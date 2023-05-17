【遊走大灣區】國際插畫藝術大展「深圳2023」 展現80國逾500幅獲獎作品

這個展覽集合了世界插畫大賽2022與全國插畫雙年展15周年而成，合共有六類多元跨界活動，配合71天不間斷的插畫盛宴，組成了這個國際插畫領域首次也是最大規模的一次集中展示，代表了當下世界範圍內插畫藝術的發展水準。

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

現場展出來自80個國家的插畫的逾500幅獲獎作品，包含了世界插畫大賽WIA2022十大參賽類別的20個組別優勝獎和2個全場大獎及全國插畫雙年展CIB15周年金銀銅獎、評委獎等獲獎精品，更有從作品延展設計的大型藝術裝置及特色打卡點，與插畫零距離互動的同時感受全球原創插畫的蓬勃生命力。

展示國際水準

展覽一共分為五部分。

第一站是世界插畫大賽2022，這個大賽是世界範圍內公認為綜合性和具影響力的重要插畫大賽，由全球歷史最悠久的插畫行業組織之一英國插畫協會及全球具影響力的插畫展示平台之一的美國《插畫目錄》聯合主辦。

大賽已延續46年，參賽插畫師覆蓋全球80多個國家，徵集10大參賽類別，包括廣告、出版、商業插畫、兒童插畫、產品及包裝、科技、特定項目等，被視為國際插畫高水準的大賽。還有，「國際插畫藝術大展『深圳2023』」亦是世界插畫大賽WIA2022在中國的首個官方展出。

飽覽雙年展歷屆精品

第二站是展出全國插畫雙年展歷屆精品，持續8屆15年的CIB全國插畫雙年展由深圳市插畫協會主辦，是中國持續時間最長、參與人數最多、專業性、高水準、最具影響力的插畫類賽事，充分代表了中國原創插畫的水準。關於中國插畫的過去到現在、每一種可能一次性地在展覽中毫無保留地呈現在觀眾面前。

原創繪本獎系列 溫暖人心

第三站的主題是CIB8繪本獎，現場展出第八屆全國插畫雙年展原創繪本獎系列作品。插畫師以畫筆作棒針，將色彩擰成編織線，用愛與想像力編織出絢爛的夢，溫暖每一個正在茁壯成長的兒童。 除了兒童類繪本，更有各種對社會、對環境、對自然深入思考後創作的繪本以及講述中國民俗文化的故事繪本，適合不同需求的大小朋友。

數碼插畫「動」起來

第四站是數碼動態插畫專區，展出作品中，有大量以動態或視頻管道呈現的精彩插畫作品，數碼動態插畫專區將這批優秀的作品還原呈現！每一幀都是精彩！在逐幀變換的畫面中，觀眾可以看見插畫師在其中融入的巧思及埋下的細節。

原創周邊任挑選

第五站是原創周邊文創區，當大家觀展後，可以去到原創插畫文創區逛逛，在這個與各插畫師、潮玩、文創品牌跨界合作的插畫文創區，不經意間就會發現驚喜。各種精美的周邊，大可隨便挑選購入。

國際插畫藝術大展「深圳2023」

地址：深圳市南山區福田區福田中路184號深圳市當代藝術與城市規劃館

交通：深圳市地鐵4號線少年宮站A2出口

展期：截至5月28日

時間：10:30-18:00（17:30停止入場；逢周一閉館）