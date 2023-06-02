樓盤點睛：大灣區深圳、大灣區珠海

招商太子灣坐擁山海奢境，360度背山面海稀缺資源。擁有大南山、小南山、赤灣山、微波山環伺左右，深圳灣「臨距離」在岸，遠眺伶仃洋，連通15公里濱海長廊，盡享灣心自然之美。

項目享有區內「鼎級配套」，約170萬平方米的未來之城，當中包括約61萬平方米的商務集群（有約380米超高塔尖商務總部）、約46萬平方米的濱海商業（有K11亞洲旗艦商業體、D-park等）、約39萬平方米國際濱海社區、約6萬平方米文化藝術中心、約8萬平方米五星級酒店、約4.5萬平方米太子灣國際學校、國際醫院。一灣三坊城中城，濱海生活時代領地。

項目位處灣區樞紐地段，坐擁多維交通網絡。海路有蛇口郵輪中心；陸路有南海大道、港灣大道、望海路；空路則便捷通達深圳寶安國際機場、香港國際機場、澳門國際機場、珠海金灣機場；並且擁攬軌道交通，包括2號線蛇口港站、5號線赤灣站、12號線太子灣站及深圳灣口岸，一切便利匯聚於太子灣泓璽，最終成就「塔尖人物」的全球商務生活圈。

Presented by：WAW Creation

太子灣瑞璽、太子灣泓璽、招商雲濱大廈

位置：深圳市南山區蛇口港灣大道和太子灣大道交匯處東南側

發展商：招商局地產控股股份有限公司

佔地面積：73萬平方米

總建築面積：170萬平方米

在售產品：瑞璽：215-630平方米（雲端公寓）

泓璽：95-226平方米（山海公寓）

雲濱匯：200-280平方米（山海會館）

售價：瑞璽：總價1,800萬人民幣起

泓璽：總價960萬人民幣起

雲濱匯：總價1,500萬人民幣起

裝修情況：精裝修

產權：40年

交付時間：2025年3月

香港代理：中原地產

查詢：8202 8321

大灣區珠海：九洲·保利天和全新四期「閱麓」 金灣航空城核心 高爾夫球場項目

近日灣區的好消息，當數備受關注的「港車北上」。

隨着愈來愈多港人到內地居住生活，經商、創業、探親、旅遊，當「港車北上」實施後，港人往來粵港兩地將更便捷，屆時經港珠澳橋約只需30分鐘可達珠海。而被譽為「百島之市」的海濱城市珠海，將更為港人熟識。

距離港珠澳橋約25分鐘的「金灣航空城」，近些年便吸引了大量本地人士及港澳人士。作為珠海市政府重點開發的地區之一，航空城發展迅速，基建及生活配套完成近90%，這裏還有大海、情侶路、濕地公園、高爾夫球場等優美的自然環境。

九洲·保利天和位於航空城核心位置的「金灣高爾夫球場」。球場佔地約2.5平方公里，由科林·蒙哥馬利設計，包括一個18洞和一個9洞燈光球場，標準桿72桿。項目建在球場內，由法國歐博進行操刀設計，將住宅與高爾夫完美結合，成為金灣高爾夫的自然生態環境的一部分。

全新四期高層住宅「閱麓」，採用豪宅設計項目及升級理念，對景觀、園林、交標等多個維度精心雕琢。由於建在約136萬平方米的金灣高爾夫球場，可私享中國十佳高爾夫球場；擁有1.0容積率以及70%超高綠化率，山丘、湖泊、海洋、濕地、果嶺五重稀缺地貌環繞，生態負氧勝境。此外，項目還南瞰金湖濕地公園，北望金山公園及中心湖濕地公園，同時東鄰情侶路及海岸線。

全新四期在產品雕琢上不遺餘力；其一，樓棟採用大圍合式佈局，並且讓樓與樓之間錯開建造、互不遮擋；其二，整體建築近乎百分百南向設計，實現戶型南北通透，實現戶戶有景，湖風穿堂而過。全新四期社區中還有164呎標準游泳池、1,903呎健康跑道、接近4個足球場的中央社區公園。

配套方面，項目3公里範圍內可達「華發國際商務中心」、「市民藝術中心」、「產業服務中心」、「公共文化中心」、「金灣華發商都」、「紅星美凱龍」等大型商業體；項目亦將會配建6萬平方米商業體。此外，項目還自帶2所18班幼稚園（天和幼稚園已開學）、1所36班公立小學（預計2023年9月開學）。附近亦毗鄰多所優質中小學校，還有甲級醫療護航，廣東省人民醫院珠海醫院、珠海友愛國際醫院吉林大學珠海醫院（三甲），日常生活所需一應俱全。

九洲·保利天和全新四期「閱麓」

地址：珠海金灣高爾夫球場

開發商：珠海天志發展置業有限公司（為保利地產和九洲集團共同持股）

總伙數：1,364伙

在售面積：約86/96/105/110/118/120/124/143/230平方米（三至五房）

售價：每平方米約人民幣24,000元起

產權年限：70年普通住宅

交付情況：精裝

香港代理：奧迪置業

查詢：9561 6733