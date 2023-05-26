第四屆全球微粵曲創作賽掠影（三）

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創作者鄧偉堅：粵劇粵曲迷寫經典粵戲故事

沒有《情繫「搜書院」》的誕生，也就沒有上述的一幕。

先說創作靈感，鄧偉堅透露，「我自己就是一個粵劇粵曲迷，看過許多戲、聽過許多曲，鑒於微粵曲創作大賽允許寫粵劇故事，所以我很自然就想到應該選馬師曾、紅線女主演的經典粵戲故事來寫。」

鄧偉堅亦不諱言，寫一首微粵曲，通常只需一兩天，至於寫作中遇到的一些困難，主要是「就個別字詞的反復推敲，以及曲牌、板腔的如何運用才更理想，通常是寫不下去時就先放一放，待調整思路和細心思考後，往往就會想到解決辦法。」

同時他又謙稱自己不是劇團的專職作者，所以在創作上沒有壓力，可以有興趣和靈感時才動筆寫。而在繼續寫粵曲的同時，如條件允許的話，也想嘗試一下寫粵劇。但他一再強調：「總之，我心裏始終記得師父秦中英對我說過的這樣一句話：要學寫曲和編劇，一定要耐得住寂寞，因為這條路是沒有捷徑走的，功到就自然成。」

背景視頻創作者小陳同學：我來畫！

據知小陳同學為《情繫「搜書院」》製作背景視頻時，該曲的音訊小樣便一直在耳畔縈繞，「洗腦」的曲調與朗朗上口的歌詞讓人記憶猶新。而她拿到曲目資料，準備製作演唱背景視頻前，曾在網上大量檢索資料，並調出了粵劇《搜書院》的視頻反復品味、觀摩；同時更在小時候看的動畫片「刁蠻公主戇駙馬」獲得靈感（2004年作品，由紅線女親自擔任導演並為其中的女主角配音演唱）。據小陳同學自述，愁掉了一把頭髮的她，在這部粵劇動畫的啟發下，「我學動漫的，找不到素材自己畫不就行了嗎！」

最後，經過趙澤民、郭權、林偉棟等多位老師的指點，小陳同學以馬師曾、紅線女老師主演的《搜書院》版本為參考，將經典片段繪製成了一張張復古的水墨風插畫；再通過「億」點點的技術手段，成就了這個令人難忘的演唱片段。