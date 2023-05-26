樓盤點睛：大灣區佛山

Presented by：WAW Creation

項目所位於的南海區三山新城，以臨廣區域、交通優勢以及產業佈局，成為三龍灣板塊中的核心，擁有多維立體交通形式及四通八達的交通網，20分鐘內暢通廣佛市中心，1小時暢達珠三角數個核心城市。

社區自有的原汁原味的佛羅倫薩小鎮，面積達到12萬平方米，是南中國首座純正義大利風情、國家AAA級特色旅遊商業購物小鎮，目前已成為廣佛人流量最大的購物中心之一。同時亦坐享優質教育圈、四大公園圍繞以及眾多高品質的醫療服務。

「第壹時區」可售部分為三期開發，共1,800戶。首期創意辦公產品及第二期墅質型商業產品，已經全部售罄並交樓；目前在售的第三期產品，是廣佛地區少見的住宅式公寓辦公物業。涵蓋17-21棟，5棟樓總共933套，全部現樓發售，即買即住即辦證。由於採用平層住宅式設計，獨立廚衛，通燃氣，既具有住宅的部分功能屬性，可以辦理居住證，憑居住證享受佛山新市民相關優惠政策，憑居住證積分入學政策。又具有商業價值，可以用作註冊公司、辦公之用。

近日，美聯中國受佛山市富羅恩斯置業有限公司的委託，成為該項目的香港區銷售代理。

廣佛佛羅倫薩小鎮社區·第壹時區

發展商：佛山市富羅恩斯置業有限公司

地址：佛山市南海區桂城街道疏港路

在售：第三期

單位面積及樓層設計：標準層每層三梯七戶，建築面積為約76平方米的兩房兩廳及97平方米的三房兩廳兩衛。

在港推售：30套精選單位，面積815-1,048平方呎（76-97平方米兩房以及三房）均價1.5萬元/平方米（折合約1,394元/平方呎）。

香港客戶優惠：樓價即減6萬元。另一次性付款享有額外98折，折後優惠價僅需88萬元起。發展商更特設首付一年分期付款計劃（享額外99折優惠）。

展銷會

日期：6月10日

地點：香港旺角康得思酒店

長期展銷廳：九龍尖沙咀科學館道14號新文華中心B座7樓717室

查詢熱線：2388 7800美聯中國