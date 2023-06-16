中山坦洲「中澳‧柏悅」開售 總價人民幣120餘萬起

市場對此反應正面，亦有新樓盤來港推售，其中「中澳集團」發展的「中澳‧柏悅」（「中澳春城」第四期）便委託美聯中國為香港區銷售代理。單位折合部分優惠後，均價為每平方呎1,546元人民幣（即每平方米16,636元人民幣）、總價由人民幣120餘萬元起。

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香港首富李嘉誠的「地段論」如今仍是房產圈中的「至理名言」。中山市的25鎮中，位於最南部的坦洲鎮得益於緊鄰珠海、澳門的地理位置，向有珠澳後花園之稱，是近年比較受港人關注的熱門置業區域。市場認為，當深中通道啟用後，中山因此將成為灣區樞紐城市，預計中山樓市的前景潛力或將受惠。

中山當地開發經驗豐富的開發商「中澳集團」，日前假香港旺角康德思酒店舉行「中澳‧柏悅」項目記者會。該項目為正在開發中的「中澳春城」第四期（第一、二、三、七已開盤）。

首推20套帶精裝修單位

據悉，四期「中澳‧柏悅」由32層高的四幢建築物組成，合計682戶、759個車位。這次率先推出的是38幢，建築面積869-1,237平方呎（80.72-114.93平方米），有三房至四房設計可以選擇，配有雙景觀闊尺陽台，擁超高實用率，樓盤配有新中式園林景觀和河景。

本次首推20套帶精裝修單位，一次性付款折扣為95折，按揭付款折扣為97折，另美聯香港展銷期間客戶認購，可再尊享95折優惠。

交通便利 配套齊全

中澳集團副總經理趙春艷介紹，「中澳春城」位處中珠融城交界處，與珠海南屏之間只有一橋之隔，坐享「造貝立交」樞紐之利，屬於「半小時中珠雙城生活圈」區。由該區可經港珠澳大橋接駁香港、達到拱北口岸，然後步行通關至澳門。由於坦洲快線與深中通道連接，當深中通道啟用後，往返深圳更便利和直接。總體而言，「中澳‧柏悅」項目區域周邊環繞5條高速、4個機場、3條大橋、2條城軌、1座立交以及多條快速路，可暢達灣區各城。

此外，項目附近具備十分成熟商業、醫療、教育等配套，前往最近商圈只需步行5分鐘，附近三大商圈為華發商都、富華里及明珠商業廣場。同時，區內還有兩大醫院及眾多精英教育資源匯聚。趙春艷透露，項目未來更會自帶12班雙語國際幼稚園，可滿足孩童全齡段教育需求。

「中澳‧柏悅」項目香港區域負責人嚴碧紅指，近年來到中山置業的外地購房者較多，其中，深受來自深圳、珠海和港澳的購房者青睞。「中澳春城」項目整體建築面積約80萬平方米，容積率低至2.5，綠化率為32%，總棟數為53棟。人車分流，自然現代園林，全水系環繞。而「中澳‧柏悅」項目樓價在每平方米1萬至2萬元之間，加上地理位置優勢，可享受三地配套，相信對周邊有非常大的吸引力，無論是剛需和投資都是性價比高的優選。

美聯中國珠海、中山、江門、香港大灣區總部董事總經理林世昌認為，目前中山市的樓價在珠三角屬於價格低窪，預見中山未來的升值潛力巨大，相信會是香港客戶居住和投資的熱點。他更建議可趁暑假時間親身到中山考察「中澳‧柏悅」項目。

中澳集團已深耕中山21年，以中山為中心輻射珠三角，至今擁有中澳業主逾2萬戶；曾先後榮獲「中國房地產品牌企業」、「珠三角明星樓盤」等稱號。中澳集團曾先後開發中澳新城、中澳世紀城、中澳麗珠花園、中澳美麗花園、中澳濱河灣等多個百萬級大型住宅項目，總開發面積超550萬平方米，儲備土地用地超160萬平方米。

「中澳‧柏悅」

地址：中山坦洲環市南路131號

發展商：中澳集團

產權：70年

交樓時間：2025年年底

物業管理：中山市中澳物業管理有限公司

物業費：住宅2.4元/平方米/月

展銷廳：九龍尖沙咀科學館道14號新文華中心B座7樓717室

查詢：2388 7800 美聯中國