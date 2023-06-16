moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

個人理財 > 活在灣區

中山坦洲「中澳‧柏悅」開售 總價人民幣120餘萬起

【Presented by：WAW Creation】連接深圳和中山的海底隧道「深中通道」周前完成合龍，預計11月底全線貫通，2024年6月正式通車，屆時半小時之內即可串連深圳、中山、廣州各城市，互聯互通，日益方便。

市場對此反應正面，亦有新樓盤來港推售，其中「中澳集團」發展的「中澳‧柏悅」（「中澳春城」第四期）便委託美聯中國為香港區銷售代理。單位折合部分優惠後，均價為每平方呎1,546元人民幣（即每平方米16,636元人民幣）、總價由人民幣120餘萬元起。

編輯、製作：WAW Creation

 

香港首富李嘉誠的「地段論」如今仍是房產圈中的「至理名言」。中山市的25鎮中，位於最南部的坦洲鎮得益於緊鄰珠海、澳門的地理位置，向有珠澳後花園之稱，是近年比較受港人關注的熱門置業區域。市場認為，當深中通道啟用後，中山因此將成為灣區樞紐城市，預計中山樓市的前景潛力或將受惠。

中山當地開發經驗豐富的開發商「中澳集團」，日前假香港旺角康德思酒店舉行「中澳‧柏悅」項目記者會。該項目為正在開發中的「中澳春城」第四期（第一、二、三、七已開盤）。

 

首推20套帶精裝修單位

據悉，四期「中澳‧柏悅」由32層高的四幢建築物組成，合計682戶、759個車位。這次率先推出的是38幢，建築面積869-1,237平方呎（80.72-114.93平方米），有三房至四房設計可以選擇，配有雙景觀闊尺陽台，擁超高實用率，樓盤配有新中式園林景觀和河景。

本次首推20套帶精裝修單位，一次性付款折扣為95折，按揭付款折扣為97折，另美聯香港展銷期間客戶認購，可再尊享95折優惠。

 

交通便利 配套齊全

中澳集團副總經理趙春艷介紹，「中澳春城」位處中珠融城交界處，與珠海南屏之間只有一橋之隔，坐享「造貝立交」樞紐之利，屬於「半小時中珠雙城生活圈」區。由該區可經港珠澳大橋接駁香港、達到拱北口岸，然後步行通關至澳門。由於坦洲快線與深中通道連接，當深中通道啟用後，往返深圳更便利和直接。總體而言，「中澳‧柏悅」項目區域周邊環繞5條高速、4個機場、3條大橋、2條城軌、1座立交以及多條快速路，可暢達灣區各城。

此外，項目附近具備十分成熟商業、醫療、教育等配套，前往最近商圈只需步行5分鐘，附近三大商圈為華發商都、富華里及明珠商業廣場。同時，區內還有兩大醫院及眾多精英教育資源匯聚。趙春艷透露，項目未來更會自帶12班雙語國際幼稚園，可滿足孩童全齡段教育需求。

「中澳‧柏悅」項目香港區域負責人嚴碧紅指，近年來到中山置業的外地購房者較多，其中，深受來自深圳、珠海和港澳的購房者青睞。「中澳春城」項目整體建築面積約80萬平方米，容積率低至2.5，綠化率為32%，總棟數為53棟。人車分流，自然現代園林，全水系環繞。而「中澳‧柏悅」項目樓價在每平方米1萬至2萬元之間，加上地理位置優勢，可享受三地配套，相信對周邊有非常大的吸引力，無論是剛需和投資都是性價比高的優選。

美聯中國珠海、中山、江門、香港大灣區總部董事總經理林世昌認為，目前中山市的樓價在珠三角屬於價格低窪，預見中山未來的升值潛力巨大，相信會是香港客戶居住和投資的熱點。他更建議可趁暑假時間親身到中山考察「中澳‧柏悅」項目。

中澳集團已深耕中山21年，以中山為中心輻射珠三角，至今擁有中澳業主逾2萬戶；曾先後榮獲「中國房地產品牌企業」、「珠三角明星樓盤」等稱號。中澳集團曾先後開發中澳新城、中澳世紀城、中澳麗珠花園、中澳美麗花園、中澳濱河灣等多個百萬級大型住宅項目，總開發面積超550萬平方米，儲備土地用地超160萬平方米。

 

「中澳‧柏悅」

地址：中山坦洲環市南路131號

發展商：中澳集團

產權：70年

交樓時間：2025年年底

物業管理：中山市中澳物業管理有限公司

物業費：住宅2.4元/平方米/月

展銷廳：九龍尖沙咀科學館道14號新文華中心B座7樓717室

查詢：2388 7800 美聯中國

金價市況
永豐金融集團
商品買入賣出
倫敦金1954.81955.3
港金1813418141
倫敦銀23.82523.865
鈀金1395.01415.0
鉑金986.9994.9
美電7.82097.8214
更新時間:2023-06-16 13:09 資料延遲最少15分鐘
資料由永豐金融集團提供 【免責聲明】