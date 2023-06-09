深圳內望：5月樓市持續整固 太子灣一枝獨秀

新房及二手房成交量雙雙回落，反映市場總體狀況還是繼續疲軟；同時，新房與二手房成交量接近，一半一半五五開。過去市場旺盛的時候，新房與二手房成交量，大概是三七開，新房佔30%，二手房佔70%。市場低迷的時候，新房與二手房佔比倒過來，新房佔70%，二手房佔30%。目前的市況，佔比是五五開，反映市場正在整固。

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大市缺乏發展方向

五月份市場上沒有甚麼重大消息，大市缺乏發展方向。過去市場旺盛的時候，打壓的調控政策就會隨之而來，避免市場過度火爆。近年來市況低迷，按理來說，扶持的調控政策應該會出台。但是目前為止，深圳僅僅是4月20日取消了銀行貸款掛鉤參考價，沒有其他動靜。從目前政策效果來看，只不過是政策發布之後的兩天市場情緒有所回升，之後又迅速歸於平靜。政策效果不佳反而讓市場觀望的氣氛不斷提高。一方面的客戶按兵不動，另一方面的開發商及小業主，卻是心急如焚，雙方博弈，愈演愈烈。

對房價升值信心跌至谷底

在房住不炒的大背景下，疊加人才房、安居房集中上市，對房價構成極大的壓制。客戶都是買漲不買跌，當前客戶對房價升值的信心跌到谷底，自然而然，購買欲也同樣在低點水準。如果房價預期還要跌的話，就代表愈早買就愈貴，等一等是更加明智的決定。

反過來，如果房價預期已經見底，未來升值可期的話，自然可以重新吸引客戶入市。所以，現在最關鍵的因素，就是大家對房價預期的變化，走高還是走低，決定成交量是否可以恢復正常。

開發商及小業主陷兩難

另一方面，開發商及小業主都處在兩難的局面，如果降價促銷，客戶對房價未來的預期不是更加悲觀嗎？但是選擇不降價，好像又沒有甚麼辦法去打動客戶在這個時候買房。房子賣不出去，庫存量就會擴大，將會增加資金壓力，嚴重影響公司營運。所以開發商處於糾結狀態，降價難，不降價也難，最後很難下決定，只好選擇觀望，不敢開盤，把推盤的節奏放緩。

雖然大市觀望氣氛籠罩，但是五月份還是有個別樓盤可以成功跑出來，開盤開出紅盤。今年深圳首「開去化」最高項目，是越秀潮樾府。首開銷售11.6億元人民幣，去化率96%，成績斐然。在這樣的市況下，還可以成功突圍，背後除了產品過硬以外，行銷工作細膩，專業到位也非常重要，開發商與代理公司的強強聯手，更加是銷售的信心保障。

橫空出世的「神盤」

行內人都知道，項目開盤是最關鍵的節點，也是銷售量最大的爆點。開盤之後通常就變成持銷階段，銷售情況就會逐級而下，最後慢慢變成尾盤。可是5月份深圳橫空出世，誕生一個堪稱今年全國行銷典範的神盤﹕太子灣。

太子灣可以說是逆市飄紅，市況下行，銷情卻一枝獨秀。持銷變熱銷，不是新開盤，銷情更勝開盤。項目愈賣愈火，銷售熱度不是逐步向下，反過來是拾級而上，不斷升溫，工作日也變成周末，成為天天開單的傳奇項目。