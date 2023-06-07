【遊走大灣區】食在順德 烹飪之鄉真味美饌

佛山既是嶺南文化重地，亦是粵菜的重要流派和起源地之一。無數美食愛好者一年四季慕名而來，大啖佛山順德菜之「真味」。

順德菜，又稱鳳城菜，被歸為粵菜三大菜系中的「廣州菜」，創自明代，在粵菜中享有「廚出順德」之美譽。人們熟知的大良炒鮮奶、拆魚羹、順德魚生等均是鼎鼎有名的順德菜。今期遊走大灣區為讀者介紹位列順德排行環境榜以及口碑榜榜首的「果然居」。

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

健力士紀錄「亞洲第一煲」

站在果然居門口，眼見一幅寫有「亞洲第一煲」的牌匾掛在門廳正中間，令食客帶着百般的好奇心步入餐廳。這塊牌匾緣於17年前，在「第十六屆中國廚師節」上，果然居用一隻高1.6米，寬1.68米，厚度3-4厘米的陶罐，煲足1.5噸靚湯，供3萬多人品嘗，此舉甚至創下健力士世界紀錄。一口入喉，湯體非常濃郁，又有一絲清甜，湯底的鯪魚新鮮香嫩，整體口感層次豐富，真不愧是「亞洲第一煲」！

市級非遺「均安蒸豬」

順德菜以豐富多樣的製作物料著稱，以博取眾長的烹飪技藝見長，以清、鮮、爽、嫩展現順德美食之風。順德名菜更是數不勝數，我們這次只點選了其中幾道。其一便是「均安蒸豬」。《順德均安志》記載「各地春秋二祭多用燒豬作犧牲分胙肉，而江尾（今均安鎮）則用蒸豬」。

此道菜製作過程別具特色，即選用100斤左右的豬，拆骨和去掉內臟後，將其切成均勻大小的豬肉塊。之後再塗抹白胡椒、鹽、糖等香料醃製，一般用手揉搓，令香料的每一種香氣都可滲入豬肉的每個細胞裏面，大約醃製兩小時，便開始蒸。蒸至45分鐘，這時最重要的工序就是用鋼針紮遍豬肉全身。豬皮紮出孔，可以讓油脂流出來，使得豬肉非常緊致，吃起來口感不油膩。將溢出的肥豬油用冷水洗走後，繼續回爐蒸15至20分鐘便成。品嘗一口甚覺醃製之功力，豬肉非常入味，濃郁的香料味充滿口腔。這道菜被列為當地非物質文化遺產，也是全國唯一一個以分「蒸」豬肉為特色傳統習俗的地方。

鹽焗掌翼皇選材獅頭鵝

第二道菜是鹽焗掌翼皇，選自著名的獅頭鵝。獅頭鵝是世界上大型鵝之一。羽毛灰褐色或銀灰色，腹部羽毛白色。頭大而眼小，頭部頂端和兩側具有較大黑肉瘤，鵝的肉瘤可隨年齡而增大，形似獅頭，故稱獅頭鵝。原產廣東潮州市饒平縣浮濱鄉。多分佈於澄海、潮安、汕頭市郊。鵝掌比一般成年人的掌心大一圈，入口肉質嚼勁十足，鹹香入味，香氣盈口。

「一魚幾吃」 粗料精作

第三道菜是家鄉煎焗魚嘴。工作人員介紹說這道菜選自水庫大魚頭，如果這條魚不大，那麼它的魚唇自然就不會太大，也不會豐腴，因此一定要選用產自水庫的大魚。用澱粉包裹，在鍋上煎製的時候，灑一點胡椒粉，可以提鮮。嘗起來入口即化的肉質，非常軟糯。上佳的菜品，其實只看食材就能判斷風味了，如果食材新鮮，菜也不會難吃，甚至多數會帶來意外的驚喜。

第四道菜是順德拆魚羹，也是當地一道名菜。「一魚幾吃」是順德人烹飪的特色，拆魚羹是順德當地歷史悠久的傳統湯品，利用魚肉、魚骨及魚湯配搭，粗料也可以精作。果然居的這道拆魚羹食材豐富，推薦大家一試。

最後一道青菜是夏季較受歡迎的蔬菜——南瓜苗，瓜苗嫩芽捲曲，與龍鬚菜極其相似。入口自然鮮嫩，用蒜蓉簡單烹炒，已然美味，清淡可口，又富有高纖維，更含有豐富的維生素及鐵、鋅等多種營養素。

果然居

地址：廣東省佛山市順德區人昌路12號

交通：佛山市地鐵3號線北滘公園站C出口

營業時間：11:00-14:00；17:00-21:00