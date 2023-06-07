【蘭。心。慧。志】布赫拉迪限量版威士忌亮相Fèis Ìle艾雷島嘉年華

Fèis Ìle艾雷島嘉年華（the Islay Festival of Music and Malt）不久前在威士忌聖地艾雷島震撼舉行。這場島節緊隨世界威士忌日（World Whisky Day）舉辦，是極具蘇格蘭本土風情的熱鬧狂歡，成為一眾威士忌愛好者每年必參加的慶典。它的起源同樣意義不凡，發展至今已不僅僅是一個節慶。

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

為保護本土文化而誕生的島節

1984年，艾雷島上的居民為了保護本土文化和語言（蓋爾語），創辦了第一屆蓋爾戲劇節。隨後，島民逐漸融入各種本地的文化元素，如詩歌、音樂、美食，當然還有他們引以為傲的威士忌。年復一年，島上的酒廠們也紛紛為節日出力，一個沉澱着艾雷島風土人情，為全球威士忌愛好者所熟知的節日——艾雷島音樂和威士忌嘉年華，便由此誕生。

酒廠紛紛為節日出力

作為紮根於艾雷島的先鋒酒廠，布赫拉迪當然也是島節中的重要一員，Rock'ndaal音樂節便是每年島節上布赫拉迪酒廠的專屬開放日，為威士忌愛好者帶來一場不拘常規的沉浸體驗。

專屬於布赫拉迪先鋒酒廠的Rock'ndaal音樂節今年重磅回歸，酒廠為此推出了兩款全新的島節限量版威士忌，分別是布赫拉迪Rock'ndaal 02.1（Bruichladdich Rock'ndaal 02.1）以及波夏 Rock'ndaal 02.2（Port Charlotte Rock'ndaal 02.2）。

陳釀16年單一麥芽

首款推出的島節佳釀是Rock'ndaal 02.1。作為一款陳釀16年之久的布赫拉迪單一麥芽蘇格蘭威士忌，它陳化於波本威士忌和索田尼甜白葡萄酒木桶，橡木的甜美襯托出這款佳釀標誌性的熱帶水果風味和花香。第二款島節佳釀Rock'ndaal 02.2則是2006年份的波夏重泥煤單一麥芽蘇格蘭威士忌。在重新裝填的葡萄酒桶和雪莉桶中混釀，這款極具重泥煤風格的威士忌，不僅深受木桶和葡萄酒品質的影響，同時也得益於漫長的16年全程艾雷島熟成。

與布赫拉迪Rock'ndaal 02.1相比，波夏Rock'ndaal 02.2口感更加醇厚而圓潤，展現出不凡的深度與複雜的風味。雪莉桶對酒液的影響不言而喻，在其陳釀中賦予了波夏Rock'ndaal 02.2聖誕蛋糕、蘇丹果和葡萄乾的豐富香氣。濃郁的煙熏風味和精緻的水果氣息並重，這款佳釀完美地詮釋了波夏獨有的平衡感。品鑒時，一絲蜂蜜、巧克力和煙草的香氣氤氳，更添其圓渾絲滑的口感。

在談及兩款新產品時，布赫拉迪酒廠首席釀酒師亞當·漢內特（Adam Hannett）分享：「Fèis Ìle艾雷島嘉年華對於全球的威士忌愛好者來說，可謂是一年當中的高光時刻，而能夠參與創造這兩款島節限量版威士忌更是我的榮幸。無論是在風味還是風格上，它們都是截然不同的兩款威士忌，但我相信我們已經創造出具有酒廠特立獨行風格的佳釀，來慶祝Rock'ndaal音樂節這個令人難忘的酒廠節日。」

蘭晶 Stacey

‧葡萄酒品酒師，遊歷中港，負笈英倫，品味人生。

．不折不扣灣區人，看山玩水逛商場、雲淡風輕。

．冀以舌尖上的溫柔，感受灣區的飲食風流。

．透過雙眼，發掘九城的生活價值。

．透過雙手，書寫灣區文化藝術的傳承創新。

．透過雙腳，踏遍灣區不一樣的時空。