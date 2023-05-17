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【遊走大灣區】蘭。心。慧。志：小聰明與大智慧

【Presented by：WAW Creation

楊修是東漢有名的大文學家，他聰敏過人，才華橫溢，羅貫中讚其「筆下龍蛇走，胸中棉帛成」。一生著有賦、頌、碑、贊、詩、哀辭、表、記、書凡十五篇，但大部已失傳。楊修曾擔任曹操主簿，卻在曹丕與曹植的奪嫡事件中引起曹操猜忌而被殺。關於他和曹操的軼事一直流傳下來。

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

 

看過《三國志》便知，赤壁之戰是曹操勢力變弱的轉捩點，此後，劉備的發展勢頭非常迅猛，再也不是之前需要投靠其他「大佬」借勢的小弟，當時他手下已經兵多將廣，人才濟濟。劉備見時機成熟便率軍攻打曹操佔領的漢中。此時面對劉備的進攻，曹操再也不敢小覷，不顧六十五歲的高齡，親率大軍前去抵禦劉備，保衛漢中。出軍之時，便帶上了楊修，讓他在身邊做參謀。

 

君王的啞謎

兵臨前線，仗打得很不順利，曹操很苦惱。一晚，曹操給部下出了一個口令，內容只有兩個字:「雞肋。」大家不解，只有楊修聽懂了，開始收拾行李。眾人問他：魏王這是甚麼意思啊？楊修說：「夫雞肋，棄之如可惜，食之無所得。以比漢中，知王欲還也。」根據《三國演義》的描寫，曹操聽到這話以後，惱羞成怒，心想：「我的心思就這麼容易被你看穿了?」大怒，藉口擾亂軍心之罪，就在軍中將楊修處死了。

當然，不止是猜「雞肋」，曹操以前也有好多啞謎，皆被楊修猜透過。比如，一次曹操得到一盒酥糖，品嘗後覺得味美便在盒蓋子上寫了一個「合」字，發給群臣。群臣不解亂猜一通，楊修一看頓悟，打開盒蓋，拿勺子舀了一勺吃掉，轉身就要走。群臣趕忙上前詢問楊修曹丞相是何意？楊修說：這還不簡單嗎?「合」字拆開是哪三個字？人、一、口。「一合酥」就是一人一口酥。丞相的意思，是讓我們一人一口給吃了。眾人這才恍然大悟。曹操當時正樂顛顛地等待群臣請求他揭開謎底，結果等了半天，也沒人來問。派人一打聽，楊修已經把謎解開了。曹操氣不打一處來。

再有一次，曹操找工匠造園子，完工後驗收，在園子裏遛達了一圈，甚麼都沒說，拿起毛筆在門上題了個「活」字。工匠們百思不得其解，又來問楊修。楊修指出，門裏面加個活字，就是個「闊」字，丞相嫌這門太闊了，要弄窄一點。曹操聽聞後，表面稱讚楊修聰明，實際上懷恨在心。

 

伴君如伴虎

所以新仇舊恨加在一起，到「雞肋」這時終於爆發了：為甚麼我的心思你都能猜出來?不能留你！這是傳統的說法。但實際上，《三國志》注引《典略》寫明楊修是被曹操安了個「前後漏泄言教，交關諸侯。」的罪名給殺掉的。「漏泄言教」是洩露國家機密，「交關諸侯」是和諸侯有交往。這裏的諸侯指的是曹植。曹操選拔太子，曹丕、曹植打響奪嫡之爭，楊修積極地奔走其間，為曹植出謀劃策，但曹植最後敗選，觸怒了曹操。之後曹操採取了一系列措施，加強監管曹植等諸侯的勢力，以免威脅曹丕的地位，而作為替曹植出謀劃策的楊修便成了首要目標，於是便被治了罪。

有史為鑒，伴君如伴虎，常伴君王側，小聰明是自毀前程，大智慧才是人生剛需。

 

蘭晶 Stacey

‧葡萄酒品酒師，遊歷中港，負笈英倫，品味人生。

．不折不扣灣區人，看山玩水逛商場、雲淡風輕。

．冀以舌尖上的溫柔，感受灣區的飲食風流。

．透過雙眼，發掘九城的生活價值。

．透過雙手，書寫灣區文化藝術的傳承創新。

．透過雙腳，踏遍灣區不一樣的時空。

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更新時間:2023-05-17 14:14 資料延遲最少15分鐘
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