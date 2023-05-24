【遊走大灣區】深圳灣睿印RAIL IN 「進場」 「秀」出 時尚、人文、科技......

在本月初，與香港隔海而望的深圳灣超級總部基地（簡稱「深超總」），又有一家近10萬平方米的商業項目「深圳灣睿印RAIL IN」（簡稱「睿印」）開門迎客。

「RAIL IN」的英文取軌道交通之意，設計項目亦取自軌道與地鐵列車，意指將開啟深圳這座城市，從「構想」到「進站」繼而「再出發」的嶄新進階。

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

睿印，是深超總地標商業綜合體SIC深灣睿雲中心的商業核心，打造集「新餐飲、新零售、新科技、新社交」於一體的灣區中央活力樞紐。開業當日便以「超級首映禮」為主題，透過時尚、人文、歷史、自然、科技五大視角創意打造深圳文化的無限「秀場」」，與大家一同暢想灣區未來生活。

策展型零售空間IN.X

睿印自主打造的1,500平方米策展型零售空間IN.X，首期聯合知名設計師集合平台FUSIONCO、中國首個青年文化先鋒社群內容共創平台InStyle ICON、先鋒藝術設計團隊UNuseless共創呈現，圍繞藝術策展、零售空間、品牌體驗、潮流快閃打造集購物社交、品牌跨界於一體的共創空間，助力深圳設計元素走向全國，中國時尚力量走向世界。

餐飲方面，匯聚皖廚新概念店、客語——河鮮臻品店等熱門粵菜經典；Starbucks星巴克臻選綠標店、M Stand等創意休閒輕餐；川菜蓉悅、湘菜野湖南、饌豚·台北菜、四季椰林等多種菜系，滿足深圳多元化客群結構的商務和家庭用餐需求。

零售方面，引入SHANG XIA上下精品店、意大利奢侈品牌GIADA、施坦威鋼琴Spirio體驗店、賦予現代設計家居美學的COSMO家居等國際品牌，同時也有集運動休閒、街頭潮流、社交話題於一體的新城市運動品牌KILOMETERS等個性潮牌。

引入城市和區域首店

生活方式方面，睿印積極引入城市和區域首店、創新概念店，例如方所書店3.0版本，便是全國首個城市文化客廳概念店。此外，還有Olé低碳實驗室、寰映影院、MELAND兒童成長樂園、超級揮爪實驗室、SJ芭蕾等品牌共同打造創新社交場。

深圳首個AI導航智慧停車場

在社會服務方面，睿印專注提升顧客體驗舒適度，打造深圳首個AI導航智慧停車場。同時設置深圳首個離境退稅即買即退服務點，宣導「寵物友好」，為愛寵家庭提供寵物推車等租借服務。

交通方面，地鐵2號、9號、11號線在B2商業樓層實現紅樹灣站、紅樹灣南站的快速換乘。未來，隨着南臨濱海大道擴容至雙向14車道，超總段下沉隧道將集城市道路、地下港灣式公交停靠站、城際線站點等交通網絡與地下商用空間於一體，助力睿印形成「城際樞紐」和「港灣效應」的複合型優勢。

深圳灣睿印RAIL IN

地址：深圳市南山區白石四道與深灣二路交叉口

交通：深圳市地鐵9號線、11號線

紅樹灣南站A出口

深圳市地鐵2號線紅樹灣站B出口

營業時間：10:00-22:00

深圳灣超級總部基地

綜合官方資料，深圳灣超級總部基地位於深圳市華僑城南部濱海地區，是塘朗山-華僑城-深圳灣城市功能空間軸的核心區段之一。該片區南接深圳灣，與香港隔海相望，北倚華僑城內湖濕地，西鄰沙河高爾夫球場，東至華僑城歡樂海岸； 城市軌道2號線、9號線、11號線（機場快線）等在該片區交匯，使該片區成為環深圳灣地區自然景觀條件得天獨厚、城市門戶形象突出、未來城市綜合開發價值極高的區域。據悉，該區域規劃用地面積為117公頃，總開發建築面積約520萬平方米，規劃人口約25萬。