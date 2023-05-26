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傳統農業邁向數碼智能化 碧桂園智能農機設備顯「身手」

【Presented by：WAW Creation】田家少閒月，五月人倍忙。

轉眼快到芒種時節，隨着大數據、5G、人工智能、無人機、機械人等高科技被應用到現代農業中，傳統農業也正在轉向數碼農業和智能農業的發展階段，從事農業生產的人們也可以輕鬆無憂地耕種與收割。

農業發展依賴「種、地、人、技」四方面升級，在這條路上，進軍現代農業近五年、布局農業全產業鏈條的碧桂園，成績頗多。

Presented by：WAW Creation

 

最近一年，在全國多地的春耕、夏收、秋種和秋收作業場景中，均能看到廣東皓耘科技自主研發的智能農機設備的身影。這間碧桂園農業控股旗下的公司，自2020年成立之初便聚焦研發大型智能農機。

 

穀物聯合收割機提升4倍效率

日前碧桂園農業在湖北潛江「碧農智慧農場」舉行「品牌發布會暨智慧農業演示會」。此時正值冬小麥的黃金收割期。由碧桂園自主研發的400匹大馬力的GA4016穀物聯合收割機在田中飛馳，約6.1米寬的割台掀起一波波麥浪，打碎的秸稈，均勻拋灑回地裏。它以獨創脫粒系統實現玉米、大豆、小麥、水稻等大小籽粒兼收，作業效率是傳統農機的4倍。

開發工程師王少科透露，這台農機經過在內蒙、新疆、江蘇、湖北、山東等各個糧食主產區不間斷的實驗，在收割水稻、玉米、小麥等不同作物時，其作業性能指標上已經超越了國內外同等型號產品。

 

推進「互聯網+」與農業結合

打造現代農業科技園是碧桂園農業的五大核心業務板塊之一，此次發布會所在的湖北潛江「碧農智慧農場」，佔地10,042畝，是透過現代農業科技，全面推進「互聯網+」與農業相結合的現代農業示範基地。此外，還有廣東佛山的「三水萬畝智慧農業園」、山東東營的「碧桂園七龍河智慧農場」， 以及即將在黑龍江建設的大型無人作業示範農場，帶動當地農業綜合種植效益提升。

農業科技對農業的發展有着顛覆性的作用。「碧農智慧農場」的高效運作離不開「智慧大腦」——「智慧農業雲平台IB400智慧農業系統」。這一雲平台以數碼農業為基礎和核心，透過對資訊資料的採集、分析處理、決策執行來覆蓋和服務整個農場管理。

 

步向「耕種管收運」無人化

在離麥田一公里遠的項目辦公區，技術員坐在智慧大屏前，滑鼠鍵盤下發指令，農場裏的無人駕駛拖拉機就開始按規劃路徑進行犁翻作業，1小時內完成作業超過40畝，直線作業精度可在2.5釐米以內，可謂「又快又好」。並且可逐步實現「耕種管收運」全過程無人化，這一萬餘畝的農場，常駐專案成員僅為6人。項目總經理王鳳鳴直言：「這是一種能穿高跟鞋種的地。」目前專案正通過積極與中國農業大學、華中農業大學、中國科學院等高校機構建立產學研合作，打造培育新型農業專業技術人才的基地。

在防範和破解耕地變得「瘦」、「薄」、「硬」的問題上，碧桂園亦充分利用科技要素，持續改善土地品質。在演示會上，皓耘科技「HY3004智慧無人駕駛拖拉機」根據不同工況調節最佳作業速度，牽引深翻犁，可將秸稈翻到30多公分以下的土層，增加土壤有機質，讓作物根系紮得更深。

種子素有「農業芯片」之稱。在種子培育方面，碧桂園農業2019年就已經聯手深圳華大農業，在武漢建立中國種谷科創中心和田間育種基地，積極培育高產、高蛋白、高油玉米新品種。

整體來看，碧桂園農業目前已形成「研發服務、智慧種業、現代農業科技園、海外大農業、社區生鮮門店」五大核心業務版塊。據悉在2023年，皓耘科技將聚焦拖拉機、收穫機、打捆機三款產品的市場化突破，持續通過現代科技創新，助力中國農業走可持續發展之路。

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更新時間:2023-05-26 11:24 資料延遲最少15分鐘
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