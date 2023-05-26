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灣區速遞：港式家庭醫生模式珠海香洲揭牌

【Presented by：WAW Creation】粵港兩地醫療衛生協作有新進展，繼廣州、深圳設立港式家庭醫生工作室後，周前，又有12家港式家庭醫生工作室在珠海市香洲區揭牌成立，為當地全科服務提供可參考的港式標準，同時開通保險直付服務，保障就醫與支付雙重便利。

內地的社區衛生服務中心覆蓋面廣，是居民解決常見病的首選醫療機構。大灣區醫療集團自2019年起，與珠海市香洲區衛生健康局合作開展「GOLD金牌社區醫療」培訓，引入香港家庭醫學診療標準，並經過英國皇家家庭醫學會（RCGP）認證，至今已為香洲區培養74名全科醫護學員。港式家庭醫生工作室以「全科主導、專科協作」的模式運作，診療空間設計注重隱私。

大灣區醫療集團是首個在內地開展港式全科培訓的香港醫療企業，為大灣區內地城市培養了逾2,000名全科醫師和護士，並與各地社康中心共建港式家庭醫生工作室，與大型公立醫院共建港澳居民服務中心，為患者提供線上線下一體化的港式醫療服務。

Presented by：WAW Creation

 

香港網絡紅人尋最美寶安

日前，二十餘名香港網絡紅人工作者協會成員受邀參加深圳「e路上·最寶安 香港網絡紅人尋最美寶安」活動，藉此機會了解寶安區的城區規劃與產業現狀，探尋寶港網紅經濟合作機會。活動行程包括參觀新橋影視產業基地、寶安歷史文化景點清平古墟、寶安區城市規劃展覽館，走訪園區優秀企業等。協會主席高松傑表示：「今次活動收穫滿滿，是一次很好的學習機會。特別是參觀了優秀代表企業驚喜網購、易弧科技等，近距離感受直播電商行業工作現場，甚至有成員有意到深圳發展網紅事業。」他認為，寶安網紅經濟蓬勃發展緣於當地有完整的產業鏈支持，以及當地政府對文創工作的高度重視。未來寶安區與香港網絡紅人將共同探索網絡產業深度合作的新路徑。

 

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更新時間:2023-05-26 11:24 資料延遲最少15分鐘
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