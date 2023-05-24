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【蘭。心。慧。志】小成功靠朋友 大成就靠敵人

【Presented by：WAW Creation】歷史上，真正可以充當奸雄曹操對手的人不是袁紹，而是梟雄劉備。

在《三國演義》中，劉備被塑造成一個道德寬厚的仁義君子，整天哭哭啼啼的樣子。但真實的歷史上，當時的有識之士將劉備形容為梟雄。

梟雄是甚麼？

梟，就是貓頭鷹。據說貓頭鷹孵化出一窩小貓頭鷹後，已無力外出捕食餵養小鳥，於是便叼着一根樹枝將自己掛在樹枝上，幼鳥啄食母鳥的身體為食，直到最後只剩一個腦袋掛在樹上。所以，梟字很形象得描繪出一個鳥頭掛在樹枝上的樣子。

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

 

劉備其實是狠角色

劉備就是像梟一樣的狠角色。他出身貧苦，早年以編賣草鞋為生。《三國志》記載劉備不喜歡讀書，喜歡飛鷹走獸、刺激的音樂和華服。為了出人頭地，也曾在漢末大儒盧植門下讀書，但讀書未能改變他的本性，只是讓他看起來更有儒雅的氣質。

早年劉備也做過縣令。一次上級派督郵去他管轄的縣視察，哪知督郵索賄，劉備勃然大怒衝進督郵休息之處，拽着他的頭髮拖出房間，綁在樹上一頓鞭子伺候，差點將督郵抽死，在督郵苦苦求饒下劉備收斂殺心，停下手上的鞭子，將縣令的大印掛在督郵脖子上便揚長而去。也許是《三國演義》的作者覺得此事有損劉備仁義的形象，所以便將此事移花接木，安在了張飛身上。由此可見，拔刀就敢殺人的事，劉備是幹得出來的。

劉備在漢末群雄中一開始屬於弱勢，後面陸續投靠各路軍閥，勢力不斷壯大。他每寄居於一個軍閥羽翼之下，都會迅速吸收對方實力，甚至反噬對方。他拿下陶謙的徐州、劉表的荊州和劉璋的益州都是這樣的套路。跟小貓頭鷹反噬母鳥如出一轍，也許這才是他被稱之為梟雄的深意。

 

最後披上的仁義外衣

弱小的梟鳥最後披上仁義的外衣，從梟雄變成仁君還是拜曹操所賜。

劉備曾總結自己：「操以急，吾以寬；操以爆，吾以仁。每與操反，事乃可成耳。」

「曹操太嚴厲，我就寬容一點，曹操太殘暴，我就仁義一點。總之，每件事跟曹操反着來，是我成功的秘訣。」

劉備一生以反抗曹操為號召，最後終能與曹操鼎足而立。

也許在這個世界上，真的就是小成功靠朋友，大成就靠敵人。

 

蘭晶 Stacey

‧葡萄酒品酒師，遊歷中港，負笈英倫，品味人生。

．不折不扣灣區人，看山玩水逛商場、雲淡風輕。

．冀以舌尖上的溫柔，感受灣區的飲食風流。

．透過雙眼，發掘九城的生活價值。

．透過雙手，書寫灣區文化藝術的傳承創新。

．透過雙腳，踏遍灣區不一樣的時空。

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更新時間:2023-05-24 11:20 資料延遲最少15分鐘
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