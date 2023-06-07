moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

個人理財 > 活在灣區

【蘭。心。慧。志】布赫拉迪限量版威士忌亮相Fèis Ìle艾雷島嘉年華

【Presented by：WAW Creation

Fèis Ìle艾雷島嘉年華（the Islay Festival of Music and Malt）不久前在威士忌聖地艾雷島震撼舉行。這場島節緊隨世界威士忌日（World Whisky Day）舉辦，是極具蘇格蘭本土風情的熱鬧狂歡，成為一眾威士忌愛好者每年必參加的慶典。它的起源同樣意義不凡，發展至今已不僅僅是一個節慶。

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

 

為保護本土文化而誕生的島節

1984年，艾雷島上的居民為了保護本土文化和語言（蓋爾語），創辦了第一屆蓋爾戲劇節。隨後，島民逐漸融入各種本地的文化元素，如詩歌、音樂、美食，當然還有他們引以為傲的威士忌。年復一年，島上的酒廠們也紛紛為節日出力，一個沉澱着艾雷島風土人情，為全球威士忌愛好者所熟知的節日——艾雷島音樂和威士忌嘉年華，便由此誕生。

 

酒廠紛紛為節日出力

作為紮根於艾雷島的先鋒酒廠，布赫拉迪當然也是島節中的重要一員，Rock'ndaal音樂節便是每年島節上布赫拉迪酒廠的專屬開放日，為威士忌愛好者帶來一場不拘常規的沉浸體驗。

專屬於布赫拉迪先鋒酒廠的Rock'ndaal音樂節今年重磅回歸，酒廠為此推出了兩款全新的島節限量版威士忌，分別是布赫拉迪Rock'ndaal 02.1（Bruichladdich Rock'ndaal 02.1）以及波夏 Rock'ndaal 02.2（Port Charlotte Rock'ndaal 02.2）。

 

陳釀16年單一麥芽

首款推出的島節佳釀是Rock'ndaal 02.1。作為一款陳釀16年之久的布赫拉迪單一麥芽蘇格蘭威士忌，它陳化於波本威士忌和索田尼甜白葡萄酒木桶，橡木的甜美襯托出這款佳釀標誌性的熱帶水果風味和花香。第二款島節佳釀Rock'ndaal 02.2則是2006年份的波夏重泥煤單一麥芽蘇格蘭威士忌。在重新裝填的葡萄酒桶和雪莉桶中混釀，這款極具重泥煤風格的威士忌，不僅深受木桶和葡萄酒品質的影響，同時也得益於漫長的16年全程艾雷島熟成。

與布赫拉迪Rock'ndaal 02.1相比，波夏Rock'ndaal 02.2口感更加醇厚而圓潤，展現出不凡的深度與複雜的風味。雪莉桶對酒液的影響不言而喻，在其陳釀中賦予了波夏Rock'ndaal 02.2聖誕蛋糕、蘇丹果和葡萄乾的豐富香氣。濃郁的煙熏風味和精緻的水果氣息並重，這款佳釀完美地詮釋了波夏獨有的平衡感。品鑒時，一絲蜂蜜、巧克力和煙草的香氣氤氳，更添其圓渾絲滑的口感。

在談及兩款新產品時，布赫拉迪酒廠首席釀酒師亞當·漢內特（Adam Hannett）分享：「Fèis Ìle艾雷島嘉年華對於全球的威士忌愛好者來說，可謂是一年當中的高光時刻，而能夠參與創造這兩款島節限量版威士忌更是我的榮幸。無論是在風味還是風格上，它們都是截然不同的兩款威士忌，但我相信我們已經創造出具有酒廠特立獨行風格的佳釀，來慶祝Rock'ndaal音樂節這個令人難忘的酒廠節日。」

 

蘭晶 Stacey

‧葡萄酒品酒師，遊歷中港，負笈英倫，品味人生。

．不折不扣灣區人，看山玩水逛商場、雲淡風輕。

．冀以舌尖上的溫柔，感受灣區的飲食風流。

．透過雙眼，發掘九城的生活價值。

．透過雙手，書寫灣區文化藝術的傳承創新。

．透過雙腳，踏遍灣區不一樣的時空。

金價市況
永豐金融集團
商品買入賣出
倫敦金1963.51964.0
港金1821618223
倫敦銀23.52523.565
鈀金1408.51428.5
鉑金1036.71044.7
美電7.84137.8418
更新時間:2023-06-07 11:24 資料延遲最少15分鐘
資料由永豐金融集團提供 【免責聲明】