，也是獲批規模最大的民營房企之一。

進入2023年，碧桂園集團董事會曾表示，將抓住市場修復的機遇，踐行新的發展模式，走高品質發展之路。在4月25日，碧桂園以超28億元成功競得杭州濱江區地塊。據知集團總裁莫斌曾於業績發佈會上透露，今年整體投資將更多聚焦一二線核心城市及三四線城市核心區位，重質輕量，並計畫在未來3-5年內將公司一二線和三四線的貨值比例提升至50：50。