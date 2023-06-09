佛山「廣佛佛羅倫薩小鎮社區·第壹時區」 發展商：打造精品公寓 社區滲入藝術氣息

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「廣佛佛羅倫薩小鎮社區·第壹時區」位於佛山市南海區三龍灣創新集聚區的核心板塊三山新城，地處粵港澳大灣區樞紐、廣佛極點幾何中心。東接廣州番禺、北鄰廣州荔灣，與高鐵「廣州南站」一橋之隔。

作為這個項目創始者的李慶杰透露，當時決定投資時，位置是首要考慮，所看重的是「佛山價錢，廣州位置」。他還記得地皮是在2012年12月31日以2.5億元（人民幣，下同）投得。項目總開發規模37萬平方米，目前總投資逾30億元。整個項目建設涵蓋大型國際名品購物中心、國際商務酒店、廣佛首所國際化特色的全日制中等藝術學校、文創型商業別墅區以及園林式公寓產品。

將加入更多藝術元素

同時他亦強調，在打造這個社區時，主旨是打造精品物業社區，並特別注重藝術元素。也所以，基資本特別斥資4千萬美元在項目內打造廣佛首所具有國際化特色的全日制中等藝術學校「辰美藝術學校」（簡稱SISA），目前覆蓋國內、國際名校雙軌升學，並有藝術、音樂等細分專業，創校3年來不少畢業生被世界名校錄取，獲獎無數，是大灣區藝術教育的標杆學校。

此外，李慶杰還刻意打造社區自有配套國際品牌酒店——三龍灣希爾頓歡朋酒店，以成為區內首個以藝術為主題的國際商旅空間，購入了不少年輕藝術家的作品作為擺設，有意成為年輕藝術家作品的展示空間。他並不諱言，概念來自集購物中心、辦公、酒店與藝文於一身的北京地標「僑福芳草地」購物中心。

至於社區自有的原汁原味的佛羅倫薩小鎮，面積達到12萬平方米，是南中國首座純正意大利風情、國家AAA級特色旅遊商業購物小鎮，有超過200個時尚品牌進駐，如PRADA、VERSACE、GUCCI等世界名品以及COACH、GUESS、CK JEANS等，目前已成為廣佛人流量最大的outlet購物中心。

據知項目A區和B區中間原停車場部分，將以廣場形式連結起來，再加建商業部分，並引入更多的運動消閒品牌，同時亦會增加更多的藝術裝置和元素，預計年底前啟業。

1小時暢達珠三角核心城市

三山新城是佛山市重點發展的新城板塊，是繼千燈湖之後重點發展的核心區域，將發展成「以總部經濟+產業互聯網+科創產業園+科創研發基地」於一體的產業新城。該地總部基地聚集，板塊累計進駐的科創產業項目超30個，總計劃投資金額約450億元。此外，三山新城專注科研，落地了國家級季華實驗室、富士康工業富聯智造谷、港大佛山科技成果轉化中心。

項目所在地交通便利，東南角為南海新交通軌道林岳北站（東西走向，連接佛山雷崗站至廣州南站），從項目乘坐新交通輕軌，3站即可到達廣州南站，從南站出發最快45分鐘可達香港西九龍。同時，項目臨近三條佛山地鐵線：佛山地鐵2號線（南莊至廣州南站，已開通），佛山地鐵4號線（建設中）三山新城南站，佛山地鐵11號線（順德-廣州鶴洞東，規劃中）。配合周邊廣珠西線、廣明高速、環城高速、東新高速、魁奇路等五大道路幹線，20分鐘內可暢通廣佛市中心，1小時暢達珠三角數個核心城市。

現樓發售 價格低水 目標三大客源

據知「第壹時區」為三期開發，共1,800戶。首期創意辦公產品及第二期墅質型商業產品，已經全部售罄並交樓；目前在售的是第三期產品，為住宅式公寓辦公物業。涵蓋17-21棟5棟樓，總共933套，由於採用平層住宅式設計，有獨立廚衛，通燃氣。全部現樓發售，即買即住即辦證。

基滙管理諮詢（上海）有限公司華南區財務總監陳衛釗指，相對目前該區附近的樓價每平方米約3萬元（人民幣，下同），第壹時區的每平方米約1.5萬元明顯低水。他更認為對三類港人客源會相當有吸引力，首先是有意灣區創業人士，因為這裏的公寓單位具有住宅的部分功能屬性，可以辦理居住證，憑居住證享受佛山新市民相關優惠政策，憑居住證積分入學政策，但同時又具有商業價值，可以用作註冊公司、辦公之用。第二是可以用作退休和養老之用，據知目前便有不少客戶買來給祖籍在此地的父母作退休之用。而第三類便是投資客，因為入場門檻不高。

港推售30套特惠精選單位

據知發展商是次聯合代理美聯中國，在港推售30套精選單位，面積由815-1,048平方呎（即76-97平方米兩房以及三房），均價為每平方米1.5萬元。同時，香港客戶可享樓價即減6萬元的優惠，另一次性付款則享有額外98折，折後優惠價88萬元起。同時，發展商亦特設首付一年分期付款計劃（享額外99折優惠）。

展銷活動

日期：6月10日

地點：香港旺角康得思酒店

長期展銷廳：九龍尖沙咀科學館道14號新文華中心B座7樓717室

查詢：美聯中國2388 7800