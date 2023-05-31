【遊走大灣區】佛山祖廟尋找葉問黃飛鴻

今期《遊走大灣區》走進佛山，從祖廟開啟傳統文化之旅。

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

幾乎在所有的旅行攻略中，祖廟都是佛山的必打卡之地。它位於佛山中心城區禪城，是一個體系完整、結構嚴謹、具有濃厚地方特色的廟宇建築群。佔地3.02萬平方米，經過九百多年的發展，形成當今恢宏的格局。

祭祀北帝水神

祖廟，又稱為北帝廟。北帝即北方之神。根據陰陽五行來說，北方屬水，故北方之神即為「水神」。

進入祖廟，站在「端肅門」外寬闊的廣場上，印入眼簾的是栩栩如生的雙龍壁，陳列有石刻匾額，明、清時期的石獸、碑刻唐代「貞觀二年」款棋字陽文「禪城」。祖廟的最早建築是其正殿，也是最核心的建築之一，創建於北宋元豐年間。正殿供奉銅鑄北帝坐像。坐像重約兩噸半。高度為九尺五寸，取九五之尊之意。正殿裏還陳設了許多珍貴的藝術品及大型鐵器，均價值連城。

醒獅「舞」「武」一體

此外，在祖廟博物館，每天有定時的醒獅表演，吸引了眾多遊客觀看。從上午10時開始，上午一場，下午兩場，每場演出為40分鐘。佛山作為中國南派武術重鎮，佛山武館成員在舞獅時配合各派武技的舞獅身形、手勢和步法，使佛山醒獅具有武術特點，集舞武於一體。所以，佛山醒獅就如佛山的詠春拳一樣具有代表性，享有「獅王之王」之美譽。

葉問堂展詠春文化

與此同時，佛山祖廟自上世紀九十年代以來不斷得到擴充。首先是祖廟大門左邊的葉問堂。葉問堂設在一座具有嶺南風格的仿古建築內，於2002年底建立，內設「葉問與詠春文化陳列展覽」。

葉問是首位公開傳授詠春拳法的大師，詠春拳已由中國佛山走向世界，成為世界上流行最廣的拳種之一。他把詠春拳引入香港，開宗立派，他的徒弟李小龍名滿全球，推動中國武術和中國文化發展。作為武術家的葉問，他熱愛書法，練功之餘經常練字修心。此外，堂內還有多處木人樁，再現當時葉問師傅練功的場景。

黃飛鴻館藏七十年事蹟

祖廟西北面則是黃飛鴻紀念館，這是一座兩層仿清代青磚建築。館內有陳列館、影視廳、演武廳、演武井等。陳列館內除介紹黃飛鴻的生平事蹟，還全面展示了近70年來圍繞黃飛鴻而產生的各種文藝作品及珍貴文物。

祖廟，在佛山人民心目中的地位是神聖而至高無上的。每逢大年三十，前來靈應寺燒香祈福的人群，摩肩接踵，爭着前來燒第一燭高香，祈禱生意興隆，財源廣進。當然，祖廟也是國內外遊客到訪佛山的首選景點。帶着瑞氣、文氣、財氣、靈氣的佛山祖廟，正張開雙臂，等待你的到來！她的熱情，她的美麗，你又如何能夠拒絕？

佛山祖廟

地址：廣東省佛山市禪城區祖廟路21號

交通：佛山市廣佛號線祖廟站D出口

時間：08:30-18:00（17:30停止售票）

票價：20元（人民幣）/人