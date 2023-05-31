【蘭。心。慧。志】舞蹈詩劇《只此青綠》八月澳門上演

青綠千載，山河無垠；流光溢彩，獻演濠江。

5月24日，舞蹈詩劇《只此青綠》——舞繪《千里江山圖》澳門站巡演新聞發布會在澳門倫敦人酒店舉行。《只此青綠》出品方、中國東方演藝集團正式宣布：今年8月24日至28日，《只此青綠》將以「最強陣容」在澳門威尼斯人劇場連演5天，大灣區觀眾可近距離一睹「青綠腰」的綽約風采。

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

由故宮博物院、中國東方演藝集團等公司聯合出品的舞蹈詩劇《只此青綠》，是以北宋畫家王希孟創作的《千里江山圖》為靈感創作，講述了一位現代故宮研究員「穿越」回北宋，以「展卷人」視角窺見少年畫家王希孟內心世界及畫作創作過程的故事。全劇以「展卷、問篆、唱絲、尋石、習筆、淬墨、入畫」為篇章，以中國傳統山水畫中的「青綠」主色調為視覺線索，通過人物的虛實交錯、情感的古今交融，令觀眾徜徉在富有傳奇色彩的中國傳統美學意趣之中。讓繪畫與詩詞作品「舞」起來，鑄就了這一勇攀文藝高峰之作。

自2021年8月在國家大劇院首演以來，《只此青綠》的熱度不斷攀升，至今已經走過全國30多座城市，演出300餘場，所到之處，一票難求，更榮獲了第十七屆文華大獎。不僅如此，從「春晚6分鐘」火遍螢幕，到「青綠腰」刷爆社交網路，再到寫入《新時代的中國青年》白皮書……《只此青綠》還從「線下」火到「線上」，從「圈內」火到「圈外」，成為名副其實的「網紅」劇碼。

樂聲悠揚，舞步翩躚，繪就千里江山。《只此青綠》首次來到澳門特別行政區演出，具有特殊意義。「在這片中西方多元文化交匯的土地上……我們也希望通過底蘊深厚、涵育人心的優秀文藝作品，將中華民族千里山河的壯美和深厚的文化積澱以新時代舞台藝術的創新表達方式呈現給更多的粵港澳大灣區觀眾。」中國東方演藝集團有限公司董事長景小勇表示。

六月中開始售票

澳門站演出項目負責人孫越波稱，《只此青綠》將於6月中旬正式開票，演出票價為1288\988\688\388（澳門幣，官方售票管道為金光票務官網（www.cotaiticketing.com）。此外，在澳門地區還將開放唯一預售管道——中國銀行（澳門），5月25日至7月9日期間，中銀信用卡用戶可獨家尊享「早鳥優惠」及「購票優惠」；中國內地唯一預售管道是廣東省拱北口岸中國旅行社，內地觀眾可登錄拱北中旅官網（https://www.ctszh.com）購買。

在《只此青綠》與澳門的「雙向奔赴」背後，也承載着講好「中國故事」，建設「人文灣區」的廣闊願景。作為以中華文化為主流，多元文化共存的交流合作基地，澳門正成為中國故事走向世界的「橋頭堡」。澳門站巡演主辦方、澳門藝風娛樂有限公司總經理周泠潯則希望，可以推動引進更多像《只此青綠》這樣優秀的文藝作品走進澳門。

蘭晶 Stacey

‧葡萄酒品酒師，遊歷中港，負笈英倫，品味人生。

．不折不扣灣區人，看山玩水逛商場、雲淡風輕。

．冀以舌尖上的溫柔，感受灣區的飲食風流。

．透過雙眼，發掘九城的生活價值。

．透過雙手，書寫灣區文化藝術的傳承創新。

．透過雙腳，踏遍灣區不一樣的時空。