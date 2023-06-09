第四屆全球微粵曲創作賽掠影（五）：走出命運的《聽見一束光》

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該曲由青年粵曲撰曲家蘇雋創作，由著名曲藝表演藝術家陳玲玉聯手資深粵劇粵曲唱腔設計專家趙毅生設計唱腔，幾位可謂是「老搭檔」，合作無間。在頒獎典禮上，該曲目由國家一級演員陳玉玲領銜彈唱。由作品創作，到正式演出，其中不僅飽含原創者的心血，演唱者的「二度創作」往往也為作品輸入新血液。

陳玲玉是著名琵琶彈唱藝術家、國家非物質文化遺產省級粵曲傳承人，在2016年更獲得廣東省政府授予「南粵文化名人」稱號。她在第三屆全球微粵曲大賽擔任評委時指出：「文本做好給演員二度創作，這樣出來的曲才更貼合演員自身的聲音和演唱形式。」

創作力求盡善盡美

視障小孩在同齡人當中，容易遭受孤立和排擠。失明少年有幸遇到一班充滿愛心與耐心的粵曲老師，在他們的諄諄教誨下不斷挑戰自我，從而領悟「生命之光」。這個故事感動了陳玲玉，從拿到詞曲到正式演出，她修改了八、九版。「情緒不對，改；獨唱不好，改。」陳玲玉經常在改曲後拿給趙毅生、蘇雋兩位老師看，他們看到又會改動，令整首曲不斷提升，出現翻天覆地的變化。「有人說『短小精悍』的微粵曲沒有那種味道，我不這樣認為，我們可以把微粵曲做得很豐富。」陳玲玉找了一群孩子來將琵琶、古箏、揚琴一齊彈唱。「所以在最終呈現的時候，這首曲就撐起來，豐富、飽滿了。」陳玲玉對粵曲琵琶彈唱充滿熱情，對創作及演出有她堅持的態度：「我一直認為深情且專一是一件很酷的事情，要真正做到幹一行、愛一行、專一行、精一行，這是我一生追求粵曲琵琶彈唱的態度。」