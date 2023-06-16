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第五屆「全球微粵曲作品創作賽」6月20日截稿！

【Presented by：WAW Creation】「全球微粵曲大賽」創辦於2015年，至今已成功舉辦五屆演唱賽和四屆作品創作賽，第五屆作品創作賽現正徵稿中，並將於6月20日截止投稿。

Presented by：WAW Creation

 

體裁風格不限

根據大賽組委會公布的《報名須知》，題材方面，以大灣區建設和嶺南文化特色，以及廣大人民群眾對美好生活的嚮往和追求的題材為主。同時，也徵集以中小學課程教材中唐詩宋詞改編創作，適合少年兒童在校園與生活中廣為傳唱的小曲小調、粵語歌曲；還有以粵劇劇碼故事為題材，撰寫成能展現優秀傳統劇碼精髓的微粵曲作品。

此外，參賽作品既可以是粵曲作品，也可以是包含了粵曲元素的多樣性音樂作品。只要是近兩年新創作的、符合大賽主題的作品均可參賽。作品體裁風格不限，演唱形式不限，以粵語為主，作品時長5分鐘左右。應徵者需要提供錄製好的作品小樣，或詞曲列印稿一式三份，寄送至大賽組委會。

 

作品須原創

大賽十分重視版權問題，要求作品為原創作品，需具備自有版權，擁有合法著作權，未在其他省級或省級以上創作類比賽中獲獎。

本屆大賽將增設港澳籌備小組，專責大賽在港澳地區的作品徵集、宣傳、作品初評等工作，拓寬大賽的參與範圍。此外，大賽將邀請港澳地區知名演員及歌手參與本次賽事，以進一步擴大粵劇曲藝文化在大灣區的號召力和影響力。評委陣容升級，本屆賽事將增設港澳地區的專業人士作為大賽評委，進一步提升粵劇曲藝在大灣區文化領域的專業性和權威性。

本屆大賽賽程緊密， 5月至6月20日，分別在內地、香港、澳門，及海外地區徵集參賽作品；7月，由內地、香港、澳門的專業人士組成的評委團，對參賽作品進行兩輪評選。先經過初評選出20首入圍作品，其後在初評入圍的20首作品當中，再評選出10首金曲作品和10首優秀作品；8月，組委會將為十大金曲編配、錄製；9月，將在粵港澳三地的廣電媒體、海外地區的音視頻平台，分別通過「傳統媒體+融媒平台」，廣泛展播十大金曲作品。在11月或12月，將在大灣區內城市正式舉辦「全球微粵曲大賽第五屆作品創作賽頒獎典禮」。

 

投稿方式（任選其一）

1、微信：SLR936

2、郵箱：wyq936@qq.com

3、郵寄：中國廣東省廣州市人民北路686號廣東廣播中心南方生活廣播「微粵曲大賽」組委會，郵編510012

大賽投稿截止時間：2023年6月20日（郵件以郵戳為準）

 

第五屆「全球微粵曲作品創作賽」

指導單位：廣東省文學藝術界聯合會、廣東廣播電視台

主辦單位：南方生活廣播、廣州市振興粵劇基金會、珠江經濟台、廣東省曲藝家協會、廣東省流行音樂協會、香港電台第五台、澳門廣播電視股份有限公司、明報

聯合主辦單位：廣州市荔灣區文化廣電旅遊體育局、香港粵劇演員會、中國戲劇曲藝家協會澳門聯誼會

協辦單位：廣東省各地市曲協、粵劇藝術博物館、香港日興文化發展促進會、香港愛心傳送、加中文化藝術協會、香港《戲曲之旅》

金價市況
永豐金融集團
商品買入賣出
倫敦金1954.81955.3
港金1813418141
倫敦銀23.82523.865
鈀金1395.01415.0
鉑金986.9994.9
美電7.82097.8214
更新時間:2023-06-16 13:09 資料延遲最少15分鐘
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