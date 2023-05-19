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賀蘭山東麓葡萄酒大師班 齊品十六款寧夏葡萄佳釀

【Presented by：WAW Creation】寧夏賀蘭山東麓，因其地理環境，獲業界公認為適合種植釀酒葡萄和生產高端葡萄酒的黃金地帶之一。在去年，寧夏將葡萄酒產業列入「六特」產業之首，並提出打造「世界葡萄酒之都」目標，目前已成為中國最大的釀酒葡萄集中連片產區，其中酒莊有116家，年生產葡萄酒1.38億瓶，佔全國釀造總量近40%，位居酒莊酒產量第一；寧夏葡萄酒更先後在國際葡萄酒大賽中獲逾千個獎項。

要走向國際，香港無疑是最佳跳板，寧夏賀蘭山東麓葡萄酒產區日前便首次在香港舉辦大師班推介活動，帶來了16款別具風味的葡萄酒，並由全球唯一華人侍酒大師呂楊帶領與會嘉賓細意品鑒，廣獲好評。

Presented by：WAW Creation

 

主持是次大型品酒活動的呂楊，有目前全球唯一華人侍酒師大師之譽，他曾獲2014年大中華侍酒師大賽冠軍以及2010年中國侍酒師大賽冠軍。

在活動中，呂楊首先介紹寧夏的氣候及風土特色，並逐一為16個酒莊的特色及品鑒的葡萄酒進行介紹，最後更鼓勵大家到寧夏享受當地的美酒、食物及風景。

呂楊認為，寧夏葡萄酒在過去10年間一直在進步，質量提升，風格也多變；但同時他亦指出，切忌模仿或仿造，一定要尋求和呈現寧夏的特色、特點和風格。他亦不諱言，寧夏葡萄酒產業仍然很新，需要更多時間去發展，但有部分酒莊的產品，與其他知名產地相比，亦毫不遜色，假以時日，將會更好。

年輕的Kenny Tsui已考獲侍酒師資格，他坦言，中國葡萄酒在業界是新鮮的，亦想不到寧夏葡萄酒原來已有着相當不錯的水平，而在品鑒過16款佳釀後，他認為部分仍帶有法國及美國的風格。就其個人而言，認為目前「年資」稍嫌未夠，有待累積；此外，餘韻亦略有不足，但肯定很有潛力。

 

嘉地酒園創辦人丁健：天地人釀製精品酒 傳遞文化情懷

嘉地酒莊創辦人丁健是一個相當熱愛葡萄酒的人，在2013年4月，以傾聽自己和大自然聲音為人生定位的丁健，來到寧夏，只用了15分鐘，便決定在賀蘭山東麓建設葡萄園，開展「天地人打造中國葡萄酒」的事業。經歷十年光景，嘉地亦由「不知不覺做好酒，到今天有知有覺的追求更高品質」。

 

十年磨劍 曾獲業界大獎

談起中國葡萄酒，談起嘉地酒園，丁健有太多的故事可以說，但你會發現始終圍繞的主題是：要釀出中國佳釀，要展現中國風土特色，要傳遞中國文化元素！她直言：「建莊的第一天，我的目的便是面向世界！」，因為當時完全沒有一款葡萄酒可以呈現中國文化。

據知自2016年以來，嘉地酒園便獲得不少國際獎項，作為對其品質和技術的「背書」，其中最為難得的，當然便是在2019年11月，嘉地從全球6千多家酒莊，1萬3千款葡萄酒中，獲得IWSC50周年發現大獎。

丁健對葡萄酒的熱愛，是全方位的，甚至連酒標的設計和酒名的構思都身體力行，且頗有創意，例如其中一款名為「河山」的酒標，就是她的創作，在酒名來說，「河」就是黃河，「山」就是賀蘭山。為此她認真觀察黃河和賀蘭山的種種後繪成油畫，並作為酒標的元素，以反映嘉地酒園的風土地貌，傳遞中國文化元素。

 

與香港的緣份

要面向世界，必須與世界接觸，要主動讓世界知道中國葡萄酒的存在、寧夏產區的存在、嘉地的存在。當嘉地產品「出世」後，丁健已打算透過香港走向世界，並於2017年參加了一個國際媒體舉辦的試酒會，同場不乏國際品牌，當時更收獲了不少好評，及後亦曾在香港的一些高檔場所開展銷售工作，惜因當時香港發生的連串社會運動影響，加上三年的疫情，使嘉地的腳步停了下來。

也所以，這次嘉地酒園參與展覽和大師班，可以說是重新開展走向世界的第一步，丁健認為，經歷六年的沉積和提升，今天的嘉地，不單單是「量」的累積，更重要是質變，變得更加好，使基礎打得更紥實，「走向世界的時機更好！」。

 

傾聽大自然的聲音

由於丁健對葡萄酒擁有豐富的了解，在建莊之前曾與世界上多家頂級酒莊打了七年交道。對於短短十年就能培育出獲得大獎的嘉地酒園，當然少不得團隊的努力，無論是栽培、釀造等事宜。除了一絲不苟的精神和態度，丁健亦不諱言，她的葡萄酒之夢，其中最大的元素，其實是直覺，因為葡萄酒的釀製，是天、地和人三大元素的組成，是一種藝術。所以她一直都聆聽大自然的聲音來作出決定。

當然，將夢想變為現實，絕對少不得堅持，例如當日在葡萄園的選址，其實等同墾荒，掘地篩石下，挖出的石頭變成了石頭山。同時還要挖掘種植溝，並填入羊糞和麥秸稈，使之成為「佳壤」。

她期待，未來嘉地在酒的品質上保持高標準，要不停的進步，讓更多的人知道和認同，成為一張不僅代表賀蘭山甚至是中國的名片，傳達中國文化的美；也所以，嘉地除了釀出招牌之作的世界頂級水準酒品，也會釀做一些性價比高的，能照顧到年輕人的酒品，擴大消費群。

 

源石酒莊副總經理肖喆：酒質取決於葡萄 「在中國，做中國」

眾所周知，寧夏賀蘭山東麓擁有「年年都是好年份」的風土條件，但源石酒莊副總經理肖喆認為，還有兩大優點，一是在這裏種植八年葡萄，就像其他地區種植二十年葡萄一樣。其次，寧夏的風土非常適合釀造中國人口味的葡萄酒。葡萄果實的濃縮度非常高，其他產區釀造的葡萄酒，酒精度一般只有13至14度，但在寧夏基本可做到15度。由於中國大陸消費者喜歡喝高酒精度的酒，因此這種高品質的葡萄酒非常適合中國人的口味。

 

調整種植方法 提升品質

此外他亦透露，2008年開始時本以傳統方法種植葡萄，但發現成熟度不夠，所以決定把所有的葡萄都挖掉重新種植，2011年又遇到其他種植問題。及後至2014年調整種植方法，進行第三次種植才取得成功。

肖喆又認為，「中國的消費者沒有被善待，都是喝其他國家的葡萄酒……必須在中國，為中國消費者，做最適合中國人喝的酒。」

為此，源石酒莊進行大量開發，亦曾嘗試找外國釀酒師幫忙，但由於風土氣候不一樣，用外國的方法未受消費市場認可，所以就完全推倒了。他直言，學習外國或聘請外國的釀酒師，看似很好，但其實東施效顰。現在酒莊跟中國農業大學長期合作，「『在中國，做中國』是我們的出發點。」

 

與中國農業大學合作

源石酒莊透過與中國農業大學合作，對賀蘭山下的特色風土展開深度研究。肖喆表示，寧夏的晝夜溫差較大，有助保留果實的酸度，而長期日照積累的溫度比較高，則有助提升葡萄的糖度。然而，由於在種植過程發現土地下有很多大石頭，石頭反射熱量特別高，容易蒸發果香。鑑於中國的消費者希望喝到帶有新鮮果香的葡萄酒，因此酒莊進行了大量的研究和調整，例如在整個葡萄園種植了大量的草，並讓葡萄離地面更高，以減低石頭反射熱量的影響，有助將水果香氣保留。

 

金杯銀杯不如消費者口碑

「我們不斷在踐行中國葡萄酒的理想，更是在期待中國文化的一次復興。」源石酒莊原本是一個礦場，經過改造後成為一個生態酒莊，在2014年正式對外開放，免費給市民參觀，每年接待約40萬遊客，吸引大批遊客到訪。肖喆表示，經過六七年時間，已有很多人知道寧夏能做出中國最好的葡萄酒。外國人也可到來參觀，讓大家看看中國葡萄酒做得怎樣，這就是文化自信的表現。他認為：「中國有句老話，金杯銀杯不如消費者的口碑。」

 

 

美賀莊園香港經銷商蘇朗庭：具潛力和「未知性」 宜合作於「未成名」

中國在葡萄酒世界中，雖然仍很年輕，但已展示其進步和潛力，正如美賀莊園的香港經銷商，君蘭酒業品牌經理蘇朗庭指出，寧夏作為中國葡萄酒基地，有優質葡萄酒產出，作為經銷商，當然要看到勢頭就要合作，而不會等到品牌出名。

 

可以找到新發現

君蘭酒業代理世界各地大約40個酒莊的葡萄酒，對比其他國家的葡萄酒，蘇朗庭認為，中國葡萄酒優勢是具有「未知性」。由於葡萄酒選擇多，可滿足飲酒者的好奇心。其次是葡萄酒行業有所謂的新世界及舊世界，中國葡萄酒是「新新世界」，由於沒有歷史包袱，不用跟隨產區的歷史及傳統造酒，因此可發揮的空間很大，可用的技術也很多，所以酒莊每年可以有很大的進步。

他以美賀為例，莊園在種植及釀造方面採用了很多不同設備及技術，釀酒團隊聘請很多寧夏的畢業生擔任釀酒師，也邀請法國著名酒莊釀酒師及澳洲著名的種植學家一起合作，探索更多可能。由於寧夏是很新的產區，不同酒莊出品未必有一致性，當中可找到很多新發現，相信不少人第一次品嘗中國葡萄酒時，都會感到驚喜。

 

讓酒來說話

「唯一可為酒說話的，是酒的本身。」同時蘇朗庭亦不諱言，中國葡萄酒在質素、定價、銷售策略、市場定位都有很多可以改善的空間。他又提醒酒莊、經銷商及消費者也要有耐性。酒莊造酒要花很多時間，開始時不要計較回報，做好品質自然會有人欣賞，要先打好基礎，不能過於急功近利。他強調，中國的飲用葡萄酒文化處於起飛時期，不少年輕人喜歡葡萄酒，為寧夏葡萄酒帶來商機。

要走向世界，蘇朗庭認為中國葡萄酒要多用其他語言進行介紹，寧夏作為新的產區，面對世界種類眾多的葡萄酒，要製造誘因吸引他人探索，藉此認識中國的葡萄酒。另外，酒標盡量不要與外國相似，要有更多中國特色，以突顯自身文化，酒標也不宜過於花巧。第三是不要怕比較，例如澳洲、智利及美國的酒莊，短短數十年間由寂寂無聞，到今天成為世界頂級，全因他們每年投入很多活動，也不介意跟法國最著名酒莊比拚所得來的結果。

 

要敢於與世界比併

美賀莊園一直以來也敢於參與國際的葡萄酒比賽，將葡萄酒寄給著名酒評家品鑒以獲取評分。蘇朗庭坦言，雖然開始時評分不算高，但至今美賀的葡萄酒酒評分數指標已可取得逾90分成績，勢頭良好。

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更新時間:2023-05-19 13:34 資料延遲最少15分鐘
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