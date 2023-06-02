五一黃金周後供求熱潮減退 廣州新房市場 等待新需求

黃金周帶動，5月初廣州新房成交量衝高，廣州中原研究發展部指出，下半月隨着五一結束、市場熱度減退，網簽量逐步回落。全月整體網簽7,113宗，環比下跌9%，但比去年同期成交上升15%。

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開發商為五一黃金周積極備戰，廣州新盤供應在4月26至30日（五一假期及前夕）達到4,400套（44.4萬平方米），佔全月供應量的66%。得益於經濟復蘇、去年四季度以來，高層多次表態支持房地產發展等利好刺激，今年五一開盤數量、推貨量比去年十一改善。

然而在五一假期之後，開發商整體推貨量大幅減少，5月中下旬開盤數量對比五一假期、4月中下旬有較明顯減少的跡象。雖然5月成交仍能勉強把守7,000宗大關，但從中原即時監控以及實地走訪情況來看，市場熱度明顯不及3、4月；市場需要新一波需求客戶入市帶動氣氛。

中心區新盤成交表現不錯

從區域情況來看，除「東大倉」增城排名第一以外，番禺、黃埔、天河等熱點板塊供應同樣搶眼。

近兩年隨着供地結構改變，中心區、周邊區核心板塊優質靚地供應佔比提高。今年中心區的高端優質專案集中入市，由於此類型項目具備特有的地段條件，客戶群體畫像比較清晰，目標客群清晰，因此蓄客時間比周邊區的專案短。因此5月以來，市區多個全新盤入市，如海珠保利四季和頌、荔灣萬匯天地•瑧園等，率先以「內購」的形式開盤成交，部分專案已獲得不錯的成交去化表現。

購房客變得「慢熱」

回顧今年三月，樓市小陽春成色十足，成交超萬宗，創近15個月以來新高。成交熱潮過後，市場新一波購房客入場，但就5月至今市場成交、新盤去化表現來看，大部分新客戶觀望情緒濃，比較「慢熱」。除個別優質項目以外，成交周期普遍延長。

截至5月末，全市庫存量1183.2萬平方米，去化周期16.4個月，由於2023年以來成交處於較高水準，廣州整體市場庫存趨於合理。

南沙依然「等風來」

5月焦點之一，莫過於網傳五一前夕調整購房門檻的南沙區；但據廣州中原研究發展部實地走訪多個南沙項目，案場銷售普遍反映，網傳新政未有正式落地執行，仍在「等通知」，因此南沙成交亦暫未見明顯起色。

黃埔佔據「半壁江山」

本月十大樓盤，有5個來自黃埔區的項目，這樣「一邊倒」的成交熱度在過去一年少見。從今年首季開始，黃埔樓市進入「青黃不接」的短暫調整期，熱點板塊缺貨。尤其5月，以板塊舊盤小量加推為主。

另一方面，由於近年黃埔商住地樓面價提升，如知識城、蘿崗板塊項目整體均價較1-2年前有明顯上調跡象。部分客戶擔心後市調價，因此加緊購入黃埔新城、城市之光、星匯城等性價比較高的項目。據中原實地調研發現，由於購房成本提高，目前黃埔主流客戶「對比」心態比較強，普遍諮詢教育資源、地鐵通勤資源、產業企業進駐情況的「硬指標」。

市場氣氛積極 剛需客信心仍待增強

綜合調研情況，中原認為今年五一各市場主體對後市仍保持一定信心，延續了今年三月小陽春的成交氣氛。其中，中心區優質板塊成交去化表現「可圈可點」，經濟實力較強的買家、投資客正抓緊入手優質板塊物業。市區高端、改善板塊得益於近期房貸利率下調、二手帶押過戶等措施，廣州「賣一買一」置業比較活躍。

此外，增城、南沙、白雲中北部新房專案多，庫存量比較大，一方面開發商價格「內卷」搶食，另一方面客戶觀望情緒仍濃，購房信心有待進一步增強。

從長遠來看，上述區域需要通過增強產業引進、優質教育資源吸納、通勤基建改善等方向吸納購房者安居樂業。短期則有賴利好政策落地支持剛需客上車，如調整購房門檻，降低首置剛需客戶首付比例等。對於購房者而言，無論改善還是剛需客戶，開發商5-6月處於半年業績衝刺階段，大部分項目將會繼續保持優惠力度，屬於較佳的置業窗口期。