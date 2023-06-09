理大校長滕錦光： 內地可助港提升科研成果轉化率

香港理工大學校長、香港工程科學院院長滕錦光院士和應科有限公司董事總經理、香港工程科學院高級副院長陳兆根博士接受採訪時均指出，融入大灣區，同時融入國家發展，既為提高香港的產業能力，也為國家科技自強自立貢獻力量。

採訪：駱丹

編輯：鄭會強

製作：WAW Creation

周前，由香港工程科學院（HKAES）主辦、香港理工大學（PolyU）協辦、香港特區政府創新科技署贊助的2022香港工程科技獎（HKEST Award）頒獎典禮暨傑出講座於香港理工大學舉行，該獎項旨在表彰 45 歲或以下對香港工程科技領域做出傑出貢獻的個人或團隊。首屆共有三位個人和一個團隊獲獎，涵蓋材料、生物醫學工程、人工智能等多個領域。

香港工程科技獎側重三大方向

據籌委會主席陳兆根介紹，該獎早於2022年初開始籌備，由八名來自不同工程領域的業界和學術界傑出人士組成遴選委員會；3月起由30多間與工程科技相關的大學、法定機構、專業組織和商會提名，截至9月提名期結束，共收到33份提名；經過第一輪篩選後，有12組提名人進入面試階段。他強調，此次評選準則主要圍繞研究和創新突破性、開發與轉化可能性、專利申請和創意特殊性三個方面，最終推選出最合適和最實至名歸的得獎者。

理大生灣區創業 海柔創新估值達20億美元

眼下坊間較多討論是如何提高香港科研成果轉化率這一問題，對此，滕錦光分析指，科技轉化需要相配套的產業鏈和市場，結合香港經濟結構，若果希望將科研成果在香港轉化，轉化至金融業、建造業、醫療服務或養老業等直接應用場景，會相對容易。總體而言，香港本地工業基礎較薄弱，而內地可為科研成果提供更多的轉化機會。

他以PolyU畢業生北上大灣區創業為例，該公司名為海柔創新科技有限公司（海柔創新），研發全球首創的自動化箱式倉儲機械人系統並投入使用，售出的機械人系統可滿足服裝鞋履、醫療、3C製造、第三方物流、跨境電商及零售等多個行業倉儲與物流的需求，銷售遍佈全球30多個國家；2021年海柔創新已晉升獨角獸企業行列，目前估值已達20億美元。「他們正是把握了大灣區的製造業優勢及中國內地市場的機遇，得以迅速成長，並打進國際市場。」

內地城市除了有上述優勢外，人才政策、生活成本亦是吸引港青北上創科的有利因素。香港則受制土地這一客觀約束條件，創科成本較高。

因此，陳兆根認為，香港創新科技產業的人才缺口在於待遇問題，相比之下，內地住房費用低，且有多種人才補貼，甚至延展至子女教育福利，會較香港有優勢。

兩地融合機會難能可貴

若要提高香港創科轉化率，兩位被訪者均表示，和大灣區內地城市融合發展就是當下難能可貴的機會。創科企業可以考慮在香港做前端研發，將後續生產及轉化的過程與灣區內地城市合作。而政府層面，主要負責政策和機制的對接，讓區內的人員、資金、資源、技術四大要素流動起來。

灣區上下、各行各業大談「融合」，在滕錦光看來，初創企業更多是「主動融合」。他提到，兩年前有機構評選出香港18家獨角獸公司，七成公司是由有內地背景的同學或教師創辦，即曾在香港工作或學習的內地人士，其背後原因或許是初創企業若融合灣區優勢會有比較好的成功機會。

對於有志投身創科的青年人來說，滕錦光認為，市場規模是影響創科企業發展的一個重要因素，如果以在香港落地為目標的話，便要關注在香港是否有相關應用產業。他建議，作為香港年輕人，第一應去認識國家，多去內地看看，了解國家發展，從中尋找是否有適合自己發展的機會。第二是認識世界，到國外交流和學習。「社會也應該多給年輕人一些機會。」他補充道。陳兆根則提醒在投身創科前，既要找到機會，也要提前了解風險。

香港工程科學院 引領發展 提升業界水準

為促進香港的科學進步和工程實踐，「大Sir」鍾士元爵士、諾貝爾物理學獎得主高錕、莫大偉及張佑啓四位工程師於1994年共同創立香港工程科學院。該院由傑出本地工程師組成，除了支持教育和研究計劃外，還從事政策研究，並就工程相關事宜向政府和其他組織提供專家建議。

HKAES近三十年來不斷引領香港工程科技發展，在提升業界專業水準等方面做出了重要貢獻。自2016年國家級獎項——光華工程科技獎首次將港澳台科學家納入評選範圍以來，HKAES獲中國工程院委任為唯一負責提名香港候選人的機構，足見其在業界的地位。

HKAES院士為一項崇高的榮譽，當選者均以其專業貢獻社會，成就卓越，至今共頒授126個院士榮銜。HKAES關心青年一代的發展境遇，陳兆根透露目前正在HKAES院內籌備一個更年輕的團體PYMC，為青年一代搭建更好的發展平台，幫助他們提升從研究到轉化應用的整體能力，提升香港研究與工業化、商業化之間的成效。據悉今次獲獎者中有幾位已加入籌委會中。陳兆根指，未來HKAES希望和大灣區內地城市在工程科技方面建立更多聯繫。