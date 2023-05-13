香港助力寧夏葡萄酒產業發展 梁振英：以賀蘭山東麓產區切入

葡萄酒在中國是新興產業，全國政協副主席梁振英亦對寧夏葡萄酒非常關注，經常到訪產區提供協助，亦透過不同途徑助力走向世界。他並指出，中國葡萄酒要走向世界，必須在產地、酒莊以至酒款上作選擇，才能形成突破的切入點。

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

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中國釀造葡萄酒歷史悠久，據記載，早於漢代張騫出使西域歸來的時候已有之。唐代詩人王翰在《涼州詞》的一句：「葡萄美酒夜光杯，欲飲琵琶馬上催。」至今仍為人帶來美好想像。時至今天飲葡萄酒已成為內地人生活一部分，除了進口外國的葡萄酒，中國亦致力釀造優質的葡萄酒。其中，寧夏賀蘭山東麓生產的葡萄酒品質被認為媲美法國著名產區，有中國「波爾多」之稱。

體現融入國家發展

香港作為世界葡萄酒貿易樞紐，擁有大批對葡萄酒有深厚認識的美酒商人，同時亦熟悉國際葡萄酒交易情況，可助力寧夏葡萄酒走向世界。梁振英過去五年跟寧夏就蔬菜供港、旅遊、通航及葡萄酒產業進行多次交流，並曾五次到寧夏調研。他認為，香港與寧夏的葡萄酒產業合作相當重要，通過香港作為全世界最主要的國際葡萄酒貿易中心的功能，可以助力寧夏葡萄酒產業的進一步發展。

要體現香港「融入國家發展」的具體工作，梁振英認為可從寧夏及葡萄酒產業入手。其中，在助力寧夏葡萄酒的商貿工作方面，他認為在全國範圍內，香港的功能及優勢是比較突出，這次寧夏16個酒莊到來參展，正體現這方面的工作。他會以前年成立的「融入國家發展大局基金會」的名義，來協助寧夏葡萄酒在香港的推廣。

挑選酒莊及酒款集中推廣

中國有不少葡萄酒產區，例如已發展成熟的新疆產區。這次特別在ProWine Hong Kong @ HOFEX 國際葡萄酒與烈酒貿易展覽會推廣寧夏的葡萄酒，梁振英解釋，葡萄酒是國家的新興產業，不能以所有產區及酒莊一起推廣，必須選擇某一產區當中的部分酒莊及酒款作為切入點，在香港、台灣，以至國外的東南亞及歐美等地方進行推廣。所以這次參展的酒款，以至晚宴及大師班品酒會，都是集中推廣一個產區當中的數種酒款。過往經驗亦證明，這個策略是正確的。

至於香港可如何助力寧夏推廣葡萄酒，梁振英認為，在香港及國外一般飲葡萄酒的人，他們的文化、習慣、語言體系不同。例如在品味葡萄酒時需使用的文字及語言體系，香港與國際社會是比較接近。他強調：「香港作為世界上主要的國際葡萄酒貿易中心是有實力的，並非浪得虛名。」

賀蘭晴雪酒莊創辦人張靜﹕高質精品求突破

賀蘭晴雪酒莊在2005年建立，短短6年時間，憑藉產品「加貝蘭」成為首款中國葡萄酒在2011年「Decanter」世界葡萄酒大賽贏得最高獎項的國際特別大獎殊榮，得到業界肯定。

張靜是賀蘭晴雪酒莊創辦人之一，她表示，很多國內專家都說，寧夏擁有能夠出產世界級葡萄酒的優勢，因此她在酒莊創建之時即有探索寧夏這片土壤及氣候的想法，並懷著堅定信念，「寧夏一定能出產優秀的葡萄酒」。

酒莊的產品能在國際上取得成功，張靜認為，首要是寧夏擁有良好的氣候及土釀，自然條件提供了釀造優秀酒的可能性。其次是酒莊初建時只是探索葡萄品種與寧夏風土的關係，沒有任何商業化，沒有要計算成本及盈利的考慮，壓力較少；第三是得到知名葡萄酒專家李德美教授擔任釀酒顧問，因此酒莊的起步點較高，技術水平跟國際水平一樣。

目標成百年老店

法國的葡萄酒莊很多時是「一代傳一代」，張靜笑言：「我們是第一代去做。」她認為葡萄酒是長時間的行業，不能急功近利。「剛開始的時候，我就想做百年老店，做高品質的葡萄酒，成為中國的名莊。」

酒莊起步時按國際釀造葡萄酒的方法入手，興建了寧夏第一個地下酒窖，並第一次有寧夏葡萄酒採用橡木桶。她坦言以往寧夏都是釀造新鮮應用型的葡萄酒，但她希望釀造陳年型的。她不諱言：「剛開始時，受法國影響比較多，跟隨法國的釀酒方法，後來大家誇獎我們做得不錯，釀造得像波爾多。當時就想到不想成為波爾多，我們就是寧夏賀蘭山東麓的賀蘭晴雪，我想成為我自己，到今天我可以很驕傲的說『我們來自寧夏』。一個完全不同於世界的，新的產區。」

結合風土 創新求變

傳統酒莊受既定釀造工藝局限，不敢求變。賀蘭晴雪酒莊則不斷吸收新技術，逐漸結合寧夏的風土進行創新研究，展現出風土特色。張靜作為釀酒師，亦不斷嘗試種植不同葡葡品種及釀酒方法，希望探索更多在寧夏的可能性。張靜說：「今天嘗到的每一瓶酒，都代表了我們對葡萄、葡萄園的土壤及風土的理解。」

賀蘭晴雪酒莊創立19年已走在中國精品酒莊的第一線，每年生產七萬瓶葡萄酒。張靜透露，下一步計劃不再增加產量，希望做好葡萄酒的品質，以取得市場認同。「現在一瓶酒能賣700元人民幣，而隨著品牌影響力的增強，未來目標是希望價格更高一些，就像拉菲一樣成為名莊。」現時賀蘭晴雪酒莊已在部署進入國際市場，產品已出口英國、新加坡、澳門等地，張靜期望盡快登陸香港市場，並可借助香港作為「跳板」走向國際。

做強產區及品牌

「寧夏葡萄酒產業必須通過我們所有人的努力，才能逐漸走到世界葡萄酒舞台的中央。」要做到這個目標，張靜認為，不能只有幾個明星酒莊，必須要形成真正的產區，擁有多樣性及不同規模的酒莊，而且每個酒莊的品質一定是穩定、可靠及優質才行。現時，要在寧夏產區挑選出二十家優秀酒莊很容易，相信只要產區品牌及產品品牌「雙輪驅動」，就可走向國際的舞台的中央。

賀蘭紅酒莊釀酒師鹿永亮：釀出中國風格葡萄酒！

寧夏賀蘭山東麓葡萄酒產業園區參展的口號是「中國葡萄酒 當驚世界殊」，但正如賀蘭紅酒莊釀酒師鹿永亮所言，中國葡萄酒要走向世界，成功令世界認識和認同及喜歡具中國風格的「中國葡萄酒」，是釀酒師的理想，亦是一個相當大的挑戰，更是一條漫長的路。

但他認為這是必須做的，亦很有信心可以達標，「即使這一代不行，還有下一代……一定可以！」

不要「像法國酒……像澳洲酒……」

釀酒師是葡萄酒的靈魂所在，鹿永亮是在2019年加入成為賀蘭紅酒莊釀酒師，他直言這是他釀酒生涯的轉捩點，亦是他重點開始釀造具有「中國味道」特色葡萄酒的開始，葡萄酒已成為了他的另一個生命。在過去這幾年，賀蘭紅的出品無論在知名度和品質上，亦快速提升，他直言很幸運可以參與其中。

鹿永亮2007年大學畢業後便成為了葡萄酒的釀酒學徒，並於2012年滿師，為了對葡萄酒有更多認知，他曾於2009至2011年往法國第二大學波爾多萄葡酒學院深造。可以說，中國的釀造葡萄酒的技術和理念之路，他是目擊者和參與者。

鹿永亮並不諱言，之前寧夏的釀酒行業，不乏閉門造車的情況，很大程度上只是照搬傳統葡萄酒地區如法國等地的釀酒方式，且一成不變，使所產出的萄葡酒，風格千篇一律，沒有自己的特點。也所以，在5至10年前，中國葡萄酒只落得「很像法國酒」「很像……」的評價。

無疑，中國很早已經有葡萄酒，但其實是斷代的，反而是歐洲才將之發揚光大，中國在這方面，其實仍相當年輕。經過多年來的各方的努力，鹿永亮指，其實很多方面如釀酒技術等，大家已差不多，是時候打造「這是中國葡萄酒」。

中國葡萄酒的典型特色

至於中國葡萄酒的特色，他以「色澤鮮明、香氣馥郁、甘潤平衡、甜酸適中」來形容，至於酒體飽滿則不在話下。但同時他亦不諱言，目前在釀造過程中，必須要面對出品得容易香氣不足的挑戰。

那麼，在走向世界的過程中，是否需要有所改變呢?

鹿永亮強調，具有中國味道的葡萄酒，要走向世界，絕對不應改變，即使這條路是漫長的。當然，因應市場的不同，有所微調會是合理的。

推出賀蘭紅江南版

也所以，他坦言，走向世界之路，其實只是剛起步，最多走了百分之二十。就以賀蘭紅酒莊來說，純中國味道的葡萄酒，是於去年推出的賀蘭紅江南版，特為江浙人士而設。但今年將會有更多的個性化產品推出。

同時，他再次強調，葡萄酒的成品「七分在原料，三分靠釀造」，也所以，他認為，在葡萄的種植上，應該多種植一些小品種，並發掘適合中國味道的品種。

此外，市場是重要的，如何讓中國人接受中國葡萄酒，成為餐桌上的一部分，成為生活的一部分，這其實亦是中國葡萄酒的基礎所在。也所以，鹿永亮反對只是將葡萄酒推向「高大上」，他解釋，葡萄酒必須大眾化和市場化，從而將市民的需要反饋給酒莊，再進而釀出更適合市場所需的葡萄酒。