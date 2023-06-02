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第四屆全球微粵曲創作賽掠影（四）

【Presented by：WAW Creation

燃亮創作熱情

周前，香港「揚鳴粵劇團」新作《華光·神話篇》在香港文化中心隆重上演。龐大的演員陣容，美妙絕倫的舞台設計，令現場觀眾嘖嘖稱讚。

這一部大型新編虛構神話故事乃出自香港新晉編劇家黃紫紅之手，不久前她的另一部作品《戰金山》獲得全球微粵曲大賽第四屆作品創作賽的優秀作品獎。

《戰金山》取材自傳统戲曲故事《白蛇傳》中<水漫金山>的故事，講述小青如何冒死協助白娘子在金山寺對付法海，最後動用蝦兵蟹將，水淹金山。其特色是透過神話故事中人物的喜怒哀樂、善與惡，更深刻地體會現實人生。

Presented by：WAW Creation

 

四屆參與兼得獎 黄紫紅：感恩遇上

黃紫紅是全球微粵曲大賽的熟面孔了。自首屆便開始參與，連續四屆均有獎杯收入囊中，前三屆分別獲得過銀獎和銅獎。她表示，今屆參賽作品較以往有些調整，由以往集中於描寫故鄉風貌和思想之情，漸漸將題材擴闊至中國傳统戲曲劇曲賞析及神話故事等。

談及撰寫粵曲的難處，黃紫紅認為，最大困難是填寫小曲，文字必須符合音律，亦要押韻，往往花很多時間推敲文字。最佳的方法是多讀古典詩詞和向前輩請教，吸收更多養分。「這條路很漫長。」黃紫紅直言，感恩遇上微粵曲，是這個比賽啟發並燃亮了她對撰寫粵曲粵劇的熱情。除此之外，評委和撰詞顧問的指導也為選手們的創作打下良好的基礎。

 

獲邀撰寫粵劇

除了繼續準備參加第五屆全球微粵曲創作賽，近期黃紫紅醉心撰寫粵劇，以折子戲和大型神話故事為主。努力的人總會被看到，曾獲金紫荊粵劇創作獎的她，今次受邀創作《華光·神話篇》，又是一次很大的肯定和鼓勵。

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更新時間:2023-06-02 14:09 資料延遲最少15分鐘
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